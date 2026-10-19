México

La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA

El director de la agencia estadounidense apunta contra mandos locales por el crimen del oficial encubierto ocurrido en Guadalajara, mientras convoca a la ciudadanía a respaldar la Semana Anual del Listón Rojo este mes

La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA. @DEAHQ
La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA. @DEAHQ
Guardar

La DEA reavivó este lunes la acusación de que la corrupción de las autoridades mexicanas habría jugado un papel en el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, hizo la declaración durante un evento en Pensilvania, a días del inicio de la Semana Anual del Listón Rojo, campaña creada en 1988 en homenaje al agente encubierto.

PUBLICIDAD

Terry Cole aseguró que el agente “fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de la década de 1980”. La declaración ocurrió en el marco de un acto sobre el combate al fentanilo.

Declaración de Cole y llamado a la Semana del Listón Rojo

Cole realizó la declaración en un acto en Barre-Wilkes, Pensilvania, centrado en los avances contra el tráfico de fentanilo. Lo acompañaron el fiscal general Todd Blanche y la zar antidrogas Sara Carter.

“Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, dijo Cole.

PUBLICIDAD

La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA. @DEAHQ
La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA. @DEAHQ

El director de la agencia antidrogas evitó ahondar en detalles concretos sobre casos actuales de corrupción y se concentró en el llamado a respaldar la iniciativa conmemorativa, creada en 1988 tras el homicidio del agente.

La acusación federal de 1990 contra exfuncionarios mexicanos

Cole no profundizó en la acusación presentada ante una corte federal en 1990, en la que se alega que funcionarios mexicanos protegieron a líderes del Cártel de Guadalajara para secuestrar y asesinar a Camarena.

Según esa acusación, el entonces exdirector de la Policía Federal Judicial, Manuel Ibarra, y el entonces exdirector de la oficina de Interpol en México, Miguel Aldana, entre otros, habrían protegido a la cúpula del Cártel de Guadalajara, incluido Rafael Caro Quintero, durante la acción contra el agente.

Desde abril pasado, el jefe de la DEA ha sostenido que la corrupción de políticos y funcionarios en México es un componente clave para el funcionamiento de los cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos y ha insistido en que la administración de Donald Trump buscará procesarlos por sus crímenes.

La situación judicial de Caro Quintero en Nueva York

Por el asesinato de Camarena, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero permanece detenido en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York. Hasta el momento no ha logrado un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El narcotraficante fue arrestado el 4 de abril de 1985, en su lujosa residencia conocida como "El Castillo", en Alajuela./ (Policías de Costa Rica 2.0)
El narcotraficante fue arrestado el 4 de abril de 1985, en su lujosa residencia conocida como "El Castillo", en Alajuela./ (Policías de Costa Rica 2.0)

Caro Quintero enfrenta cargos criminales derivados de una acusación federal presentada en 2020, que incluye conspiración para asesinar a individuos que amenazaban sus actividades de narcotráfico entre 1980 y 2018.

El capo sinaloense compareció el 14 de octubre ante la corte, en una audiencia de menos de 20 minutos en la que el fiscal y la defensa hablaron sobre un posible acuerdo que evitaría el juicio programado para marzo de 2027. Bajo ese esquema, Caro Quintero aceptaría su culpabilidad en el asesinato de Camarena a cambio de acabar con su aislamiento y acceder a otras condiciones de reclusión.

En esa audiencia, el juez Frederic Block exhortó a las partes a acelerar la ruta del arreglo. Caro Quintero debe comparecer en una nueva audiencia el 20 de noviembre con miras a un acuerdo de culpabilidad.

La DEA advierte que perseguirá al crimen organizado en varios países

Cole sostuvo que la agencia mantiene investigaciones y acciones contra integrantes del crimen organizado como parte de sus labores de defensa de la seguridad nacional. Según el director de la DEA, estos actores se encuentran principalmente en México, Colombia, China y Centroamérica.

Enrique "Kiki" Camarena, DEA, Rafael Caro Quintero, "Narco de Narcos", asesinato, Estados Unidos
"Kiki" Camarena fue secuestrado por cinco hombres a plena luz del día en 1985. (DEA)

“Protegeremos y defenderemos la seguridad nacional del gran estado de Pennsylvania y de estos grandes Estados Unidos, ya sea que se encuentren en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho establecido por nuestra Constitución, y no tenemos reparos en afirmarlo”, expresó Cole.

La declaración de este lunes se suma a señalamientos previos del funcionario. En agosto, Cole había acusado a altos funcionarios mexicanos de “trabajar directamente con cárteles” y advirtió que no se detendrían en su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En julio, el Gobierno de México ya había rechazado señalamientos similares de Cole sobre una presunta conexión entre cárteles y autoridades mexicanas. A través de un comunicado, las autoridades mexicanas señalaron que “las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México”.

Cómo fue el secuestro y asesinato de Kiki Camarena

Enrique Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, cuando salía de la oficina de la DEA para encontrarse con su esposa. Un grupo de sicarios del Cártel de Guadalajara lo interceptó a plena luz del día y lo subió a una camioneta.

El agente fue trasladado a una vivienda ubicada en la calle Lope de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, propiedad de Rafael Caro Quintero. Ahí permaneció cautivo mientras era interrogado sobre sus investigaciones contra el cártel.

'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)
'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)

Camarena fue torturado durante varias horas antes de morir, el 9 de febrero de 1985. Según la reconstrucción forense, recibió golpes repetidos en la cabeza y el rostro con un objeto contundente, que le fracturaron el cráneo y los pómulos.

El mismo operativo incluyó el secuestro y asesinato de Alfredo Zavala Avelar, piloto que colaboraba con la DEA en misiones de vigilancia aérea. Ambos cuerpos fueron hallados el 5 de marzo de 1985 en una fosa clandestina en el estado de Michoacán.

El homicidio derivó en la Operación Leyenda, descrita por la DEA como la investigación por homicidio más grande emprendida por la agencia hasta ese momento.

Temas Relacionados

DEARafael Caro QuinteroCorrupciónCartel De GuadalajaraKiki camarenanarcotraficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Empanaditas de cajeta y queso crema: el postre fácil que puedes preparar con ingredientes que seguramente ya tienes en casa

Un postre fácil, económico y rápido de preparar, con ingredientes que seguramente ya tienes en casa

Empanaditas de cajeta y queso crema: el postre fácil que puedes preparar con ingredientes que seguramente ya tienes en casa

Progol: resultados ganadores del sorteo 2355 del 19 de octubre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del último sorteo de Progol

Progol: resultados ganadores del sorteo 2355 del 19 de octubre

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

Los sujetos son señalados por pertenecer a una célula criminal dedicada al robo de automóviles en la colonia Álvaro Obregón, en la Ciudad de México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero

Por robo de 7 coches de alta gama en la colonia Anzures: caen tres personas y recuperan cinco vehículos en Edomex

Rupturas internas en Los Chapitos: las siete células que habrían cambiado de bando en la guerra del Cártel de Sinaloa

Reportan que fuerzas federales catearon casas de Blanca Merari Tziu, alcaldesa morenista de Puerto Morelos en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

En medio del conflicto con su madre, Gala Montes exhibe polémicas fotos fumando durante su infancia

En medio del conflicto con su madre, Gala Montes exhibe polémicas fotos fumando durante su infancia

Danna Paola, Kenia Os y las famosas mexicanas que estuvieron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Síntomas y riesgos del choque séptico, la complicación médica que mantendría intubada a Laura Bozzo

Así fue el histórico concierto de Alfredito Olivas en Cabo San Lucas: reunió a más de 90 mil personas

Aarón Mercury reacciona al arresto de Naim Darrechi en España y lo llama “showcito” en medio de su pelea

DEPORTES

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”

Chivas vs Necaxa EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver el partido de la jornada 13

¿Cuándo es el siguiente partido de México tras perder ante España en su debut del Mundial Femenil Sub 17?

Así fue la desgarradora lesión de Karen Luna que la hizo salir llorando del partido ante Pachuca