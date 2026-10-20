Gael García Bernal recibe un golpe en el rostro con una mantequilla de juguete durante el Festival de Cine de Morelia

Gael García Bernal recibe un golpe en el rostro durante el Festival de Cine de Morelia (Captura de pantalla )

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El actor Gael García Bernal recibió un golpe en la cara durante la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia mientras atendía a la prensa en la alfombra roja.

El incidente ocurrió durante la presentación de su tercer largometraje como director, titulado Hombre al agua, en Michoacán.

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El actor y director mexicano caminó por el pasillo de atención a medios antes de la proyección especial de su obra cinematográfica.

Decenas de asistentes se congregaron en el recinto de la capital michoacana para saludarlo y pedirle fotografías.

Mientras una reportera le planteaba una pregunta sobre la respuesta de los asistentes en el festival, una persona entre la multitud arrojó un bloque de mantequilla de juguete. El objeto de plástico se impactó directamente cerca de los labios del cineasta.

El golpe interrumpió de forma intempestiva la entrevista con los periodistas. El actor detuvo sus declaraciones y buscó identificar el origen del lanzamiento antes de continuar con las actividades programadas en el certamen.

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El actor reaccionó tras recibir el golpe en el rostro

Gael García Bernal manifestó su desconcierto al tocar la zona afectada e inspeccionar el artículo que le lanzaron desde el público. El intérprete expresó la molestia provocada por el impacto durante la transmisión de la entrevista.

El cineasta declaró sobre la agresión: “¿Qué fue eso? Un mantequillazo, un mantequillazo, me cayó aquí en la boca, no mam*s”. La frase quedó registrada en las grabaciones de los reporteros presentes.

Al observar el objeto con mayor detalle en el suelo de la alfombra roja, añadió sobre la forma y dimensión de la pieza de juguete: “¡Ah, cabr*n! Sí, un ladrillo de mantequilla”.

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A pesar de intentar retomar el encuentro con los medios, el actor señaló la dificultad de responder con normalidad tras la agresión sufrida segundos antes.

El protagonista de Amores perros respondió a la periodista: “Pues, no sé, justo me lo acabas de decir después de que me acaban de echar una mantequilla”. Sus palabras reflejaron la incomodidad ocasionada por la interrupción.

El actor cuestionó la posibilidad de continuar la conversación sobre el proyecto cinematográfico: “¿Qué te puedo decir después de que me lanzaran un bloque de mantequilla?”. Acto seguido, caminó hacia otro sector del espacio asignado a la prensa.

A pesar de intentar retomar el encuentro con los medios, el actor señaló la dificulta de responder con normalidad tras la agresión. (Captura de pantalla )

La presentación de su tercer largometraje como director en Michoacán

Pese al percance en el ingreso al inmueble, el cineasta acudió al escenario para encabezar la función especial de su película. La producción contó con la participación protagónica de la actriz Anna Díaz.

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El equipo de realización abarcó a los productores Fernanda de la Peza y Santiago García. Todos acompañaron al director durante el protocolo de exhibición ante los asistentes a la sala.

El creador destacó su vínculo personal con el estado de Michoacán, al recordar las raíces familiares de su padre en el municipio de Huetamo.

Durante su discurso ante el auditorio, el cineasta reflexionó sobre la sede cinematográfica: “Hay que agradecer desde lo más profundo cuando uno está en espacios como aquí, Morelia, lugares que me vieron crecer en el cine”.

El director complementó su intervención con una mención hacia la gastronomía regional michoacana: “Me encantaría decir esto con un uchepo”.

La declaración provocó risas entre los espectadores reunidos en el recinto.

El realizador invitó a la audiencia a ingresar a la sala sin ideas predeterminadas sobre la trama: “Les aseguro que nunca han visto una película de un cubano en Yucatán”.

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El actor dividió al público de las salas de cine en dos posturas distintas ante las historias. Explicó que existen espectadores que prefieren conocer los detalles con anticipación y otros que buscan sorprenderse.

El creador sugirió sobre la experiencia de ver la película: “A los que les gusta saber, los invito a dejarse perder”. La frase sintetizó su postura sobre el consumo de la obra artística.

El creador destacó su vínculo personal con el estado de Michoacán, al recordar las raíces familiares de su padre en el municipio de Huetamo. REUTERS/Mark Blinch

Las características de la película filmada entre Cuba y México

El proyecto cinematográfico fue coescrito junto al dramaturgo Mariano Pensotti. La historia tomó varios años de trabajo antes de concretar su rodaje en locaciones internacionales.

El argumento narra la vida de Camilo, un salvavidas de origen cubano que rescata en el mar a Abel, un empresario de nacionalidad mexicana. Tras el incidente, el inversionista traslada al joven a territorio mexicano.

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El personaje principal contrae matrimonio con la hija del empresario, llamada Juana, y forman una familia. Con el paso del tiempo, el joven descubre que su vida forma parte de un esquema de manipulación ideado por Abel.

La producción realizó sus grabaciones en calles de la ciudad de La Habana, además de locaciones ubicadas en el estado de Yucatán y en la Ciudad de México.

El director señaló la importancia de abordar historias relacionadas con Cuba en la cinematografía latinoamericana actual. El rodaje en la isla caribeña coincidió con un periodo de transformaciones sociales en dicho territorio.

Durante el evento, el realizador confirmó que mantuvo actividades paralelas dentro del certamen junto a su colega y amigo Diego Luna.

El director señaló la importancia de abordar historias relacionadas con Cuba en la cinematografía latinoamericana actual. (Archivo)

Recomendación de Gael García Bernal para las nuevas generaciones de cineastas

Antes de concluir su paso por la zona de prensa en Michoacán, un reportero le pidió un consejo dirigido a los jóvenes interesados en ingresar a la industria del entretenimiento.

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El realizador compartió su visión pedagógica sobre el aprendizaje del oficio audiovisual: “Pues depende de lo que quieras hacer, si lo que quieres es dirigir, no estudies cine, de verdad, es mucho mejor ponerte a estudiar cualquier otra cosa”.

El cineasta mexicano concluyó su encuentro con los medios en el FICM tras abordar la preparación técnica y artística necesaria para ingresar a la industria cinematográfica. REUTERS/Yves Herman

El cineasta matizó su postura con respecto a las diferentes ramas de la especialización técnica dentro de un equipo de filmación. Subrayó la necesidad de preparación formal para áreas específicas de la producción.

El director concluyó su recomendación hacia los estudiantes de la disciplina: “Pero si tu parte es más la parte digamos técnica de fotografía, o cualquier otra cosa, es estudiar, estudiar y ver muchas películas, ver muchas”.

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Las actividades de la 24ª edición del certamen cinematográfico continuaron en la capital michoacana con proyecciones, conferencias de prensa y alfombras rojas programadas hasta el 25 de octubre de 2026.