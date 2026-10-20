Caso CIA: dictan receso en audiencia de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua acusado de traición a la patria

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

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Un juez de control decretó receso en la audiencia inicial de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto traidor a la patria, derivado de un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de El Pinal, municipio de Morelos, donde habrían participado agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, con sede en los juzgados federales de Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó reanudar la diligencia hasta las 21:00 horas de este martes 20 de octubre.

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La decisión respondió a la solicitud de la defensa del exfuncionario, que pidió más tiempo para revisar a fondo el expediente integrado por la FGR. La audiencia, además, se desarrollará a puerta cerrada, luego de que la fiscalía federal argumentó que la información a exponer podía generar un conflicto diplomático entre naciones.

El juez federal concedió solo la mitad del plazo que pidió la defensa

Los abogados José Ramón Flores y Arturo Medel Casquera solicitaron 24 horas para estudiar el expediente, integrado por cuatro tomos con numerosas constancias y anexos. El juzgador únicamente autorizó la mitad de ese plazo, lo que derivó en el receso hasta la noche de este martes.

Al salir de los juzgados federales, Flores dijo en entrevista que, hasta ese momento, la defensa desconocía los hechos específicos que la FGR atribuye a su cliente, pues la representación social todavía no había formulado formalmente la imputación. El abogado explicó que el volumen del expediente hacía necesario un plazo mayor para construir una estrategia de defensa adecuada.

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Todo comenzó con el desmantelamiento de un narcolaboratorio sin reportarlo a la FGR

El caso se originó con el desmantelamiento de una red de laboratorios de drogas sintéticas en las comunidades de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua. Las autoridades estatales carecían de facultades para ejecutar ese tipo de operativos, reservados a la Federación, y no reportaron la acción a la Fiscalía General de la República (FGR) sino hasta que el operativo había concluido.

El operativo para desmantelar el narcolaboratorio ocurrió entre el 17 y el 19 de abril de este 2026. Foto: Infobae

La FGR documentó que la comunicación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) a la Federación llegó el 18 de abril, con el operativo ya planeado y ejecutado. La Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar delitos cuando existan elementos de participación de delincuencia organizada.

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Agentes mexicanos fallecidos tras el accidente. (FGE Chihuahua)

En el regreso del convoy hacia la ciudad de Chihuahua, una camioneta derrapó en un camino de terracería, cayó por un barranco de aproximadamente 180 metros en la Sierra Tarahumara y se incendió. En el accidente murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI; su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, además de dos estadounidenses. Los extranjeros fallecidos presuntamente fueron Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black, de 43, identificados después como agentes de la CIA.

Richard Leiter Johnston y John Dudley Black serían los extranjeros fallecidos tras el accidente en la sierra de El Pinal. Foto: Redes y FGR

Datos extraoficiales revelados tras la detención del exfiscal Jáuregui detallaron que Johnston y Black contaban con trayectoria militar en Afganistán, el primero en el Ejército y el segundo en la Marina, de acuerdo con The Washington Post y The Seattle Times.

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La FGR acusó a Jáuregui de ocultar información y permitir la intervención extranjera

En un mensaje difundido la noche del 17 de octubre, horas después de la detención del exfiscal Jáuregui, la fiscal Ernestina Godoy sostuvo que el exfuncionario habría ordenado y coordinado el operativo de abril, y permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en tareas reservadas a las fuerzas federales. Calificó el hecho como un ataque al pacto federal y a la división de poderes.

El exfiscal general del estado de Chihuahua fue detenido la mañana de este 17 de octubre. Crédito: FGR

La funcionaria explicó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional limitan a las entidades estatales para asumir facultades reservadas a la Federación o transferir potestades públicas a autoridades extranjeras. Sostuvo también que Jáuregui habría ocultado información a la Federación pese a saber que se trataba de delitos federales, y que avisó a las autoridades competentes solo después de concluido el operativo, de manera precipitada.

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Godoy añadió que la carpeta de investigación acreditó que los dos extranjeros fallecidos habían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la AEI antes del operativo. Señaló que la participación de los extranjeros careció de justificación, al igual que la cadena de mando que la permitió, y que la Fiscalía local tenía la obligación de informar a la Federación, pero en cambio avisó a personas extranjeras.

El exfiscal también enfrenta cargos del fuero común en Chihuahua

Jáuregui fue detenido en un principio por delitos del fuero común, derivados del mismo operativo del narcolaboratorio: ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La captura ocurrió el sábado 17 de octubre a las 10:20 horas en la colonia Campestre Washington de la capital chihuahuense, a cargo de elementos estatales, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El exfiscal quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Centro-Sur, la misma institución que encabezó hasta abril.

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Documento judicial revelado tras la detención del exfiscal César Jáuregui. Crédito: X - @LuisKuryaki

La causa estatal se sustentó en el oficio 53095/2026, de la causa penal 3055/2026, firmado el 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega. Tras una audiencia de más de 10 horas en la Ciudad Judicial de Chihuahua, el juzgador negó al Ministerio Público la prisión preventiva y le impuso medidas cautelares: entrega de pasaporte mexicano y visa estadounidense, firma mensual y prohibición de acercarse a testigos.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva al argumentar que Jáuregui contaba con posibilidades económicas, contactos y alianzas internacionales derivados de los cargos que ocupó, además de enfrentar la acusación paralela de traición a la patria en el fuero federal. El juez descartó ese riesgo de evasión y fijó la audiencia de vinculación a proceso por los delitos estatales para el próximo jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

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En cuanto concluyó la audiencia y Jáuregui quedó en libertad bajo esas condiciones, agentes de la Policía Ministerial federal de la FGR lo detuvieron de nuevo en el estacionamiento de la Ciudad Judicial para trasladarlo al penal del Altiplano, en cumplimiento de la orden de aprehensión federal por traición a la patria. Esa causa corresponde a la audiencia que un juez federal recesó este martes hasta las 21:00 horas.