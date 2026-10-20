México

Arrestan en Texcoco a cuatro miembros de "Los Vallarta", grupo ligado al CJNG; son acusados de homicidio

Los señalados irrumpieron dentro de una vivienda particular para golpear y ultimar a un hombre

Arrestan en Texcoco a cuatro miembros de "Los Vallarta", grupo ligado al CJNG; son acusados de homicidio. FGJEM
Arrestan en Texcoco a cuatro miembros de "Los Vallarta", grupo ligado al CJNG; son acusados de homicidio. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Vallarta” por su probable participación en el homicidio de un hombre en el municipio de Chicoloapan.

Los detenidos fueron identificados como Ismael “N”, José Joel “N”, José Javier “N” y Eduardo Geovanni “N”, alias “El Camello”. La captura se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Policía Municipal de Chimalhuacán.

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Cómo se produjo la detención de los cuatro sospechosos

La FGJEM informó que los operativos de captura contaron con la participación conjunta de tres corporaciones: la propia Fiscalía, la SSEM y la Policía Municipal de Chimalhuacán.

El Ministerio Público cumplimentó la orden de aprehensión después de que un juez la autorizara, tras las averiguaciones que permitieron identificar a los probables responsables del crimen. Ismael “N”, José Joel “N”, José Javier “N” y Eduardo Geovanni “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, donde quedaron a disposición de un juez que determinará su situación legal.

Según la Fiscalía, los cuatro hombres pertenecerían a una célula delictiva autodenominada “Los Vallarta”. Esta organización se encuentra vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionado con delitos de alto impacto como homicidio, despojo y secuestro.

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Reconstrucción del homicidio en Chicoloapan

El hecho que originó la investigación ocurrió el 7 de octubre. De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía mexiquense, José Joel “N” y José Javier “N” habrían ingresado al domicilio de la víctima, ubicado en Chicoloapan.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
Un detenido permanece con las manos sujetas por esposas metálicas frente a las rejas de una celda penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí, los dos sujetos amenazaron al hombre con armas de fuego y lo agredieron físicamente. Minutos después, según la reconstrucción de los hechos, llegó al lugar Ismael “N”, quien ordenó la ejecución de la víctima.

Fue entonces cuando José Javier “N” accionó su arma contra el hombre, quien perdió la vida en el sitio. Tras el ataque, los cuatro probables responsables huyeron del domicilio.

El Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes al tener conocimiento de los hechos. Esa investigación permitió identificar a los sujetos que presuntamente participaron en el delito, lo que derivó en la solicitud y obtención de la orden de aprehensión ante un juez.

El grupo delictivo “Los Vallarta” en otros operativos de la región

“Los Vallarta” es una célula criminal con presencia en el oriente del Estado de México, identificada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como un brazo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La organización apareció documentada en registros desde 2026, cuando la propia Fiscalía denunció sus operaciones en municipios que colindan con la Ciudad de México.

Al grupo se le atribuyen delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, despojo, venta y distribución de narcóticos, además de extorsión contra comerciantes y transportistas. Según el cuarto informe de gestión del fiscal José Luis Cervantes Martínez, la célula figura entre al menos 30 bandas identificadas con actividades de extorsión en el territorio mexiquense.

Presuntamente se dedicaba a seguir las órdenes del "Lic. Vallarta", líder de la célula preso en un penal del Edomex. Crédito: FGJCDMX
Presuntamente se dedicaba a seguir las órdenes del "Lic. Vallarta", líder de la célula preso en un penal del Edomex. Crédito: FGJCDMX

Las investigaciones señalan que “Los Vallarta” opera principalmente en los municipios de Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec.

La Fiscalía identificó como líder de la célula a Fernando “N”, también conocido con los alias “El F1”, “El Negro” o “Lic. Vallarta”, quien permanece recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el homicidio de dos policías municipales. De acuerdo con las indagatorias, habría operado como enlace entre los centros penitenciarios y el exterior para coordinar extorsiones y venta de droga.

Situación legal de los detenidos y posible condena

Los cuatro hombres capturados por el homicidio en Chicoloapan permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, donde un juez deberá determinar su situación jurídica en los próximos días.

La Fiscalía precisó que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que una autoridad judicial determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria. Mientras el proceso avanza, conservan su presunción de inocencia conforme al marco legal vigente.

En caso de ser encontrados responsables del homicidio, los cuatro sujetos podrían alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión. La determinación final dependerá de las pruebas que se presenten durante el proceso judicial que ahora deberá seguir su curso ante el juez correspondiente.

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