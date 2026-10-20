César Bono reaparece tras la polémica sobre su salud y la falsa extirpación de su ojo

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César Bono apareció en el ojo público luego de la polémica que se generó en torno a su estado de salud, tras la difusión de información falsa por parte del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que el actor había perdido el ojo izquierdo debido a un tumor.

Desde las primeras horas que se dio a conocer esta información, Leonardo Bono, hijo del actor de 76 años, salió a desmentir esta versión, asegurando que su padre se encontraba bien.

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Ese mismo lunes por la noche, César Bono apareció en público durante su participación en el Teatro Libanés para presentar la obra Defendiendo al cavernícola, en la que ha trabajado durante 25 años. Además de aparecer en el teatro, el actor señaló que continuará trabajando en la serie de comedia Vecinos, misma de la que ya grabó escenas de la nueva temporada.

César Bono trabaja el mismo día de su cumpleaños 76

César Bono ha estelarizado el monólogo "Defendiendo al cavernícola" durante 21 años (Foto: Instagram)

La reaparición de Bono coincidió con la fecha de su cumpleaños número 76. En el Teatro Libanés, el público le cantó Las Mañanitas al término de la función de Defendiendo al cavernícola, obra que protagoniza desde hace 25 años.

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El actor expresó su intención de mantenerse activo en el trabajo pese al procedimiento médico reciente. “Festejo estar vivo y tener a personas que me quieren. Trabajaré mientras me quede vida y seguiré en esto hasta que Dios quiera”, declaró.

El rumor sobre la pérdida del ojo surge de una versión de Gustavo Adolfo Infante

La controversia comenzó cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante informó en el programa De Primera Mano que César Bono había sido operado tres días antes para retirarle un tumor en el ojo izquierdo. “Les quiero decir que hace tres días le hicieron una operación por un tumor que tenía en el ojo izquierdo y el resultado es que le quitaron el tumor y le sacaron el ojo también”, dijo Infante.

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(Sale el sol/IG)

El comunicador añadió que Bono esperaba resultados de una biopsia ante la sospecha de que el tumor fuera cancerígeno. Durante la transmisión del programa se mostró una fotografía del actor con la zona del ojo izquierdo desenfocada, lo que alimentó la preocupación entre sus seguidores.

Leonardo Bono desmiente la versión y aclara el procedimiento real

Leonardo Bono, hijo del actor, salió a desmentir la información en entrevista con Televisa Espectáculos. “César Bono no perdió un ojo por extirparle un tumor, es completamente falso”, afirmó.

El hijo del actor detalló que el procedimiento consistió únicamente en retirar una lesión del párpado, sin afectar el globo ocular. “Le quitaron una bolita que tenía, ni siquiera en el ojo, en el párpado. Todo bien, gracias a Dios, ahora sí que ni siquiera fue de entrada por salida”, explicó.

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El también actor lamentó que ciertos medios de comunicación difundieron la noticia falsa de la muerte de su padre (Foto: Instagram)

Leonardo también precisó que su padre no requirió hospitalización prolongada y que continúa con sus actividades profesionales con normalidad. Una fotografía del actor con una gasa manchada de sangre, que había circulado como evidencia de la cirugía mayor, correspondía a los cuidados posteriores al procedimiento en el párpado, según el hijo del actor.

Gustavo Adolfo Infante ofrece disculpas por la información errónea

Tras conocerse la aclaración, Gustavo Adolfo Infante reconoció públicamente el error en su reporte inicial. “Yo tomo la responsabilidad de lo que dije, ofrezco una disculpa porque fue una información errónea. Qué bueno que no perdió el ojo, Dios quiera que César Bono esté bien”, declaró.

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Este martes, César Bono respondió directamente al comunicador mediante un mensaje de audio, en el que confirmó que no perdió el ojo sino que fue intervenido en el párpado. El actor también dejó atrás cualquier malentendido con Infante y le expresó su perdón, señalando que “todos cometemos errores”.

César Bono continúa en el elenco de Vecinos, en su temporada 21

La serie Vecinos, donde Bono interpreta a Frankie Rivers desde 2005, transita actualmente su temporada 21 y se encuentra disponible en la plataforma ViX. La producción concluyó previamente las grabaciones de las temporadas 20 y 21 antes de iniciar nuevos proyectos.

El hecho de que Bono grabara escenas de la serie el mismo día de la polémica sobre su salud, horas antes de su función teatral, indica que el actor no interrumpió sus compromisos profesionales durante el proceso de recuperación del procedimiento en el párpado.

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