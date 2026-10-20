México

Futuro del Gran Premio de México: se buscaría renovar el contrato con la Fórmula 1

Federico González Compeán aprovechará la visita del presidente de la F1 para que la carrera se siga celebrando en la Ciudad de México

Aficionados al piloto mexicano de Red Bull Sergio Pérez durante un evento de un patrocinador antes del Gran Premio de México el miércoles 23 de octubre del 2024. (AP Foto/Moises Castillo)
El público mexicano ánima a Checo en el AHR (AP Foto/Moises Castillo)
Guardar

En el marco de la ceremonia de inmortalización en el Muro de Honor del Deporte Motor en México, Federico González Compeán habló de una posible renovación con la Fórmula Uno para que continúe la fiesta en el Gran Premio de la Ciudad de México.

“Es de todos los que hacemos posible este proyecto, que afortunadamente ha tenido muy buena acogida en el mundo y afortunadamente todavía tenemos Grandes Premios por delante”, declaró el director general tras inducir a Marco Tolama y Alfonso Toledano al Muro de Honor.

PUBLICIDAD

“Como saben, tenemos el contrato de este año, nos quedan dos, pero yo creo que estaremos hablando ahora que en la visita de Stefano Domenicali, —presidente y director ejecutivo de la Fórmula Uno—, y con las autoridades, con la Ciudad de México, que sin su apoyo esto también no sería posible”, agregó Federico González Compeán.

El Gran Premio de la Ciudad de México firmó un convenio de dos años pero la idea del director general es organizar carreras de la Máxima Categoría más allá de su contrato actual, especialmente por el aumento de aficionados nacionales hacia el deporte motor.

PUBLICIDAD

El director general habló sobre una probable renovación del GP de México de la Fórmula 1
El director general habló sobre una probable renovación del GP de México de la Fórmula 1 (Néstor Hernández Molina)

“Afortunadamente ha crecido la afición por el deporte, por las carreras y por muchas otras cosas que tenemos. Estamos muy contentos de tener a Checo (Pérez), pero estamos también tranquilos de que ha crecido la afición y el conocimiento de todo lo relacionado con el deporte motor”, dijo.

Asimismo, destaca que el Gran Premio de la Ciudad de México ha funcionado como una plataforma de promoción turística que ha dejado una derrama económica superior a la expectativa.

Acto de inducción al Muro de Honor del Deporte Motor en México
Acto de inducción al Muro de Honor del Deporte Motor en México (Néstor Hernández Molina)

“Sigo estando muy contento de lo que es el Gran Premio de México. La ciudad está contenta. Creo que como una plataforma de promoción turística y de turismo y derrama económica y de la presencia de México en el mundo, nos está funcionando a todos”, subrayó Federico González Compeán.

La llegada de la Fórmula Uno en su tercera etapa por México permitió la grabación de escenas de la serie Drive to Survive como algunas escenas de la película de Brad Pitt en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es por eso que el director general confía en renovar el vínculo que tiene actualmente con el Gran Circo.

“En estos 10 años que hemos crecido se ha hecho una serie como Drive to Survive y una película, han hecho que la afición mexicana crezca más allá de tener a Checo (Pérez). Es un Gran Premio de todos. Estaremos tal vez hablando de renovación”, reiteró Federico González Compeán,

¿Cuándo se realizará el Gran Premio de México 2026?

Fórmula 1 México
(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La celebración del Gran Premio de la Ciudad de México está prevista para el fin de semana que abarca del 30 de octubre al 1 de noviembre. Será la undécima competición en la Capital desde el retorno de la F1 en el año 2015 y la primera vez que Sergio Checo Pérez correrá para la escudería Cadillac.

Las actividades para la vigésima ronda de la temporada 2026 marca de la siguiente manera:

  • Viernes 30 de octubre
    • Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas
    • Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas
  • Sábado 31 de octubre
    • Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas
    • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas
  • Domingo 1 de noviembre
    • Carrera en la Ciudad de México: 14:00 horas

Resultados de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México

Sergio Pérez con el uniforme de Red Bull sostiene una bandera de México desplegada en una pista de carreras con público al fondo.
El piloto mexicano finalizó tercero en el Gran Premio de México con Red Bull (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo Pérez registra seis resultados entre los 10 primeros lugares. Entre sus mejores antecedentes destacan los podios del 2021 y 2022 en tercera posición con la escudería Red Bull Racing:

  • 2015: octavo lugar con Sahara Force India.
  • 2016: décimo sitio con Sahara Force India.
  • 2017: séptimo escalón con Sahara Force India.
  • 2018: abandono con Force India por problemas de frenos.
  • 2019: séptimo cupo con Racing Point.
  • 2020: no se disputó el Gran Premio de México.
  • 2021: tercera posición con Red Bull Racing.
  • 2022: tercera posición con Red Bull Racing.
  • 2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.
  • 2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.

Temas Relacionados

Gran Premio de MéxicoFórmula 1AutomovilismoCadillacCheco PérezCDMXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ring Royale busca pelea de botargas para su segunda edición: Bely y Beto encabezan las propuestas del público

Rumbo a su segunda edición en Monterrey, el evento de Poncho de Nigris sondea un combate campal con personajes como Beto, Doctor Simi o Mamá Lucha

Ring Royale busca pelea de botargas para su segunda edición: Bely y Beto encabezan las propuestas del público

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre: mantienen bloqueo intermitente en la carretera México-Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre: mantienen bloqueo intermitente en la carretera México-Toluca

Víctor Valverde reaparece tras ser herido en un ataque armado en restaurante de Culiacán

El cantante de corridos tumbados se alejó un tiempo de redes tras las balacera

Víctor Valverde reaparece tras ser herido en un ataque armado en restaurante de Culiacán

Hijo de Julio César Chávez elogia a Canelo previo a su pelea contra Mbilli y se rinde ante su éxito: “Es un ejemplo”

El tapatío está por regresar al ring para recuperar el cinturón del CMB en las 168 libras, recibió un mensaje de apoyo por parte de uno de los integrantes de la dinastía Chávez

Hijo de Julio César Chávez elogia a Canelo previo a su pelea contra Mbilli y se rinde ante su éxito: “Es un ejemplo”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 20 de octubre: Frente frío no. 2 generará lluvias intensas al sur; alerta amarilla por bajas temperaturas en la capital

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 20 de octubre: Frente frío no. 2 generará lluvias intensas al sur; alerta amarilla por bajas temperaturas en la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: “La Casita”, el centro de exterminio del CJNG que operaba en Nayarit desde el 2019

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: “La Casita”, el centro de exterminio del CJNG que operaba en Nayarit desde el 2019

Arrestan en Texcoco a cuatro miembros de "Los Vallarta", grupo ligado al CJNG; son acusados de homicidio

Agentes federales aseguran 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Cancún: binomio canino y rayos X fueron clave

Caso CIA: dictan receso en audiencia de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua acusado de traición a la patria

Guerrero violento: mataron a padres y lesionan a hijos que vendían cocos mientras que apuñalaron a madre e hija en otro hecho

ENTRETENIMIENTO

Ring Royale busca pelea de botargas para su segunda edición: Bely y Beto encabezan las propuestas del público

Ring Royale busca pelea de botargas para su segunda edición: Bely y Beto encabezan las propuestas del público

Víctor Valverde reaparece tras ser herido en un ataque armado en restaurante de Culiacán

U2 actuará en el medio tiempo de la NFL: cuándo y dónde verlo desde México

Jimena Sánchez sufre la pérdida de un ser querido y comparte conmovedor mensaje: “Algún día nos veremos en el más allá”

Karina Torres lanza “Chaklón”, su nueva colaboración musical con Javo León

DEPORTES

Hijo de Julio César Chávez elogia a Canelo previo a su pelea contra Mbilli y se rinde ante su éxito: “Es un ejemplo”

Hijo de Julio César Chávez elogia a Canelo previo a su pelea contra Mbilli y se rinde ante su éxito: “Es un ejemplo”

Qué se sabe del estado de salud del Vampiro Canadiense tras versiones sobre su presunto fallecimiento

Quiénes fueron Marco Tolama y Alfonso Toledano, los nuevos inmortales del deporte motor en México

Con emotivo mensaje, Guillermo Ochoa oficializa su regreso al América para homenaje: “Volver a casa, al lugar donde comenzó todo”

América confirma la gravedad de la lesión de Karen Luna tras salir ante Pachuca en medio de lágrimas