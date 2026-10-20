México

Se retrasa encuentro de "El Viceroy" con la justicia estadounidense: jueza aplaza su audiencia hasta diciembre

Los fiscales pactaron con la defensa de Carrillo Fuentes solicitar la prórroga

Fotografía de archivo en la que aparece el confeso narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes (d), alias El Viceroy, al ser conducido por un miembro de la Policía Federal mexicana, en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán
Fotografía de archivo en la que aparece el confeso narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes (d), alias El Viceroy, al ser conducido por un miembro de la Policía Federal mexicana, en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán
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Una jueza federal de Nueva York aplazó este martes hasta el 15 de diciembre la próxima audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, tras una petición conjunta de su defensa y la Fiscalía de Estados Unidos. Ambas partes solicitaron más tiempo para continuar negociando un posible acuerdo de culpabilidad.

La magistrada Joan Azrack citó al narcotraficante mexicano para esa fecha después de varios retrasos previos. La audiencia estaba prevista inicialmente para este 20 de octubre, pero fue reprogramada en medio de las conversaciones entre ambas partes.

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Por qué se aplazó la audiencia

Rubén Oliva, abogado defensor de Carrillo Fuentes, solicitó a la jueza una prórroga de 60 días para poder seguir trabajando junto a su cliente y la Fiscalía en un posible pacto. Según explicó en una moción dirigida a Azrack, los fiscales adjuntos de Estados Unidos a cargo del caso se sumaron a esa petición. La nueva audiencia quedó fijada para el 15 de diciembre de 2026, aunque el pacto todavía no está confirmado ni los cargos han sido retirados.

En la audiencia anterior, celebrada en julio, ambas partes ya habían destacado avances “productivos” en las conversaciones sobre el eventual acuerdo, pero pidieron entonces una prórroga de tres meses que tampoco alcanzó para cerrar los términos.

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