Sentencian a un hombre por viajar con casi 100 kilos de metanfetamina oculta en las ruedas de su camión: iba de Jalisco a Baja California. FGR

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra un hombre identificado como Gabriel “N”, quien transportaba cerca de 100 kilogramos de metanfetamina oculta en un tractocamión. La pena responde a un delito contra la salud en la modalidad de transporte del estupefaciente.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora fue la encargada de aportar las pruebas que permitieron a la autoridad judicial dictar la sentencia.

PUBLICIDAD

Cómo se originó la investigación

Una denuncia anónima hizo del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF) que, sobre la carretera internacional número dos, circulaba un tractocamión del Servicio Público Federal que transportaba droga. El estupefaciente iba oculto en un compartimento dentro de una de las ruedas de la unidad.

Sentencian a un hombre por viajar con casi 100 kilos de metanfetamina oculta en las ruedas de su camión: iba de Jalisco a Baja California. FGR

De acuerdo con la información recabada, el vehículo provenía de Jalisco y su destino final era Mexicali, Baja California. A raíz de este caso, Gabriel “N” recibió ocho años de prisión por transportar los casi 100 kilogramos de metanfetamina.

Con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se trasladó hasta el punto señalado para confirmar la información.

PUBLICIDAD

El operativo en la carretera Caborca-Sonoyta

Los elementos de la PFM ubicaron el tramo exacto donde debía circular la unidad: el kilómetro 120+300 de la carretera internacional, en el tramo Caborca-Sonoyta, dentro del municipio de Caborca, Sonora. En ese punto detuvieron la marcha del tractocamión que coincidía con las características señaladas en la denuncia.

Sentencian a un hombre por viajar con casi 100 kilos de metanfetamina oculta en las ruedas de su camión: iba de Jalisco a Baja California. FGR

Una vez detenida la unidad, los elementos policiales procedieron a realizar una revisión tanto al vehículo como a su conductor, identificado como Gabriel “N”.

El decomiso de metanfetamina

Durante la revisión, los elementos policiales aseguraron 78 paquetes que contenían en conjunto 96 kilos 986 gramos de metanfetamina. La cifra representa prácticamente la totalidad de los 100 kilogramos señalados en el reporte inicial del hecho.

PUBLICIDAD

Sentencian a un hombre por viajar con casi 100 kilos de metanfetamina oculta en las ruedas de su camión: iba de Jalisco a Baja California. FGR

El aseguramiento de esta cantidad de droga, oculta en una de las ruedas de la unidad de carga, fue el elemento central que sustentó la acusación por el delito contra la salud en su modalidad de transporte de metanfetamina.

La integración del caso y la sentencia

Con el aseguramiento de la droga, la FGR, a través de la FECOR en Sonora, integró las pruebas correspondientes para sustentar la acusación ante la autoridad judicial.

El proceso legal derivó en la sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Gabriel “N” por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina, dictada luego de que la autoridad judicial valorara los elementos probatorios presentados por la fiscalía.

PUBLICIDAD

Un corredor con antecedentes de decomisos similares

El tramo donde fue detenido Gabriel “N” no es un punto aislado. En julio de 2026, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Sonora interceptaron, en el mismo kilómetro 120 de la carretera federal 2, un tractocamión de una empresa de paquetería con 444 bolsas y cerca de 200 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

Meses antes, en octubre de 2023, otro operativo en ese mismo tramo Caborca-Sonoyta resultó en el aseguramiento de 196 kilos 710 gramos de metanfetamina, también transportados en un camión de paquetería y originados, igual que en los otros casos, a partir de una denuncia anónima.

PUBLICIDAD

Sentencian a un hombre por viajar con casi 100 kilos de metanfetamina oculta en las ruedas de su camión: iba de Jalisco a Baja California. FGR

De forma más amplia, la carretera federal 2, que conecta Sonora con Baja California, forma parte de lo que medios especializados identifican como la ruta del Pacífico: el corredor que utilizan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) para trasladar hasta el 95% de los cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Ese mismo corredor incluye la carretera federal México 15 desde Sonora hacia Arizona y la federal 2 desde Baja California hacia California, con siete retenes en total, incluido uno militar en Querobabi considerado de alta tecnología para la detección de contrabando. Pese a estos puntos de revisión, las zonas desérticas y costeras de la región facilitan el tránsito de narcóticos.

PUBLICIDAD