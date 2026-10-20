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Jimena Sánchez sufre la pérdida de un ser querido y comparte conmovedor mensaje: “Algún día nos veremos en el más allá”

La conductora está de luto tras la partida de su perrita Ramonita

Jimena Sánchez sufre la pérdida de un ser querido y comparte conmovedor mensaje: “algún día nos veremos en el más allá”
Jimena Sánchez sufre la pérdida de un ser querido y comparte conmovedor mensaje: “algún día nos veremos en el más allá”
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Jimena Sánchez, conductora deportiva de Fox Sports, conmovió a sus seguidores con un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que dio a conocer el fallecimiento de su pequeña perrita Ramonita.

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 8.3 millones de seguidores, la también modelo subió una serie de fotografías junto a su perrita acompañado de un conmovedor mensaje para ella.

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Los fans reaccionaron dándole sus condolencias a Jimena Sánchez, además de comentarios de aliento por parte de colegas como Tania Rincón, Diego Zanassi, y luchadores profesionales como Santos Escobar.

Jimena Sánchez y su perrita Ramonita
Jimena Sánchez y su perrita Ramonita

El mensaje de Jimena Sánchez para su perrita Ramonita

Junto a las fotos que subió, la presentadora añadió un emotivo mensaje para su mascota, quien la acompañó durante varios años. Jimena Sánchez aseguró extrañarla pero confía en que se reencontrarán en otra vida.

“Adiós mi chiquita, algún día nos veremos en el más allá. Gracias por ser mi compañerita tantos años, Te amo y extraño mucho Ramonita”, fue el mensaje de la conductora deportiva.

Las fotos que compartió la modelo muestra sólo algunos de los momentos que compartieron en vida, y muchas de esas imágenes son claramente antiguas, lo que deja en evidencia que estuvieron varios años juntas.

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Jimena Sánchez y su perrita Ramonita
Jimena Sánchez y su perrita Ramonita

Las reacciones a la publicación de Jimena Sánchez

Varios famosos reaccionaron a las palabras y fotos de la conductora de Fox Sports, desde colegas del medio hasta luchadores profesionales, recordando que Jimena lleva varios años cubriendo la lucha libre profesional en México y Estados Unidos.

Algunos de los famosos que reaccionaron a la publicación fueron su colegas del medio: Tania Rincón, Pilar Pérez, Diego Zanassi, Blanca Ríos. Además de luchadores y luchadoras como: Speedball Mike Bailey, Paige, Santos Escobar, Thunder Rosa, entre otros.

Publicación de Jimena Sánchez
Publicación de Jimena Sánchez

¿Quién es Jimena Sánchez?

Jimena V. Sánchez (nacida Jimena Sánchez Mejía Reyes, Ciudad de México, 28 de septiembre de 1984) es periodista deportiva, modelo y actriz mexicana. Trabaja actualmente para Fox Sports Latinoamérica y Fox Deportes.

Comenzó su carrera en 2008 con un blog de modelos llamado Mad Mamacitas, que creó junto a una amiga y que se volvió viral. Esa exposición la llevó a trabajar como escritora para el diario deportivo RÉCORD y el sitio Medio Tiempo, donde publicó columnas y videoblogs que llamaron la atención de Fox Sports.

En 2011 fichó con Fox Sports Latinoamérica y condujo el programa Fox Para Todos. Después pasó a presentar Lo Mejor de Fox Sports y, durante varios años, el programa de lucha libre WWE Saturday Night, con el que cubrió eventos como Wrestlemania y Summerslam. También presenta contenido de NFL (Fox Impacto NFL) y de la MLB (MLB en Fox), cubriendo Super Bowls y Series Mundiales.

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A finales de 2024 concluyó su etapa en WWE Saturday Night. Actualmente es conductora principal de All Elite Show, programa dedicado a la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW).

¿Quién es el esposo de Jimena Sánchez?

El esposo de Jimena Sánchez es Tis Zombie, cantautor de nacionalidad francesa.

La pareja comenzó su relación en febrero de 2021, en plena pandemia, y contrajo matrimonio el 1 de octubre de ese mismo año, tras casi un año de noviazgo.

Jimena Sánchez y su esposo Tis Zombie
Jimena Sánchez y su esposo Tis Zombie

Jimena Sánchez contó en una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin que inicialmente se siguieron en redes sociales sin mucha comunicación, hasta que el vínculo se fortaleció.

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