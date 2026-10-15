México

Las calaveras de amaranto regresan a CDMX con un taller para Día de Muertos

Te decimos algunas otras actividades que habrá en el mes con relación a este festejo tradicional mexicano

Calavera hecha de semillas de amaranto decorada con pepitas de calabaza y obleas de colores, con un artesano trabajando al fondo.
Una calavera de dulce de amaranto decorada con pepitas y obleas reposa sobre una mesa de madera mientras un artesano moldea otra pieza en un taller. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las calaveras de amaranto forman parte de los dulces que acompañan las ofrendas de Día de Muertos en Ciudad de México.

El Museo Casa del Risco abre un taller para elaborarlas durante cuatro fechas, con sesiones para niñas, niños, jóvenes y adultos que buscan acercarse a esta tradición desde la cocina y el trabajo manual.

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La actividad está incluida en la programación de octubre y noviembre de 2026 del Museo Casa del Risco Centro Cultural Isidro Fabela, en San Ángel. El recinto anuncia que cada sesión tendrá un cupo máximo de 20 personas y una cuota de recuperación de 45 pesos.

El Museo Casa del Risco impartirá cuatro fechas para crear calaveras de amaranto

El cartel del recinto presenta la actividad bajo el nombre de “Taller Calaveras de amaranto”. Las sesiones se realizarán el domingo 25, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, además del domingo 1 de noviembre.

Se filtró que el Real Madrid hará homenaje a la cultura mexicana. (footyheadlines)
Se filtró que el Real Madrid hará homenaje a la cultura mexicana. (footyheadlines)

El horario será a las 12:00, 14:00 y 16:00 horas en cada una de las fechas anunciadas.

El amaranto aparece en las celebraciones de Día de Muertos como ingrediente de dulces y figuras que pueden colocarse en la ofrenda.

Las calaveras elaboradas con este cereal remiten a los elementos comestibles que acompañan el pan de muerto, las frutas, las flores y otros objetos dedicados a las personas fallecidas.

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Cupo limitado 20 personas por sesión”, señala el cartel del taller. La cifra obliga a las personas interesadas a realizar un registro previo con el museo para asegurar un lugar.

El recinto establece una cuota de recuperación de 45 pesos para participar. La actividad forma parte de un programa que reúne talleres, conciertos, charlas, cuentacuentos y una muestra de ofrendas durante la segunda mitad de octubre y los primeros días de noviembre.

Altar de Día de Muertos en México
Flores de cempasúchil, veladoras, agua, pan de muerto y fotografías integran los altares que, desde finales de octubre, reúnen recuerdos y alimentos asociados con quienes ya murieron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuota de recuperación $45 MN por persona”, detalla la convocatoria. El museo no precisa en el cartel si el pago se realiza el día de la actividad o al momento del registro.

Las personas interesadas pueden solicitar información y registro previo en el teléfono 55 5616 2711 o mediante el correo contacto@museocasadelrisco.org.mx. El Museo Casa del Risco se ubica en Plaza San Jacinto 15, en San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

El recinto prepara altares, música y actividades para infancias durante octubre y noviembre

La programación de Día de Muertos del museo comienza antes del taller de calaveras de amaranto. El viernes 23 de octubre abrirá la muestra “Ofrendas Monumentales”, que permanecerá disponible hasta el 23 de noviembre en un horario de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

“Ofrendas Monumentales. Del 23 de octubre al 23 de noviembre”, anuncia el programa. La entrada a esta actividad tendrá una cuota de recuperación de 45 pesos por persona.

Presentación del tradicional altar de muertos de la Casa de México en España, inspirado este año en las montañas de Michoacán y dedicado al cantante y compositor mexicano Agustín Lara realizado por la diseñadora Beatriz Redo. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
Presentación del tradicional altar de muertos de la Casa de México en España, inspirado este año en las montañas de Michoacán y dedicado al cantante y compositor mexicano Agustín Lara realizado por la diseñadora Beatriz Redo. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

El mismo recinto prepara el concierto “Especial de Día de Muertos”, programado para el domingo 25 de octubre a las 13:00 horas. La actividad tendrá acceso con boleto de entrada al museo, de acuerdo con el cartel.

Actividad con boleto de acceso al museo”, precisa la programación sobre el concierto. Ese domingo también se realizará una función de “La noche de los alebrijes” con el ensamble Tlalmanali a las 17:00 horas.

La oferta cultural continuará el miércoles 28 de octubre con “La noche de las almas”, una actividad a cargo de Tlalmanali que incluye música de la cultura celta, un cuarteto de cello y relatos. El programa indica una cuota de recuperación de 150 pesos por persona.

La noche de las almas”, se lee en la agenda de octubre. La presentación será a las 17:00 horas y contará con registro previo, según la información difundida por el Museo Casa del Risco.

Para las infancias, el recinto realizará el taller “Alebrijes Negros” el sábado 17 de octubre. La sesión está dirigida a niñas y niños de 11 a 13 años y se llevará a cabo de 14:00 a 17:00 horas.

Taller Alebrijes Negros”, anuncia el programa. La cuota de recuperación será de 200 pesos por persona y el museo señala que habrá cupo limitado.

El 31 de octubre habrá una función de “La noche de los alebrijes” a las 17:00 horas. La agenda también contempla el cuentacuentos “Mis abuelos” para el domingo 1 de noviembre, con funciones a las 11:00, 12:00 y 15:00 horas.

Mis abuelos. Domingo 1 de noviembre”, señala el cartel. Esta actividad tendrá acceso con boleto de entrada al museo y se suma a las propuestas para familias durante el fin de semana de Día de Muertos.

La programación cerrará el lunes 2 de noviembre con un concierto de Día de Muertos de la Orquesta Sinfónica de Minería, previsto para las 18:00 horas. El acceso tendrá una cuota de recuperación de 200 pesos, con boletos disponibles en taquilla y mediante registro previo.

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