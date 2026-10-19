Médicos frenan trasplante de pulmón a Jorge Ortiz de Pinedo: el actor actualiza su estado de salud

Jorge Ortíz de Pinedo habla sobre los complejos retos y la gran dificultad que implica conseguir un donante de pulmón en la actualidad. (Jessie Cervantes: YouTube)

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Médicos frenan el trasplante de pulmón de Jorge Ortiz de Pinedo por su condición cardiaca y física actual, confirmó el propio actor ante medios. El protagonista de Una familia de diez, de 78 años, señaló que la operación no es viable en este momento, aunque su enfisema pulmonar se mantiene controlado.

Además, el también comediante señaló que no piensa en el retiro pese a los problemas de salud que ha atravesado desde hace varios años, y seguirá haciendo teatro, televisión y cine.

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El actor fumó 45 años y desarrolló cáncer de pulmón en dos ocasiones

Jorge Ortiz de Pinedo explicó el origen de su padecimiento respiratorio ante la prensa. “Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”, dijo.

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien enfrenta complicaciones por EPOC y cáncer, aparece con una cánula nasal mientras espera un doble trasplante de pulmón. (Programa Hoy: YouTube)

El diagnóstico de EPOC llevó a los médicos a contemplar un trasplante de pulmón como alternativa para mejorar su calidad de vida. La posibilidad generó seguimiento constante entre sus seguidores durante los últimos meses.

Los médicos descartan la cirugía por factores cardiacos

El actor detalló que el equipo médico tomó la decisión tras evaluar su estado general. “En este momento no me puede hacer ningún trasplante por mi condición física, pero me dicen que está muy bien, que está controlado el enfisema pulmonar”, explicó.

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Agregó que los factores cardiacos también pesaron en la determinación. “Por cuestiones cardíacas tampoco sería recomendable, pero estoy bien ahora”, detalló el productor de televisión.

Jorge Ortiz de Pinedo hizo un cambio radical en su estilo de vida a causa del EPOC, enfermedad que lo orilló a cambiar su residencia a Acapulco. Foto: YouTube

La decisión no implica que el trasplante quede descartado de forma definitiva. Los especialistas continuarán la valoración conforme evolucione su estado de salud.

Jorge Ortiz de Pinedo toma con humor sus problemas respiratorios

Pese a la pausa en el procedimiento quirúrgico, Jorge Ortiz de Pinedo se mostró optimista sobre su tratamiento actual. El actor se sometió a terapias en Monterrey que, según explicó, le permitieron respirar con mayor facilidad.

“Es fantástico tenerlo; yo creo que ya respiro mejor que ustedes. No es nada económico”, enfatizó sobre el equipo de oxígeno suplementario que utiliza como apoyo cotidiano. El actor seguirá dependiendo de este recurso mientras continúa su tratamiento.

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/ @jorgeortizdepinedoficial

Jorge Ortiz de Pinedo descarta el retiro tras el fin de Una familia de diez

Los cuestionamientos sobre un posible retiro surgieron después de que Una familia de diez llegó a su fin tras la muerte de Eduardo Manzano. El actor rechazó la especulación de manera tajante.

“Tenemos muchos planes, seguiremos conduciendo, seguiremos haciendo teatro, seguiré haciendo cine, seguiré haciendo televisión. Mientras el cuerpo aguante, habrá Jorge Ortiz de Pinedo”, aseveró.

El productor confirmó su intención de mantenerse activo en distintos proyectos pese a su condición. El seguimiento del trasplante de pulmón queda descartado temporalmente, mientras el actor continúa con el uso de oxígeno suplementario como apoyo diario.

Jorge Ortiz de Pinedo confirmó que Eduardo Manzano grabó los episodios que integran las temporadas 12 y 13 de la serie. (@familiade_10, Instagram)

¿Qué es el enfisema pulmonar?

El enfisema pulmonar es una enfermedad crónica que forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Consiste en el daño progresivo de los alvéolos, las bolsas de aire diminutas de los pulmones encargadas de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con la sangre.

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Las paredes de los alvéolos pierden elasticidad y se rompen con el tiempo. Esto reduce la superficie disponible para el intercambio de gases y hace que el aire quede atrapado en los pulmones, lo que dificulta respirar con normalidad.

Entre los síntomas principales están la dificultad para respirar (especialmente al hacer esfuerzo), tos crónica, fatiga y sensación de falta de aire. En etapas avanzadas, los pacientes suelen requerir oxígeno suplementario.

Una infografía de Infobae detalla el impacto del enfisema en los alvéolos pulmonares, así como sus causas principales, síntomas frecuentes y opciones de tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa más común es el tabaquismo prolongado, aunque también puede originarse por exposición constante a contaminantes o, en casos menos frecuentes, por un factor genético (deficiencia de alfa-1 antitripsina). No tiene cura, pero su avance puede controlarse con tratamiento médico, oxígeno y, en casos severos, cirugía o trasplante pulmonar.

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