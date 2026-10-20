Víctor Valverde reaparece tras ser herido en un ataque armado en restaurante de Culiacán

Víctor Valverde fue una de las personas lesionadas en el ataque a balazos en el restaurante TaiPak de Culiacán. (Captura de pantalla)

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Víctor Valverde reapareció en sus redes sociales casi un mes después de resultar herido en un ataque armado registrado en un restaurante de Culiacán, Sinaloa, y aprovechó la publicación para anunciar el estreno de un nuevo corrido.

El cantante de 21 años subió un video en el que se le observa dentro de un vehículo, mientras de fondo suena un fragmento del tema que lleva por nombre “Tranquilion” y que saldrá a la venta en octubre de 2026, aunque no reveló una fecha exacta.

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La publicación marcó el regreso del intérprete a Instagram después de permanecer semanas sin actividad en su cuenta oficial, @victor_valverdeoficial, donde suele mantener presencia constante. “Salimos con esta, jálense la greña mi gente. Muchas gracias por todo el apoyo”, escribió Valverde junto al clip.

El video con un muñeco de Chucky acompañó el anuncio del nuevo sencillo

Víctor Valverde está de vuelta en las redes (rs)

Entre las imágenes que compartió el cantante apareció junto a un muñeco de Chucky, el personaje de la saga de terror, que sostiene en las manos lo que parece un cigarro de marihuana. La imagen formó de la promoción de “Tranquilion”, su próximo lanzamiento musical.

El cantante no hizo ninguna mención directa al ataque armado que lo dejó herido en septiembre ni ofreció detalles sobre su estado de salud actual. La publicación se concentró en agradecer el respaldo de sus seguidores y en adelantar el nuevo material, sin abordar las circunstancias de la agresión ni el proceso de recuperación que enfrentó tras el ataque.

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Los comentarios celebraron que el cantante “está vivo” y le dio like a varios de ellos

En el ataque resultó herido el cantante Víctor Valverde (rs)

La reaparición generó una ola inmediata de reacciones en la sección de comentarios de la publicación. Mensajes como “Está vivo”, “Dios te bendiga” y “Más vivo que nunca” se multiplicaron entre los seguidores del intérprete, quien respondió con un me gusta a varios de esos comentarios sin emitir ninguna respuesta por escrito.

La interacción con los mensajes funcionó como la única señal pública que dio Valverde sobre su estado tras el episodio violento, en un contexto donde sus seguidores habían manifestado preocupación por su ausencia prolongada en redes.

El ataque armado ocurrió el 24 de septiembre en el restaurante TaiPak de Culiacán

Víctor Valverde resultó herido de bala en el hombro izquierdo durante un ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre de 2026 en el restaurante TaiPak, ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán. La agresión dejó una persona muerta y seis personas heridas, entre ellas el propio cantante, después de que un grupo armado ingresara al establecimiento y abriera fuego contra los comensales para después huir a bordo de dos vehículos.

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El ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas. Un video que circuló después en redes sociales mostró a personas resguardadas en la cocina del restaurante mientras pedían oración “por todo Culiacán” y narraban la balacera desde el interior del local. Las autoridades de Sinaloa mantuvieron abiertas las investigaciones para determinar la mecánica de los hechos, sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas.

La fiscal general de Sinaloa declaró en su momento que la agresión habría estado dirigida contra uno de los comensales del restaurante, aunque aclaró que no podía confirmar si Valverde era el objetivo del ataque. La dependencia también informó que recabó la declaración del cantante mientras permanecía hospitalizado por la herida.

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Valverde cantó “Algobierno” horas antes de ser baleado

Víctor Valverde en el video "Algobierno". (Captura de pantalla)

Horas antes del ataque, el cantante compartió una historia de Instagram desde lo que parecía ser la sala de su casa, donde interpretó fragmentos de “Algobierno”, su sencillo más reciente grabado junto con Beto Vega.

Antes del ataque, Valverde ya se había consolidado como una de las figuras más escuchadas del corrido tumbado gracias a “El Mayor de los Ranas”, tema que escribió e interpretó junto con JR Torres en 2024.

El sencillo estaría relacionado con la figura de Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, jefe de seguridad de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán y lugarteniente de Archivaldo Iván Guzmán Salazar. El propio Valverde ha sostenido en entrevistas que la canción surgió de manera espontánea mientras estaba con un amigo que le prestó una guitarra, sin confirmar de manera directa que el tema retrate a un grupo real.

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Billboard lo incluyó entre los 26 artistas en la mira de 2026

Billboard nombró a Víctor Valverde uno de los "26 artistas en la mira del 2026", luego de que su música alcanzara los primeros lugares de YouTube en México, Estados Unidos y Argentina. (Instagram: victor_valverdeoficial)

Originario de Eldorado, Sinaloa, y criado en Culiacán, Valverde acumula millones de oyentes mensuales en Spotify, con Ciudad de México a la cabeza de su audiencia, seguida por Bogotá, Guadalajara, Puebla y Ciudad de Guatemala. La revista Billboard lo nombró uno de los “26 artistas en la mira del 2026″.

El cantante también se presentó en la Feria Nacional Potosina, donde abrió el concierto de Grupo Marca Registrada y recibió un Disco de Diamante por su sencillo viral, ante más de 95,000 asistentes que corearon el tema mientras regresaba al escenario para interpretarlo junto a Fidel por segunda vez en vivo.

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El catálogo de Valverde combina corridos ligados a grupos armados con piezas de corte festivo como “Véngame a Ver”, lanzada en octubre de 2025, y “Bien Saiko”, presentada en enero de este año dentro del género electro corrido. Otros temas como “Subí a la Blindada” y “Mamoncita” superan cada uno los 50 millones de reproducciones en la plataforma.