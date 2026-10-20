Quiénes fueron Marco Tolama y Alfonso Toledano, los nuevos inmortales del deporte motor en México

Sus hijos recibieron el reconocimiento frente al Muro de Honor del Deporte Motor en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la ceremonia de inducción al Muro de Honor del Deporte Motor en México, Federico González Compeán, director del Gran Premio de la CDMX, felicitó a Marco Tolama y Alfonso Toledano por ser los nuevos integrantes al memorial que se ubica en la Torre de Control del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los nombres del narrador de la Fórmula Uno y del piloto y promotor mexicano se añadieron a la placa donde ya antes se había hecho oficial la inmortalización de figuras del automovilismo como Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, Adrián Fernández, Jo Ramírez, Moisés Solana, Héctor Rebaque, Memo Rojas Sr., José Abed, Filiberto Jiménez, Freddy Tame Sr., Jorge Moctezuma, Enrique Contreras Sr., Rubén Novoa González, Tomás López Rocha y Gustavo del Campo.

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La distinción reconoció dos trayectorias que abarcaron distintas etapas del automovilismo mexicano: Marco Tolama primero dejó huella como piloto y luego como una de las voces más conocidas de la Fórmula Uno en el país. Por otro lado, Alfonso Toledano combinó su carrera en las pistas con la promoción de categorías que abrieron espacio a nuevas generaciones de competidores.

Marco Tolama, de campeón de Fórmula Vee a ser la voz principal de la Fórmula Uno en México

Estuvo casi un mes hospitalizado por un cuadro respiratorio (X / Marco Tolama )

Marco Tolama fue campeón mexicano de Fórmula Vee en 1973 y compitió en Estados Unidos, Canadá y Europa, etapa en la que recibió el apodo de “El Charro Volador”. Tras su retiro pasó al frente de los micrófonos deportivos sellando una trayectoria con más de 35 años como analista de automovilismo.

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A principios de año Marco Tolama tuvo que ser hospitalizado por un “cuadro respiratorio que se complicó hasta llevarlo a tener que intubarlo para que sus pulmones puedan sanar”, informó su familia a través de sus redes sociales.

Casi un mes después de haber sido internado, Marco Tolama falleció a los 79 años de edad y aunque la voz que se hizo leyenda se llevó la bandera a cuadros el apoyo y cariño de la afición hará que su memoria permanezca en la eternidad.

“Marco era muy humilde. Él no tenía su ego alto. él nunca creyó que en el momento en el que partiera de este mundo iba a darse cuenta realmente de todo el cariño de toda la gente”, expresó su esposa Araceli Portillo en entrevista con infobae México.

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Se reconoció a las dos figuras por su importancia en el automovilismo mexicano. (Néstor Hernández | Infobae México)

“Él pasó muchos momentos difíciles y momentos muy agradables, que es el Autódromo, me parece que él está contento desde arriba y yo antes de salir le dije: ”Marco, ahí está. Lo que tú no creías, ahí está“.

“Todo el cariño de la gente, todo mundo va a pasar, yo sé que todo mundo lo recuerda por algo y nosotros estamos muy agradecidos con todos, con el cariño de CIE, con el cariño de los fans, de los periodistas, de los jóvenes que no llegaron a conocer su trayectoria, va a ahí siempre presente y muchas gracias”, compartió en la alfombra roja del Muro de Honor del Deporte Motor en México.

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Alfonso Toledano, el piloto que promovió nuevas categorías en México

El piloto y promotor fue inducido junto a Marco Tolama (Néstor Hernández Molina)

Alfonso Toledano fue un piloto y promotor mexicano que desarrolló parte de su carrera en competencias nacionales e internacionales. En 1981 compartió la escudería Van Diemen con Ayrton Senna en la Fórmula Ford 1600 británica, campeonato que terminó en loa tercera posición, detrás del tricampeón brasileño de Fórmula Uno y del británico Rick Morris.

A su regreso a México se consolidó como tricampeón de la Formula 3 Mexicana y fue uno de los pilotos más dominantes de su época. Después de su etapa como corredor de autos, impulsó categorías de formación y desarrollo como la Fórmula 3 Mexicana, la Fórmula Renault y la F3 Panam.

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El 10 de julio de 2016 se dio a conocer el fallecimiento de Alfonso Toledano a los 57 años. Sus hijos: Alexa y Pocho Toledano recibieron la medalla y portaron el saco diseñado exclusivamente para las figuras que graban su nombre en el Muro de Honor del Deporte Motor en México.

“La verdad que es un logro familiar de todos, tener a mi papá aquí, creo que trabajamos mucho para que eso se realizara. Hemos vivido siempre de este deporte y la verdad es que muy contento, muy agradecido con Federico Compean, con CIE, con Jorge Abed, con todos los que han hecho esta iniciativa, con todos los que votaron porque estuviéramos aquí. Muy bueno, muy contento”, comentó Pocho Toledano a Infobae México.

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El Muro de Honor del automovilismo en México es un recinto permanente ubicado en la Torre de Control del Autódromo Hermanos Rodríguez. La instalación honorífica está integrada por 12 placas instaladas sobre una estructura de acero inoxidable para reconocer hasta 144 personalidades.

En este año se realizó la quinta edición del Muro de Honor y se incorporaron a dos nuevas figuras del deporte motor: Marco Tolama y Alfonso Toledano. Esta ceremonia marca el inicio de la fiesta nacional con miras al Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.