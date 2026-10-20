EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 20 de octubre

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06:20 hsHoy

Martes lluvioso y con fuertes vientos: prevén precipitaciones intensas en Veracruz y muy fuertes en el sureste

Imagen aérea del mapa de México bajo una intensa tormenta con nubes oscuras, múltiples rayos, lluvia y granizo cayendo sobre la tierra y el mar.
Una representación visual de la Onda Tropical No. 2 sobre México, trayendo consigo lluvias torrenciales, actividad eléctrica intensa y granizo sobre el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frente frío número 2, en interacción con canales de baja presión, una masa de aire polar y el ingreso de humedad, mantendrá este martes 20 de octubre condiciones de lluvia en gran parte del país, con precipitaciones intensas en Veracruz y muy fuertes en Tabasco, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias fuertes afectarán el sur de Chihuahua, oeste de Durango, sureste de Tamaulipas, costa de Jalisco, Colima, Michoacán, sureste de Guerrero, norte de Puebla, suroeste de Campeche, noreste de Yucatán y sur de Quintana Roo. Habrá chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Edomex, y lluvias aisladas en la CDMX, Morelos, Querétaro, Sonora y Aguascalientes.

El SMN advierte riesgo de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos e inundaciones, sobre todo en el sureste y el Golfo de México.

Viento y oleaje: un evento de “Norte” generará rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca), con disminución gradual durante el día. En el resto del país se esperan rachas de 40 a 60 km/h, con riesgo de caída de árboles y anuncios. El oleaje alcanzará de 2 a 3 metros en el sur de Veracruz, Yucatán y Tehuantepec, y de 1 a 2 metros en otras costas.

Temperaturas: mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Edomex y Veracruz. Máximas de 35 a 40 grados en Sonora y Sinaloa, y de 30 a 35 grados en Baja California, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

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