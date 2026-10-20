Concreto, madera o metal: qué material de escalera elegir según tu casa

Las escaleras de madera, hormigón y metal responden a necesidades distintas de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección del material de la escalera debe resolverse durante el proyecto o una reforma de vivienda, antes de definir la estructura, los acabados y las barandillas. El hormigón, la madera y el metal pueden utilizarse en casas, pero la decisión depende de si la escalera será interior o exterior, del uso cotidiano, de la geometría disponible y de las condiciones de seguridad exigidas.

La respuesta no se limita a una preferencia estética. El Código Técnico de la Edificación establece que los peldaños deben limitar el riesgo de caída por resbalamiento, mientras que la guía de Archiweb señala que las proporciones, la anchura y la protección lateral influyen tanto como el material elegido.

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La normativa obliga a priorizar la resistencia al deslizamiento

El Código Técnico de la Edificación no impone un material único para las escaleras de las viviendas. La regulación se centra en la seguridad de uso, la protección ante desniveles y el comportamiento de la superficie de los peldaños.

El Documento de Apoyo DA DB-SUA/3, referido a la resbaladicidad de suelos, fija criterios para reducir los accidentes por deslizamiento. La condición afecta tanto a una escalera de madera barnizada como a otra de hormigón pulido o a una estructura metálica con chapa lisa.

Para escaleras, el documento establece un valor de resistencia al deslizamiento Rd-96 superior a 65 en los ensayos realizados en seco conforme al procedimiento indicado. La exigencia obliga a revisar el acabado final, no solo el elemento estructural que sostiene los peldaños.

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En la práctica, una superficie muy lisa puede convertirse en un problema aunque la escalera tenga una construcción sólida. Los tratamientos antideslizantes, las texturas y los revestimientos con agarre forman parte de la solución de seguridad.

El mismo marco técnico contempla las discontinuidades del pavimento, los desniveles y las barreras de protección. Por eso, elegir entre hormigón, madera o metal exige considerar también el pasamanos, la barandilla y la continuidad de la pisada.

La madera puede utilizarse en escaleras interiores y combinarse con vidrio o metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La geometría condiciona el confort de la escalera

La elección del material no corrige una escalera mal dimensionada. Una proporción incómoda entre la altura y la profundidad de los peldaños puede dificultar el uso diario, incluso cuando se empleen superficies con buena adherencia.

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Según Archiweb, una escalera residencial puede plantearse con peldaños de unos 17 centímetros de altura y con una anchura mínima de 30 centímetros. La publicación también sitúa en 90 centímetros la referencia de altura para las barandillas en viviendas unifamiliares.

Estas medidas inciden en la comodidad al subir y bajar. También favorecen la estabilidad de los usuarios, una cuestión relevante en casas habitadas por niños, personas mayores o personas con dificultades de movilidad.

La guía especializada remarca que los tramos rectos, las escaleras con descansillo, las soluciones en L o en U y las configuraciones de caracol responden a necesidades distintas. Una escalera compacta puede resolver la falta de espacio, pero requiere una evaluación cuidadosa de la huella útil de cada peldaño.

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El tipo de escalera y el material deben definirse en conjunto. Un trazado abierto de metal puede reducir el peso visual de un ambiente, mientras que una escalera de hormigón puede integrarse como parte de la estructura de la casa.

La madera se adapta a escaleras interiores con acabados protegidos

La madera puede utilizarse en escaleras interiores y combinarse con vidrio o metal. Su resultado depende de la especie elegida, del acabado de los peldaños y de la protección aplicada sobre la superficie.

El material admite barnices, aceites y tintes que modifican su aspecto. Esa variedad permite que la escalera acompañe el lenguaje visual de suelos, muebles y revestimientos presentes en la vivienda.

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La elección de un acabado exige cautela. Los tratamientos excesivamente pulidos pueden reducir la fricción de la superficie y entrar en conflicto con los criterios de resbaladicidad que establece el Código Técnico de la Edificación.

Una escalera de madera también requiere atención frente a la humedad. Si el proyecto contempla una ubicación cercana a accesos exteriores, terrazas o zonas expuestas al agua, la protección superficial se vuelve una condición necesaria.

La guía de Archiweb incluye soluciones de madera entre las opciones disponibles para acabados domésticos. En estos casos, la elección debe incorporar desde el inicio el tipo de mantenimiento que demandará la superficie con el paso del tiempo.

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Una superficie de hormigón demasiado lisa puede exigir una textura adicional o un tratamiento que incremente la resistencia al deslizamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hormigón ofrece una base estructural para distintos revestimientos

El hormigón permite ejecutar escaleras como parte de la estructura de la vivienda. Puede quedar visto o recibir acabados que modifiquen su textura, color y relación con el resto de los ambientes.

En una casa, esta alternativa puede combinarse con revestimientos de madera, piedra, mármol, microcemento o materiales sinterizados. La estructura aporta el soporte, mientras que la capa final define la sensación bajo los pies y el nivel de adherencia.

Archiweb incluye al hormigón entre las bases habituales para escaleras residenciales y señala la posibilidad de adaptarlo a distintas configuraciones. Los tramos rectos, las escaleras con descansillos y algunos diseños de peldaños volados pueden partir de esta solución.

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El acabado debe responder a las normas de seguridad. Una superficie de hormigón demasiado lisa puede exigir una textura adicional o un tratamiento que incremente la resistencia al deslizamiento.

La ubicación es otro factor. En una escalera exterior, el agua no debe acumularse sobre los peldaños, ya que la presencia de humedad modifica las condiciones de uso de la superficie.

El metal facilita estructuras ligeras y combinaciones de materiales

El metal puede utilizarse como estructura visible o como soporte para peldaños de otros materiales. Esta posibilidad permite resolver escaleras con menor volumen aparente, una característica útil en reformas o en viviendas con espacios reducidos.

Las estructuras metálicas pueden acompañarse de madera, vidrio u otros revestimientos. La combinación modifica la imagen final de la escalera y permite que los peldaños presenten una textura distinta a la de la estructura de apoyo.

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La elección del acabado vuelve a ser decisiva. El Código Técnico de la Edificación exige limitar el riesgo de resbalamiento, por lo que los peldaños metálicos deben incorporar soluciones que aseguren agarre suficiente.

Las superficies con relieves, perforaciones o recubrimientos específicos pueden contribuir a ese objetivo. El diseño debe evitar que una terminación lisa priorice la apariencia por encima de la seguridad cotidiana.

El metal también permite integrar pasamanos y barandillas en una misma solución constructiva. La continuidad entre esos componentes puede facilitar una protección lateral coherente con el trazado de la escalera.

El metal puede utilizarse como estructura visible o como soporte para peldaños de otros materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión debe partir del uso real de cada vivienda

La madera puede resultar adecuada cuando se busca un acabado interior que admita distintos tratamientos. El hormigón puede responder a proyectos que necesitan una base estructural integrada y compatible con varios revestimientos.

El metal ofrece una alternativa para escaleras visualmente ligeras o para combinaciones con madera y vidrio. Ninguna de esas opciones garantiza por sí sola una escalera segura.

La elección final debe comprobar la ubicación, la exposición a humedad, el uso previsto, la geometría disponible y las características del pavimento. También debe incorporar desde el proyecto los elementos de protección y la resistencia al deslizamiento exigida por la normativa.

El Código Técnico de la Edificación aporta el marco de seguridad. Archiweb, por su parte, permite considerar las posibilidades de trazado, proporción y acabado en una vivienda. La escalera debe entenderse como un conjunto: estructura, peldaños, barandilla, superficie de pisada y mantenimiento futuro.