La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA. @DEAHQ

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La DEA reavivó este lunes la acusación de que la corrupción de las autoridades mexicanas habría jugado un papel en el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, hizo la declaración durante un evento en Pensilvania, a días del inicio de la Semana Anual del Listón Rojo, campaña creada en 1988 en homenaje al agente encubierto.

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Terry Cole aseguró que el agente “fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de la década de 1980”. La declaración ocurrió en el marco de un acto sobre el combate al fentanilo.

Declaración de Cole y llamado a la Semana del Listón Rojo

Cole realizó la declaración en un acto en Barre-Wilkes, Pensilvania, centrado en los avances contra el tráfico de fentanilo. Lo acompañaron el fiscal general Todd Blanche y la zar antidrogas Sara Carter.

“Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, dijo Cole.

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La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA. @DEAHQ

El director de la agencia antidrogas evitó ahondar en detalles concretos sobre casos actuales de corrupción y se concentró en el llamado a respaldar la iniciativa conmemorativa, creada en 1988 tras el homicidio del agente.

La acusación federal de 1990 contra exfuncionarios mexicanos

Cole no profundizó en la acusación presentada ante una corte federal en 1990, en la que se alega que funcionarios mexicanos protegieron a líderes del Cártel de Guadalajara para secuestrar y asesinar a Camarena.

Según esa acusación, el entonces exdirector de la Policía Federal Judicial, Manuel Ibarra, y el entonces exdirector de la oficina de Interpol en México, Miguel Aldana, entre otros, habrían protegido a la cúpula del Cártel de Guadalajara, incluido Rafael Caro Quintero, durante la acción contra el agente.

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Desde abril pasado, el jefe de la DEA ha sostenido que la corrupción de políticos y funcionarios en México es un componente clave para el funcionamiento de los cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos y ha insistido en que la administración de Donald Trump buscará procesarlos por sus crímenes.

La situación judicial de Caro Quintero en Nueva York

Por el asesinato de Camarena, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero permanece detenido en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York. Hasta el momento no ha logrado un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El narcotraficante fue arrestado el 4 de abril de 1985, en su lujosa residencia conocida como "El Castillo", en Alajuela./ (Policías de Costa Rica 2.0)

Caro Quintero enfrenta cargos criminales derivados de una acusación federal presentada en 2020, que incluye conspiración para asesinar a individuos que amenazaban sus actividades de narcotráfico entre 1980 y 2018.

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El capo sinaloense compareció el 14 de octubre ante la corte, en una audiencia de menos de 20 minutos en la que el fiscal y la defensa hablaron sobre un posible acuerdo que evitaría el juicio programado para marzo de 2027. Bajo ese esquema, Caro Quintero aceptaría su culpabilidad en el asesinato de Camarena a cambio de acabar con su aislamiento y acceder a otras condiciones de reclusión.

En esa audiencia, el juez Frederic Block exhortó a las partes a acelerar la ruta del arreglo. Caro Quintero debe comparecer en una nueva audiencia el 20 de noviembre con miras a un acuerdo de culpabilidad.

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La DEA advierte que perseguirá al crimen organizado en varios países

Cole sostuvo que la agencia mantiene investigaciones y acciones contra integrantes del crimen organizado como parte de sus labores de defensa de la seguridad nacional. Según el director de la DEA, estos actores se encuentran principalmente en México, Colombia, China y Centroamérica.

"Kiki" Camarena fue secuestrado por cinco hombres a plena luz del día en 1985. (DEA)

“Protegeremos y defenderemos la seguridad nacional del gran estado de Pennsylvania y de estos grandes Estados Unidos, ya sea que se encuentren en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho establecido por nuestra Constitución, y no tenemos reparos en afirmarlo”, expresó Cole.

La declaración de este lunes se suma a señalamientos previos del funcionario. En agosto, Cole había acusado a altos funcionarios mexicanos de “trabajar directamente con cárteles” y advirtió que no se detendrían en su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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En julio, el Gobierno de México ya había rechazado señalamientos similares de Cole sobre una presunta conexión entre cárteles y autoridades mexicanas. A través de un comunicado, las autoridades mexicanas señalaron que “las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México”.

Cómo fue el secuestro y asesinato de Kiki Camarena

Enrique Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, cuando salía de la oficina de la DEA para encontrarse con su esposa. Un grupo de sicarios del Cártel de Guadalajara lo interceptó a plena luz del día y lo subió a una camioneta.

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El agente fue trasladado a una vivienda ubicada en la calle Lope de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, propiedad de Rafael Caro Quintero. Ahí permaneció cautivo mientras era interrogado sobre sus investigaciones contra el cártel.

'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)

Camarena fue torturado durante varias horas antes de morir, el 9 de febrero de 1985. Según la reconstrucción forense, recibió golpes repetidos en la cabeza y el rostro con un objeto contundente, que le fracturaron el cráneo y los pómulos.

El mismo operativo incluyó el secuestro y asesinato de Alfredo Zavala Avelar, piloto que colaboraba con la DEA en misiones de vigilancia aérea. Ambos cuerpos fueron hallados el 5 de marzo de 1985 en una fosa clandestina en el estado de Michoacán.

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El homicidio derivó en la Operación Leyenda, descrita por la DEA como la investigación por homicidio más grande emprendida por la agencia hasta ese momento.