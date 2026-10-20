Futuro del Gran Premio de México: se buscaría renovar el contrato con la Fórmula 1

El público mexicano ánima a Checo en el AHR (AP Foto/Moises Castillo)

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En el marco de la ceremonia de inmortalización en el Muro de Honor del Deporte Motor en México, Federico González Compeán habló de una posible renovación con la Fórmula Uno para que continúe la fiesta en el Gran Premio de la Ciudad de México.

“Es de todos los que hacemos posible este proyecto, que afortunadamente ha tenido muy buena acogida en el mundo y afortunadamente todavía tenemos Grandes Premios por delante”, declaró el director general tras inducir a Marco Tolama y Alfonso Toledano al Muro de Honor.

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“Como saben, tenemos el contrato de este año, nos quedan dos, pero yo creo que estaremos hablando ahora que en la visita de Stefano Domenicali, —presidente y director ejecutivo de la Fórmula Uno—, y con las autoridades, con la Ciudad de México, que sin su apoyo esto también no sería posible”, agregó Federico González Compeán.

El Gran Premio de la Ciudad de México firmó un convenio de dos años pero la idea del director general es organizar carreras de la Máxima Categoría más allá de su contrato actual, especialmente por el aumento de aficionados nacionales hacia el deporte motor.

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El director general habló sobre una probable renovación del GP de México de la Fórmula 1 (Néstor Hernández Molina)

“Afortunadamente ha crecido la afición por el deporte, por las carreras y por muchas otras cosas que tenemos. Estamos muy contentos de tener a Checo (Pérez), pero estamos también tranquilos de que ha crecido la afición y el conocimiento de todo lo relacionado con el deporte motor”, dijo.

Asimismo, destaca que el Gran Premio de la Ciudad de México ha funcionado como una plataforma de promoción turística que ha dejado una derrama económica superior a la expectativa.

Acto de inducción al Muro de Honor del Deporte Motor en México (Néstor Hernández Molina)

“Sigo estando muy contento de lo que es el Gran Premio de México. La ciudad está contenta. Creo que como una plataforma de promoción turística y de turismo y derrama económica y de la presencia de México en el mundo, nos está funcionando a todos”, subrayó Federico González Compeán.

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La llegada de la Fórmula Uno en su tercera etapa por México permitió la grabación de escenas de la serie Drive to Survive como algunas escenas de la película de Brad Pitt en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es por eso que el director general confía en renovar el vínculo que tiene actualmente con el Gran Circo.

“En estos 10 años que hemos crecido se ha hecho una serie como Drive to Survive y una película, han hecho que la afición mexicana crezca más allá de tener a Checo (Pérez). Es un Gran Premio de todos. Estaremos tal vez hablando de renovación”, reiteró Federico González Compeán,

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¿Cuándo se realizará el Gran Premio de México 2026?

(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La celebración del Gran Premio de la Ciudad de México está prevista para el fin de semana que abarca del 30 de octubre al 1 de noviembre. Será la undécima competición en la Capital desde el retorno de la F1 en el año 2015 y la primera vez que Sergio Checo Pérez correrá para la escudería Cadillac.

Las actividades para la vigésima ronda de la temporada 2026 marca de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre Carrera en la Ciudad de México: 14:00 horas



Resultados de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México

El piloto mexicano finalizó tercero en el Gran Premio de México con Red Bull (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo Pérez registra seis resultados entre los 10 primeros lugares. Entre sus mejores antecedentes destacan los podios del 2021 y 2022 en tercera posición con la escudería Red Bull Racing:

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2015: octavo lugar con Sahara Force India .

2016: décimo sitio con Sahara Force India .

2017: séptimo escalón con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: séptimo cupo con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: tercera posición con Red Bull Racing .

2022: tercera posición con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.