EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 19 de octubre

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Agenda de movilizaciones hoy 19 de octubre

(X/ @OVIALCDMX)

Uno de los actos principales será el del colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel”, que se concentrará a las 9:00 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores. Los asistentes exigirán que las empresas y personas imputadas respondan ante la justicia por la muerte de dos fotoperiodistas tras la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el festival Axe Ceremonia de abril de 2025. La SSC estima una asistencia de 60 personas y no descarta que otras organizaciones se sumen.

A las 12:00 horas, la Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos. Las actividades se desarrollarán de manera simultánea en el Monumento a la Madre, en el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior. El colectivo prevé la participación de unas 45 personas.

También al mediodía, el Movimiento Feminista de la MerkADita llevará a cabo una “Mercadita Feminista” en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sobre avenida Universidad 1449, colonia Axotla, en Álvaro Obregón. La actividad busca visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y promover su autonomía económica; se calcula una asistencia de 35 personas.

En Gustavo A. Madero, el colectivo “We R Women on Fire” convocó a una intervención colectiva mediante el canto a las 16:00 horas en la Plaza Roja de la ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. La movilización será en solidaridad con alumnas que demandan espacios educativos seguros y libres de violencia.

Por su parte, la Unión Nacional de Maquineros A.C. se reunirá a las 12:00 horas en Chrismo Entretenimiento, ubicado en Texcoco 218, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco. El grupo realizará un registro de personas afectadas, directa o indirectamente, por operativos, con el fin de definir acciones para exigir que se les permita trabajar.

Citas en dependencias y alcaldías

Entre las reuniones programadas, propietarios y trabajadores de carnicerías acudirán a las 12:00 horas a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 1, para solicitar que el pago de sus productos se realice en efectivo y no únicamente mediante medios electrónicos.

A las 10:00 horas, el Movimiento Antorchista de la Ciudad de México tendrá una cita en el Congreso capitalino, en Donceles y Allende, donde planteará la regularización de predios en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

Posteriormente, a las 11:00 horas, integrantes de la organización acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera, para solicitar atención a temas de comercio y seguridad en Miguel Hidalgo.

A las 13:00 horas, la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y la Unión de Inquilinos de la colonia Anáhuac se reunirán en la alcaldía Benito Juárez. Los vecinos manifestarán su rechazo a un proyecto de construcción de vivienda en las inmediaciones de la colonia San José Insurgentes.

Eventos con alta asistencia

La agenda de la SSC también contempla eventos masivos que podrían incrementar la afluencia vehicular y peatonal durante la noche. El cantante Enrique Bunbury se presentará a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, con una asistencia estimada de 9 mil 790 personas; mientras que Def Leppard ofrecerá un concierto a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, donde se esperan alrededor de 20 mil asistentes.