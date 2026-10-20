México

César Bono pierde el ojo izquierdo en una cirugía para retirar un tumor cancerígeno

El actor de 76 años ingresó al quirófano para la extracción de una masa anormal en el rostro y permanece bajo observación médica a la espera de los análisis de patología

De acuerdo con Bono, la caída ocurrió días antes de Navidad y le dejó comprometidas la sexta y séptima costilla del lado izquierdo.
De acuerdo con Bono, la caída ocurrió días antes de Navidad y le dejó comprometidas la sexta y séptima costilla del lado izquierdo. (Fernando Lozano / YouTube)
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El actor César Bono sufrió la extirpación de su ojo izquierdo tras ser sometido a una cirugía para remover un tumor, mientras permanece a la espera de los resultados de patología.

La intervención quirúrgica se realizó el viernes 16 de octubre de 2026, tres días antes de que el comediante celebrara su cumpleaños número 76.

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En 2018 el artista sobrevivió a nueve infartos, de los cuales ocho fueron cerebrales y uno al miocardio, episodios que redujeron la movilidad de su costado izquierdo y lo obligaron a utilizar silla de ruedas y bastón durante su rehabilitación.

La primera fotografía del comediante tras la intervención quirúrgica fue dada a conocer por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la emisión de su programa De Primera Mano, donde se resguardó parcialmente la imagen del actor para cuidar su intimidad.

El actor César Bono permanece en observación tras la cirugía en la que le extirparon el ojo izquierdo por un tumor.
El actor César Bono permanece en observación médica tras la cirugía en la que le extirparon el ojo izquierdo por un tumor. (Fotografía: De Primera Mano)

Los motivos de la intervención médica y los análisis en desarrollo

Durante la transmisión del programa De Primera Mano, encabezada por Gustavo Adolfo Infante, se detalló la intervención realizada al comediante.

Durante la operación, el equipo de especialistas detectó que la masa anormal afectaba la estructura de la cavidad ocular izquierda, por lo que determinaron remover el órgano completo para asegurar la efectividad del procedimiento.

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Actualmente, los médicos especialistas analizan las muestras obtenidas mediante una biopsia con el fin de establecer si el tejido extraído corresponde a una formación benigna o maligna.

Hasta el momento no existe confirmación clínica de un cuadro de cáncer activo en el comediante, por lo que su tratamiento posterior dependerá del reporte emitido por el laboratorio de patología.

Las imágenes del estado del intérprete tras la operación fueron resguardadas de manera parcial para cuidar la imagen física del artista durante sus primeras horas de recuperación.

César Bono
El equipo de especialistas detectó que la masa anormal afectaba la estructura de la cavidad ocular izquierda, por lo que determinaron remover el órgano completo. Foto: CUARTOSCURO

La actitud del intérprete ante la recuperación y sus compromisos profesionales

A pesar del impacto de la operación, el comediante mantuvo un estado anímico favorable durante su estancia hospitalaria inicial.

El artista bromeó sobre su nueva condición física al manifestar que se convertirá en el primer cavernícola pirata dentro de las producciones teatrales en México.

La declaración hace referencia a la obra Defendiendo al cavernícola, monólogo que el comediante ha interpretado en forma continua desde 2001 en diversos teatros del país.

El actor planea retomar las presentaciones sobre el escenario en cuanto su estado físico se lo permita, incorporando un parche en la zona intervenida.

El intérprete pidió también el respaldo del público a través de mensajes de apoyo y oraciones durante su periodo de restablecimiento en la Ciudad de México.

César Bono
A pesar del impacto de la operación, el comediante mantuvo un estado anímico favorable. Foto: Cuartoscuro

La trayectoria del comediante en televisión y teatro

El desempeño profesional del actor abarca más de cinco décadas de trabajo continuo en producciones cinematográficas, proyectos de comedia, televisión y teatro en México.

Desde 2005, el artista interpreta el personaje de Frankie Rivers en la serie de televisión Vecinos, un papel que se mantuvo constante dentro del elenco principal durante más de 20 temporadas.

En el ámbito teatral, el comediante superó las 10,000 representaciones en la puesta en escena Defendiendo al cavernícola, obra que encabeza de forma ininterrumpida en teatros de la Ciudad de México desde el año 2001.

César Bono
César Bono ha estelarizado el monólogo "Defendiendo al cavernícola" durante 21 años (Foto: Instagram)

El historial de complicaciones clínicas graves que antecedieron la cirugía

La reciente operación se suma a un expediente de padecimientos médicos de consideración que han afectado al artista durante los últimos años.

En febrero de 2025, el actor informó que padecía mano espástica en las extremidades izquierdas, una condición de origen neurológico ocasionada por los accidentes cerebrovasculares previos.

En marzo de 2022, el comediante ingresó de emergencia a un centro médico por una hemorragia digestiva secundaria a una úlcera estomacal.

La complicación derivó en una perforación duodenal que requirió una intervención de más de 10 horas y una estancia prolongada dentro de la unidad de terapia intensiva.

César Bono
El comediante alcanzó los 76 años de edad el 19 de octubre de 2026. Foto: Instagram @assislsantos

Durante aquella hospitalización, los médicos informaron a la familia del actor que las expectativas de recuperación eran sumamente reducidas debido a la gravedad de las lesiones internas.

A estos diagnósticos se sumaron el contagio de COVID-19 en 2021 y una infección intestinal severa por la bacteria Clostridium difficile registrada 15 años atrás.

El comediante alcanzó los 76 años de edad el 19 de octubre de 2026 mientras continúa bajo observación médica y en espera del dictamen histopatológico.

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