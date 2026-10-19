Por robo de 7 coches de alta gama en la colonia Anzures: caen tres personas y recuperan cinco vehículos en Edomex

Foto: Fiscalía Edomex

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Autoridades capitalinas y del Estado de México lograron recuperar cinco vehículos de alta gama de un total de siete reportados como robados en la colonia Anzures, en la Ciudad de México, y detuvieron a tres presuntos miembros de un grupo criminal dedicado a este delito en la capital.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en un inmueble ubicado en la calzada Melchor Ocampo, alcaldía Miguel Hidalgo, y sustrajo siete automóviles de alta gama tras someter a los vigilantes del lugar.

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Tras el hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), establecieron un polígono de búsqueda y comenzaron a recabar circuitos cerrados de videovigilancia para rastrear las unidades.

Las investigaciones determinaron que los vehículos fueron trasladados al municipio de Coacalco, Estado de México, donde permanecían almacenados en distintos predios con el fin de evitar su localización.

Foto: Fiscalía Edomex

Los trabajos de investigación permitieron recuperar cinco de los siete automóviles sustraídos, que fueron trasladados bajo custodia de las autoridades del Estado de México a depósitos vehiculares. Las unidades serán sometidas a peritajes y, una vez concluidas las diligencias correspondientes, serán devueltas a sus propietarios.

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Los tres detenidos son señalados por pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo de vehículo

Con datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, un juez de control otorgó dos órdenes de cateo para intervenir en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, identificados como domicilios utilizados por los presuntos responsables para ocultarse tras el robo.

En la primera acción, realizada en un predio de la calle Desierto Arenoso, colonia Santa Lucía Reacomodo, fue detenido un hombre de 42 años y se aseguraron un juego de placas de circulación y una placa adicional, todas con reporte de robo, además de una bolsa con cerca de 700 gramos de vegetal verde a granel, similar a la marihuana.

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Foto: Fiscalía Edomex

En la segunda acción, efectuada en un inmueble de la calle Fueguinos, colonia Ampliación Tlacuitlapa, los policías detuvieron a dos hombres de 54 y 47 años y aseguraron dos juegos de placas de circulación del Estado de México, dos placas adicionales con reporte de robo y 15 bolsas de plástico con una sustancia sólida de color blanco.

Los tres detenidos fueron identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras su arresto, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

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Sigue la búsqueda de dos vehículos robados

Foto: Fiscalía Edomex

Las autoridades capitalinas y mexiquenses continúan las indagatorias para ubicar los dos vehículos restantes y detener a los demás integrantes del grupo delictivo, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, detalló que se mantendrán colaborando con las autoridades para el intercambio de información y favorecer que los implicados en el robo de las unidades sean detenidos.

“El trabajo interinstitucional entre las autoridades de la CDMX y las instancias federales y estatales es fundamental para combatir los delitos y proteger el patrimonio de la ciudadanía. Por ello, se mantendrá la colaboración y el intercambio de información para fortalecer las investigaciones, detener a los probables responsables y garantizar la seguridad en la zona metropolitana”, detalló en sus redes sociales.

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