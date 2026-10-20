México

Caminata al Mictlán: cuándo y dónde será el recorrido con perros Xoloitzcuintles y cómo participar

La actividad reunirá a tutores, familias y amantes de esta raza mexicana en un trayecto por el Centro Histórico

Multitud de personas que pasean a perros sin pelo con correas por una calle adoquinada entre edificios antiguos con banderas mexicanas.
Cientos de personas caminan con perros xoloitzcuintles por una calle del Centro Histórico de Ciudad de México durante una concentración diurna. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los xoloitzcuintles volverán a recorrer las calles de la Ciudad de México en una caminata nocturna que retoma su vínculo con el Mictlán y las tradiciones de Día de Muertos.

La actividad reunirá a tutores, familias y amantes de esta raza mexicana en un trayecto por el Centro Histórico, con el propósito de celebrar su valor cultural y promover el cuidado responsable de los animales.

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Es importante no confundir esta actividad con otra caminata que se está organizando sobre la Calzada Flotante de Tlalpan por parte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

Personas pasean perros xoloitzcuintles con correa frente a puestos de artesanías decorados con carteles y papel picado.
Varias personas caminan con sus perros xoloitzcuintles entre puestos de artesanías durante la celebración del Festival del Xoloitzcuintle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo, cuándo, dónde será la Caminata al Mictlán con perros Xoloitzcuintles en la CDMX

La Caminata al Mictlán forma parte del festival Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán, dedicado al xoloitzcuintle y a su vínculo con las tradiciones de Día de Muertos. Esta es la información que necesitas si desea participar.

  • Cuándo: domingo 1 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas.
  • Dónde: en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El contingente parte de Plaza Seminario, junto al Templo Mayor, y recorre alrededor de 1.2 kilómetros hasta El Rule, con paso por el Atrio de San Francisco, en la calle Madero.
  • Cómo: los xoloitzcuintles participan acompañados por sus tutores. La actividad es gratuita, aunque los organizadores aún deben confirmar los requisitos para llevar perros, el eventual registro previo y las medidas de seguridad.
  • Objetivo: busca reconocer al xoloitzcuintle como patrimonio biocultural mexicano, difundir su papel en la cosmovisión mexica —como guía de las almas hacia el Mictlán— y promover el cuidado, respeto y tenencia responsable de los animales.

La caminata cierra una programación del 27 de octubre al 1 de noviembre que incluye exposiciones, conferencias, conciertos y un tianguis temático.

Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán, el primer festival dedicado al perro xoloitzcuintle en CDMX, se realizará del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 con actividades culturales que explicarán el vínculo de esta raza prehispánica con la cosmovisión mexica, el Día de Muertos y el tránsito de las almas hacia el Mictlán.

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La inauguración está programada para el domingo 25 de octubre a las 17:00 horas. La entrada será gratuita y las personas podrán asistir acompañadas de su propio xoloitzcuintle.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, durará siete días y reunirá exposiciones, conferencias, charlas sobre bienestar animal y actividades comerciales relacionadas con esta raza originaria del país.

Un perro xoloitzcuintle negro sobre un piso con pétalos de cempasúchil, junto a una persona con correa y arcos coloniales al fondo.
Un perro xoloitzcuintle permanece junto a su dueño en una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México decorada con flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival tendrá actividades en cuatro recintos de CDMX

La programación se repartirá entre el Atrio de San Francisco, el Centro Cultural El Rule y la Plaza Seminario, todos ubicados en el Centro Histórico. También se anunció al Museo Soumaya de Plaza Carso como sede, aunque todavía no se informa qué espacio del recinto recibirá las actividades ni cómo se distribuirá el programa.

En el Atrio de San Francisco, sobre Francisco I. Madero y cerca de Eje Central Lázaro Cárdenas, se desarrollará parte de la agenda. El Centro Cultural El Rule está en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, frente a la Torre Latinoamericana.

La Plaza Seminario se encuentra junto a la Catedral Metropolitana, entre las calles Seminario y Moneda. La cercanía entre estos tres puntos permitirá recorrer a pie varias actividades del festival.

El programa contempla un altar vivo, una exposición colectiva y contenidos educativos sobre el origen biológico del xoloitzcuintle, su presencia en las sociedades prehispánicas y su relación con las ofrendas de Día de Muertos. También habrá conferencias sobre la historia de los xolos, la preservación de la raza y su significado cultural.

El Tianguis Xolero ofrecerá souvenirs, piezas de arte y otros artículos alusivos a estos perros. Aún no se define si algunos talleres o encuentros requerirán registro previo.

El sábado 31 de octubre, el Centro Cultural El Rule recibirá el concierto XOLO MIXTAPE, con la participación de Roco Pachukote, Líber Terán y Valentina Barrios. La propuesta musical incluirá ritmos tropicales, urbanos y tradicionales.

La SEPI todavía no publica los horarios por sede ni el orden definitivo de los eventos. Las personas interesadas en asistir a una conferencia, concierto o exposición deberán consultar los canales oficiales antes de acudir.

Varias personas caminan con perros xoloitzcuintles entre puestos de estanterías cargados de cuadros, figuras y decoraciones.
Varias personas recorren con sus perros xoloitzcuintles un festival temático que incluye estantes con artesanías y decoraciones alusivas a la raza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del xoloitzcuintle en el camino de las almas al Mictlán

Según la cosmovisión mexica, el xoloitzcuintle tenía la función de guiar a las almas de los muertos en su viaje al Mictlán, el lugar de los difuntos.

La tradición sostenía que, después de morir, algunas personas debían atravesar diversos obstáculos durante cuatro años antes de llegar a ese destino.

Uno de los primeros era cruzar un río, identificado en fuentes coloniales como el Apanohuacalhuia. El xoloitzcuintle ayudaba al alma a cruzarlo.

El perro no acompañaba a cualquiera. Se creía que reconocía a quien lo había tratado bien durante su vida. Si una persona había maltratado perros, el xoloitzcuintle podía negarse a ayudarla en el tránsito hacia el Mictlán.

Su relación con el inframundo también se vinculaba con Xólotl, deidad asociada con el ocaso, la muerte y las transformaciones. El nombre xoloitzcuintle procede de Xólotl e itzcuintli, que significa perro en náhuatl.

Ilustración de un xoloitzcuintle con un esqueleto, una mujer, una pirámide, la luna y el texto XOLOITZCUINTLE: GUÍA DEL INFRAMUNDO.
El xoloitzcuintle ilustra la relación entre la vida y la muerte como guía de los difuntos en la tradición mesoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta idea explica por qué en algunos entierros prehispánicos se colocaban restos o figuras de perros: simbolizaban al acompañante del difunto en el camino al más allá.

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