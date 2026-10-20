Calaveritas de tamarindo con chile: receta fácil para Día de Muertos

La combinación de dulce, ácido y picante es una firma distintiva de los dulces típicos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las calaveritas de tamarindo con chile son un dulce tradicional que se coloca en las ofrendas de Día de Muertos en México.

Se elaboran con pulpa de tamarindo cocida, moldeada en forma de cráneo y cubierta con chile piquín o azúcar.

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Este dulce es una variante de los clásicos “tamalitos de tamarindo” que se preparan en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Combina el sabor ácido de la fruta con el picor del chile, una mezcla típica de la repostería mexicana.

Las calaveritas pueden espolvorearse solo con azúcar si no se desea agregar chile a la receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No necesitas moldes especiales para darles forma de calavera: basta con las manos y un poco de paciencia para marcar las cuencas de los ojos.

Receta de calaveritas de tamarindo con chile

Estas calaveritas de tamarindo con chile son bolitas de pulpa de tamarindo cocida, endulzada y moldeada a mano, luego revolcadas en chile piquín.

La técnica principal es la reducción a fuego lento, que concentra el sabor del tamarindo hasta lograr una pasta moldeable.

Moldear las calaveritas a mano es una técnica artesanal transmitida de generación en generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 1 hora aproximadamente.

Tiempo de preparación (activo): 15 minutos.

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Ingredientes

1. 1 kilogramo de tamarindo

2. 500 gramos de azúcar

3. 250 mililitros de agua natural

4. 1/2 limón (el jugo)

5. 1 cucharadita de sal

6. 1 taza de chile piquín en polvo

7. 1 taza de azúcar extra (200 gramos), para revolcar

El tamarindo fresco se vende generalmente ya sin cáscara en mercados mexicanos para mayor comodidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer calaveritas de tamarindo con chile, paso a paso

1. Limpia los tamarindos: quita la cáscara dura y retira las venas que cubren la pulpa.

2. Lava los tamarindos pelados con un poco de agua para eliminar residuos.

3. Corta los tamarindos en trozos pequeños y separa las semillas de la pulpa.

4. Coloca los trozos en una cacerola profunda junto con el agua, el azúcar, la sal y el jugo de limón.

5. Cocina a fuego lento moviendo constantemente para que no se pegue, entre 30 y 45 minutos, hasta que la mezcla espese.

El chamoy en polvo es una mezcla de chile, sal y fruta deshidratada muy usada en dulces mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Verifica el punto correcto con la prueba del agua: si al echar un poco de dulce en un vaso con agua clara se deshace suavemente, está listo.

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7. Deja reposar la mezcla unos 20 minutos. Este reposo es clave para que los sabores se integren y la pasta tome consistencia moldeable.

8. Forma bolitas de aproximadamente 15 gramos con las manos.

9. Marca con los dedos las cuencas de los ojos y la nariz para darles forma de calavera.

10. Revuelca la mitad de las calaveritas en el chile piquín en polvo, presionando ligeramente para que se adhiera bien.

11. Revuelca la otra mitad en azúcar, si prefieres una versión sin picante.

Refrigerar la pasta 10 minutos antes de moldear facilita el trabajo en climas cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Deja enfriar por completo antes de servir, para que la textura final sea firme y no se deformen.

Consejos para que las calaveritas de tamarindo queden perfectas

Si la pasta queda muy pegajosa para moldear, agrega una cucharada extra de azúcar y vuelve a cocinar por unos minutos más. Esto ayuda a que absorba la humedad sobrante.

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Usa guantes de plástico o unta un poco de aceite en tus manos antes de formar las bolitas. Este truco evita que el dulce se te pegue en los dedos y facilita darles forma de cráneo.

Para esta receta no es necesario tener un molde, y los guantes facilitan el trabajo. Se pueden agregar detalles a la calaverita con un palillo de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un picor más intenso, mezcla el chile piquín con un poco de chile de árbol molido. Si prefieres una versión suave, reduce la cantidad de chile a la mitad.

Variantes de esta receta

Puedes sustituir el chile piquín por chile chamoy en polvo para un sabor diferente. Algunas familias también agregan ralladura de limón a la pasta antes de moldear, lo que intensifica el toque cítrico.

Otra opción popular es decorar las calaveritas con el nombre del difunto escrito con un gel de azúcar de color, siguiendo la tradición de las calaveritas de azúcar.

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Estos dulces típicos son comunes en las ofrendas de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 15 y 20 calaveritas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 70 kcal aproximadamente

Carbohidratos: 18 gramos

Azúcares: 16 gramos

Proteínas: 0.3 gramos

Grasas: 0.1 gramos

Fibra : 0.8 gramos

Sodio: 45 miligramos

Combinar dos tipos de chile en polvo permite crear mezclas personalizadas, equilibrando el picor y el sabor según el gusto de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda las calaveritas en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, hasta por 15 días. Si las refrigeras, se conservan en buen estado hasta por 1 mes.