Ring Royale busca pelea de botargas para su segunda edición: Bely y Beto encabezan las propuestas del público

El evento de Poncho de Nigris sondea un combate campal con personajes como Beto, Doctor Simi o Mamá Lucha (IG: ringroyalefights)

Guardar

La organización de Ring Royale, encabezada por Poncho de Nigris, busca una pelea de botargas para su segunda edición programada para 2027.

El espectáculo busca superar el alcance de su debut celebrado en marzo de 2026, cuando concentró a 7,000,000 de espectadores en plataformas digitales durante su transmisión desde la Arena Monterrey.

PUBLICIDAD

Para esta nueva entrega, la producción abrió una consulta directa con los seguidores para definir combates con figuras de la cultura popular mexicana, con la intención de estructurar una contienda campal dentro del cuadrilátero.

La organización perfila un combate campal con botargas

La cuenta oficial del evento compartió una serie de propuestas formuladas por el público para integrar botargas a la cartelera de combates.

La publicación planteó la posibilidad de organizar una contienda bajo la modalidad de “todos contra todos”.

Entre las combinaciones más respaldadas por los seguidores destaca el enfrentamiento entre el personaje infantil Beto, del espectáculo Bely y Beto, frente a la mascota Perro Sultán, representante del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey.

PUBLICIDAD

El promotor Poncho de Nigris propuso el choque entre Doña Alegría, figura representativa de la pastelería familiar fundada en Monterrey, contra Mamá Lucha, personaje comercial de la cadena Bodega Aurrera.

De Nigris intervino en la conversación digital para convocar a la audiencia: “Armen las más virales que hacemos un todos contra todos”.

Las peticiones de los usuarios abarcaron también la televisión abierta con el cruce entre la botarga del Doctor Simi y la abeja del programa Otro Rollo, botarga utilizada por el conductor Yordi Rosado durante las carreras de botargas del programa.

En el ámbito de los espectáculos digitales, el público sugirió un combate entre la creadora de contenido Renata Dragón y la figura de comedia Burrita Burrona, personajes con amplia presencia en redes sociales.

PUBLICIDAD

La rivalidad deportiva del futbol regiomontano también figuró entre las opciones planteadas por la audiencia, al solicitar un duelo entre la mascota de Rayados de Monterrey y la de Tigres de la UANL.

El sondeo incluyó personajes de la televisión local de Nuevo León, entre los que sobresale una posible pelea entre el Sapo Colombiano y el Lobo Lobito.

La cuenta oficial del evento compartió una serie de propuestas formuladas por el público para integrar botargas a la cartelera de combates. (Captura de pantalla)

El evento fijó su regreso para el 2 de marzo de 2027

La segunda entrega de la función se realizará el 2 de marzo de 2027 en territorio regiomontano. Poncho de Nigris confirmó la fecha tras corregir versiones previas que contemplaban celebrar la cartelera a finales de 2026.

La primera edición de la función registró boletaje con precios que oscilaron entre 377 y 4,563 pesos, con acceso a través de taquillas y sistemas digitales de venta.

PUBLICIDAD

La transmisión del espectáculo inaugural se difundió de forma gratuita a través de canales oficiales en YouTube, TikTok y Twitch, esquema que los organizadores planean replicar para la siguiente cartelera.

El modelo del evento combina peleas de boxeo aficionado entre figuras de internet con números musicales y duelos de improvisación sobre el ring.

En la primera función, el cartel incluyó el choque entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, además de peleas de boxeo en parejas con artistas de la escena drag mexicana.

El modelo del evento combina peleas de boxeo aficionado entre figuras de internet con números musicales y duelos de improvisación sobre el ring. (YouTube/ Ring Royale)

La cartelera reúne confirmaciones de celebridades y retos abiertos

La influencer Wendy Guevara confirmó su participación en la cartelera de marzo de 2027. La conductora aseguró ante medios de comunicación que subirá al ring sin importar el oponente que designe la promotora.

PUBLICIDAD

Guevara declaró a la prensa en la Ciudad de México: “No me han dicho con quién voy, pero peleo en Ring Royale para marzo”.

En la lista de posibles enfrentamientos figura el reto del periodista David Faitelson al exdelantero Cuauhtémoc Blanco.

Faitelson condicionó su subida al ring a una aportación de 10,000,000 de pesos destinada a la fundación Teletón México.

La segunda entrega de la función se realizará el 2 de marzo de 2027 en territorio regiomontano. (Redes Sociales)

De Nigris aceptó la exigencia del comentarista deportivo y aseguró en plataformas digitales que cerrará el acuerdo para formalizar el combate en 2027.

Tras imponerse en la primera función, Alfredo Adame lanzó un desafío directo al actor Sergio Mayer para disputar un combate en la segunda edición.

Otras figuras públicas que permanecen en el radar de los organizadores por interés de la audiencia son las cantantes Bellakath y Yeri Mua, así como las streamers Rivers y Alana Flores.

PUBLICIDAD

La producción de Ring Royale continúa la recopilación de propuestas del público antes de formalizar el anuncio oficial del programa completo de combates.