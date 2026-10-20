U2 actuará en el medio tiempo de la NFL: cuándo y dónde verlo desde México

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- U2 llega a la NFL. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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U2 encabezará el espectáculo de medio tiempo del primer partido de la NFL que se celebrará en la víspera del Día de Acción de Gracias, un show organizado junto con Netflix que marcará el regreso de la banda irlandesa a un escenario de futbol americano después de 24 años.

El encuentro entre los Green Bay Packers y los Los Angeles Rams se disputará el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, con transmisión exclusiva en la plataforma de streaming para más de 200 países.

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La NFL y Netflix confirmaron la participación de U2 este martes 20 de octubre de 2026 mediante un anuncio conjunto. La fecha coincide con el aniversario número 50 de la banda, formada en Dublín en 1976, y con el lanzamiento de su disco número 16, “Carnaval de Luz”, programado para el 13 de noviembre, apenas 12 días antes de la presentación en el SoFi Stadium.

El partido comenzará a las 19:00 horas del centro de México con cobertura exclusiva en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El duelo entre los Green Bay Packers y los Los Angeles Rams arrancará a las 18:00 horas del centro de México, equivalentes a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos.

El show de medio tiempo de U2 se desarrollará durante el descanso del encuentro, en un horario que dependerá del ritmo de la primera mitad del juego.

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Los suscriptores de Netflix en México podrán seguir tanto el encuentro como el espectáculo musical sin necesidad de un paquete adicional, dentro de la cobertura estándar de la plataforma. La transmisión forma parte de la estrategia de la empresa para integrar contenido deportivo en vivo a su catálogo habitual.

La última vez que U2 tocó en un escenario de la NFL fue en el Super Bowl de 2002

U2 encabezó el Super Bowl en 2002. REUTERS/Brendan McDermid

U2 ya había participado en un espectáculo de medio tiempo de la liga en 2002, cuando se presentó en el Super Bowl XXXVI en Nueva Orleans, pocos meses después de los atentados del 11 de septiembre. Aquella actuación se recuerda como uno de los momentos más citados en la historia del evento por el tono conmemorativo que tuvo en ese contexto.

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El regreso de la banda a un escenario de la NFL llega en un formato distinto al del Super Bowl, pensado por la liga como parte de una estrategia para atraer audiencias masivas a partidos especiales fuera de la final de temporada. Un antecedente de esa estrategia fue la presentación de Beyoncé en la Navidad de 2024, también transmitida por Netflix.

El anuncio de U2 coincidió con el rumor de que Jay-Z encabezará el Super Bowl LXI

¿Y para la final? Se rumora a Jay-Z REUTERS/Jonathan Ernst

El mismo martes en que se confirmó la participación de U2, trascendió un reporte según el cual Jay-Z se habría elegido a sí mismo para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, programado para el 14 de febrero de 2027 en el mismo SoFi Stadium. El rapero habría preferido su propia presentación por encima de otros nombres que se consideraban como favoritos, entre ellos Miley Cyrus y Justin Bieber.

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La decisión, de confirmarse, se enmarcaría en el acuerdo que la disquera de Jay-Z, Roc Nation, mantiene con la NFL desde 2019 para curar y producir el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, contrato que se renovó en 2024. Hasta el momento del anuncio sobre U2, ni la NFL ni Roc Nation habían confirmado oficialmente esa información.

El reporte sobre Jay-Z llegó acompañado de otro anuncio relacionado con el Super Bowl LXI: la NFL, ESPN y Lucasfilm confirmaron el lunes 19 de octubre que el juego tendrá una transmisión alterna animada llamada “Star Wars Funday Football”. El programa recreará cada jugada del partido en tiempo real y convertirá a los jugadores en avatares animados dentro del universo de Star Wars.

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U2 arrancará su gira mundial en Ciudad de México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros

La banda de rock irlandesa U2, en una foto de archivo del 14 de marzo de 2005 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en Cleveland (Ohio, Estados Unidos). EFE/Rich Lee PROHIBIDO SU USO EN REINO UNIDO E IRLANDA

Días antes de su aparición en la NFL, U2 confirmó que su gira mundial “Carnaval De Luz presenta: The Greatest Show On Earth” iniciará en territorio mexicano, con fechas programadas para el martes 23 y el viernes 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Será la primera vez en 10 años que la banda se presente en el país.

El músico estadounidense Beck acompañará a la agrupación como artista invitado durante esta primera etapa del recorrido. Después de su paso por la capital mexicana, U2 viajará a Brasil, donde ofrecerá dos conciertos el 10 y el 12 de marzo en el Estádio MorumBIS de São Paulo, y cerrará el tramo inicial en Argentina con dos presentaciones el 23 y el 25 de marzo en el Estadio River Plate de Buenos Aires.

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México, Brasil y Argentina son, hasta el momento, los únicos tres países latinoamericanos confirmados para esta primera fase de la gira. La promotora Ocesa, encargada de los conciertos en territorio mexicano, señaló que las fechas de Europa y Norteamérica se anunciarán en las próximas semanas, mientras la agrupación trabaja también en los planes para presentarse en Irlanda, su país de origen.

La venta de boletos para los conciertos en la capital mexicana comenzó con la preventa para suscriptores de U2.com el lunes 19 de octubre de 2026. Le siguieron la venta Beyond el 19 de octubre y la Priority Banamex el 20 de octubre, mientras que la preventa Banamex está programada para el 21 de octubre y la venta general dará inicio el 23 de octubre a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto.

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