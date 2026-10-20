Hijo de Julio César Chávez elogia a Canelo previo a su pelea contra Mbilli y se rinde ante su éxito: “Es un ejemplo” (Reuters/Henry Romero)

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En cuestión de días, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Pese a toda la controversia que rodea al evento por las cuestiones de seguridad en medio oriente, algunos espectadores confían en la realización del evento.

Una de las recientes posturas a favor de Canelo surgió de uno de los hijos de Julio César Chávez, aunque años atrás existieron diferencias de los descendientes del gran campeón mexicano, actualmente la familia Chávez mantiene una relación cordial con Saúl Álvarez.

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Por ello, Omar Chávez se rindió ante la carrera deportiva del tapatío y aseguró que lo estará apoyándolo en su pelea por el cinturón del CMB. Fue por medio de sus redes sociales que expresó su postura del evento “México contra el Mundo” y lo que significa la carrera de Santos Saúl en el boxeo mexicano, pues el Businessman aseguró que “rompió el molde” de cualquier pugilista nacional.

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 31 de octubre (X@Canelo)

El mensaje que Omar Chávez dedicó a Canelo Álvarez por su pelea contra Mbilli

Omar Chávez aseguró que Canelo se convirtió en un ejemplo para él, pues reconoció cómo construyó su carrera deportiva y que la disciplina fue la herramienta principal que utilizó para llevar su carrera hasta este punto.

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En su publicación en redes sociales subió una fotografía de la cartelera de la pelea de Canelo y acompañó la imagen con un texto en el que describió su sentir sobre Canelo y su carrera. Analizó que un boxeador promedio puede tener problemas para administrar sus ganancias, por ello enalteció la habilidad de Saúl para hacer negocios.

Se sinceró sobre los problemas que él afrontó durante su carrera deportiva, por lo que se incluyó en esa regla de “boxeadores promedio”. Así lo compartió Omar Chávez:

“Para mí Saúl Canelo Álvarez es un ejemplo mexicano y lo tenemos que apoyar más que nunca. Aparte de ser un gran campeón arriba del ring, nos ha puesto el ejemplo con su disciplina fuera del ring. Normalmente los boxeadores somos malos para administrar el dinero y para hacer negocios, y él fue el que mejor lo hizo. Rompió ese molde”, publicó en sus redes sociales.

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Omar Chávez se rinde ante Canelo Álvarez (IG/ @omarchavezzbu)

Saúl Álvarez regresó al título supermediano ante Christian Mbilli en Riad

Saúl Álvarez volverá al ring el 31 de octubre para enfrentar a Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB en Riad, Arabia Saudita. El mexicano disputará una corona por primera vez en cuatro años, después de perder sus cuatro cinturones y someterse a una operación de codo.

El jalisciense llega a la pelea después de casi un año sin actividad. Su última presentación fue el 13 de septiembre, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford y dejó vacantes los campeonatos de la división.

La derrota frente a Crawford frenó la continuidad de Álvarez en el peso supermediano. Después del combate, el mexicano retrasó su regreso por la intervención en el codo, un proceso que abrió dudas sobre su ritmo y condición física.

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Omar Chávez se rindió ante Canelo Álvarez y pide que se le apoye en su próxima pelea (IG/ omarchavezzbu)

Mbilli se presentará como un rival invicto, con 29 victorias, 24 de ellas antes del límite, además de un empate y ninguna derrota. El boxeador africano llega con una postura ofensiva y con la intención de presionar desde los primeros asaltos.

Su pelea más reciente terminó en empate ante el guatemalteco Lester Martínez después de 10 episodios. Ese combate formó parte de la misma función en la que Álvarez cayó ante Crawford.

Álvarez anticipó un enfrentamiento de intercambio ante Mbilli. El tapatío consideró que las características de ambos podían producir una pelea con acción desde los primeros rounds.

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El mexicano sostuvo que no le preocupaba la intención de Mbilli de pelear a corta distancia. Álvarez aseguró que estaba listo para responder a la presión y a los ataques de un rival que buscó imponer volumen de golpes.

El excampeón contrastó a Mbilli con otros oponentes que, de acuerdo con su explicación, bajaron el ritmo después de recibir golpes. Frente al africano, esperaba una pelea con mayor iniciativa ofensiva y con intercambios constantes.

Álvarez parte como favorito para recuperar presencia en la división supermediana. Mbilli, de 31 años, representó una prueba para el mexicano por su capacidad para mantener la ofensiva y buscar la distancia corta.

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La pelea también dejará al vencedor en posición para enfrentar a Lester Martínez, campeón interino del CMB. El guatemalteco venía de igualar con Mbilli y se mantenía como una de las opciones para el próximo movimiento en la división.

Para Álvarez, el combate marcó el inicio de una nueva etapa en el peso supermediano. El jalisciense volverá a disputar un cinturón tras un periodo de recuperación y después de una derrota que modificó el panorama de su carrera.