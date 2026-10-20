México suspende importaciones avícolas de Brasil por brote viral: estos productos quedan restringidos

La alerta sanitaria alcanza a la carne de ave, el huevo fértil y los pollitos.

Guardar

México suspendió temporalmente la importación de productos de origen avícola procedentes de Brasil, luego de que las autoridades de ese país confirmaron un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial ubicada en Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de proteger la producción avícola nacional y prevenir el ingreso de esta enfermedad al territorio mexicano.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la dependencia, la restricción se mantendrá mientras se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote y se evalúan las condiciones sanitarias correspondientes, conforme a los protocolos internacionales.

Senasica suspende el ingreso de carne de ave y material genético

La decisión se tomó después de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA) confirmó la presencia del virus en una unidad de producción comercial de pollos de engorda en el municipio de Nova Itaberaba, Santa Catarina.

La restricción incluye carne de ave, huevo fértil y pollitos de hasta tres días de edad. (Senasica )

Como parte de las acciones preventivas, la Dirección General de Salud Animal, adscrita al Senasica, desactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios correspondientes en su plataforma.

Este procedimiento impide el ingreso de las mercancías contempladas en la suspensión.

La disposición abarca distintos productos destinados al consumo, la reproducción y la comercialización de aves.

La autoridad mexicana precisó que las restricciones se aplican tanto a las operaciones de importación como a los artículos que los viajeros pretendan ingresar desde Brasil.

PUBLICIDAD

¿Qué productos avícolas de Brasil no pueden ingresar a México?

La suspensión comprende mercancías y animales de origen avícola que podrían representar una vía de introducción de la enfermedad.

La restricción incluye carne de ave, huevo fértil, pollitos y distintas especies de aves procedentes de Brasil.

Entre los productos incluidos en la medida se encuentran:

Carne de ave y despojos avícolas.

Huevo fértil destinado a la reproducción.

Pollitos de hasta tres días de edad.

Aves canoras y aves de ornato.

Aves rapaces destinadas a la comercialización.

Mascotas provenientes de Brasil contempladas en la restricción.

La Sader subrayó que la disposición no se limita a los embarques comerciales. También aplica a los productos que transporten los turistas, como parte de las medidas de prevención sanitaria.

La suspensión responde a la necesidad de mantener las condiciones zoosanitarias del país y reducir el riesgo de que el agente infeccioso llegue a las granjas mexicanas.

México busca mantener su estatus sanitario frente a Newcastle

Las autoridades mexicanas señalaron que el país se mantiene libre de la enfermedad de Newcastle, por lo que la suspensión busca evitar afectaciones a las unidades de producción avícola nacionales.

PUBLICIDAD

México busca prevenir el ingreso de Newcastle para proteger la producción avícola nacional. REUTERS/Diego Vara

Esta enfermedad viral afecta principalmente a las aves y puede provocar pérdidas en la producción, especialmente cuando se presenta en instalaciones comerciales. Su detección requiere medidas de vigilancia y control para contener la propagación del virus.

En ese contexto, Senasica mantiene la restricción mientras espera información de las autoridades brasileñas sobre las acciones implementadas para atender el brote. La continuidad de las medidas dependerá del seguimiento sanitario y de los protocolos internacionales aplicables.

Brasil es el segundo proveedor avícola de México

La suspensión ocurre en un contexto de intercambio comercial relevante entre ambos países. Con cifras correspondientes a julio de 2026, Brasil se ubicó como el segundo mayor proveedor de productos avícolas para México, únicamente por detrás de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Durante el periodo reportado, las importaciones mexicanas procedentes de Brasil sumaron 128,632 toneladas, de acuerdo con la información difundida sobre el comercio del sector.

Brasil ocupa el segundo lugar entre los proveedores avícolas de México, solo detrás de Estados Unidos. EFE/Salas

Por su parte, autoridades brasileñas sostuvieron que el consumo de carne de ave no representa un riesgo para la salud humana, al referirse a los productos consumidos antes de las inspecciones relacionadas con el brote.

La decisión mexicana se concentra en la prevención zoosanitaria y en impedir el ingreso de mercancías incluidas en la restricción mientras se obtiene información adicional sobre la situación en Santa Catarina.

Por ahora, el Senasica mantiene inactivos los requisitos que permitían el ingreso de los productos afectados, en espera de nuevos elementos que permitan evaluar las condiciones sanitarias de Brasil y determinar los pasos siguientes.

PUBLICIDAD