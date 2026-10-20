El bulto que muchos hombres ignoran y podría ser una señal de cáncer de mama masculino

Señales de alerta de cáncer de mama masculino y estudios de diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los bultos en el pecho masculino pueden ser una señal de cáncer de mama y deben ser evaluados por un médico, sobre todo si son firmes, tienen bordes irregulares o aparecen cerca del pezón. La advertencia cobra especial relevancia en hombres de mayor edad, con antecedentes familiares o mutaciones como BRCA1 y BRCA2, porque el diagnóstico suele llegar cuando la enfermedad ya avanzó.

La oncóloga Kathryn Ruddy, del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, explicó que el cáncer de mama en hombres es poco común, aunque puede tener consecuencias graves si se ignora un cambio en la mama, la axila, el cuello o el pezón.

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El bulto suele aparecer cerca del pezón y puede no causar dolor

El signo más frecuente del cáncer de mama masculino es un bulto en el tejido mamario. También pueden aparecer secreción por el pezón o molestias en la zona del pecho.

La Dra. Ruddy señaló que esa masa suele ser más firme que el tejido cercano y puede tener una forma irregular. Debido a que los hombres tienen poco tejido mamario, el cambio suele detectarse debajo o alrededor del pezón.

La médica indicó que el carcinoma ductal es el tipo de cáncer de mama más habitual entre los hombres. Este tumor se origina en los conductos mamarios, estructuras que también están presentes en la anatomía masculina.

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No todos los bultos implican cáncer. El aumento de tejido mamario por causas hormonales, conocido como ginecomastia, y la acumulación de grasa en el pecho pueden provocar cambios benignos.

Aun así, la diferencia no puede establecerse solo con la palpación. La recomendación es consultar si aparece una masa nueva, si el bulto cambia de tamaño o consistencia o si se presentan alteraciones en la piel y el pezón.

El signo más frecuente del cáncer de mama masculino es un bulto en el tejido mamario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en la piel, la axila y el pezón también requieren atención

La consulta no debe limitarse a los casos en que haya una masa claramente definida. El cáncer de mama masculino puede provocar secreción por el pezón, dolor localizado o cambios visibles en la pared torácica.

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También pueden ser señales de alerta la retracción del pezón, una zona endurecida, modificaciones en la piel, inflamación o la aparición de ganglios aumentados de tamaño en la axila o el cuello.

Mayo Clinic aconseja que los hombres busquen atención médica ante cualquier cambio persistente en esas áreas. La evaluación temprana permite establecer si se trata de una afección benigna o si requiere estudios adicionales.

El problema es que muchos hombres no consideran la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Esa falta de conocimiento puede llevarlos a interpretar un bulto como el resultado de un golpe, un problema muscular o grasa acumulada.

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La enfermedad es mucho menos frecuente que en las mujeres, pero los hombres también tienen tejido mamario y pueden desarrollar tumores malignos. El riesgo no desaparece por el hecho de que el cáncer de mama se asocie de forma habitual con el sexo femenino.

La edad y los antecedentes familiares elevan el riesgo

El riesgo de cáncer de mama masculino aumenta con la edad. La Dra. Ruddy explicó que el diagnóstico es más frecuente en hombres mayores, aunque la enfermedad puede aparecer a cualquier edad.

Los antecedentes familiares también ocupan un lugar central. Tener familiares con cáncer de mama, y en especial antecedentes de cáncer de mama masculino, incrementa la necesidad de estar atento a cambios físicos.

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Algunas mutaciones heredadas, entre ellas BRCA1 y BRCA2, se relacionan con una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Estos cambios genéticos pueden identificarse mediante asesoramiento y pruebas específicas cuando existen antecedentes familiares relevantes.

El síndrome de Klinefelter, una afección genética en la que un hombre tiene un cromosoma X adicional, también figura entre los factores que pueden elevar el riesgo.

La exposición previa a radioterapia en la pared torácica es otro antecedente médico que merece atención. Este tratamiento puede utilizarse, por ejemplo, en pacientes con linfoma.

Las alteraciones testiculares y hepáticas que modifican los niveles hormonales también pueden aumentar la probabilidad de cáncer de mama masculino. Por ese motivo, el médico debe conocer los antecedentes clínicos del paciente al valorar un bulto.

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El riesgo de cáncer de mama masculino aumenta con la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas de imagen y la biopsia permiten confirmar el diagnóstico

Cuando un hombre consulta por síntomas en el pecho, el primer paso suele ser realizar estudios por imágenes. Según Mayo Clinic, las pruebas más frecuentes son la mamografía y la ecografía.

En algunos casos, los especialistas solicitan una resonancia magnética mamaria. La elección depende de los hallazgos del examen físico y de la información que aporten las pruebas iniciales.

Si la masa o las imágenes generan sospecha, el siguiente paso es una biopsia. Este procedimiento permite extraer una muestra de células para que sea analizada en el laboratorio.

La biopsia es la herramienta que confirma o descarta el cáncer. También permite determinar las características del tumor, información necesaria para definir el tratamiento.

El proceso puede generar preocupación, pero evita que un bulto quede sin una explicación clara. Si el resultado es benigno, permite orientar la atención hacia otras causas; si se confirma un tumor, facilita el inicio del abordaje adecuado.

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El estadio del diagnóstico puede cambiar el tratamiento

“El cáncer de mama en los hombres se estadifica igual que en las mujeres: del 0 al 4”, explicó la Dra. Ruddy a Mayo Clinic.

La especialista indicó que, si se detecta en estadio 0 antes de que se vuelva invasivo, “casi todos los pacientes se curarán”. En cambio, el estadio 4 implica que la enfermedad se extendió a otras partes del cuerpo y, por lo general, puede tratarse, aunque no eliminarse por completo.

Los cánceres de mama femeninos se diagnostican con mayor frecuencia en los estadios 0 y 1. En los hombres, una proporción mayor se detecta en los estadios 2, 3 y 4.

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Esa diferencia no significa que el pronóstico sea necesariamente peor por ser hombre. La Dra. Ruddy sostuvo que, cuando se identifica en el mismo estadio, el pronóstico es comparable al de las mujeres.

“Los cánceres de mama masculinos se diagnostican con más frecuencia cuando ya han crecido bastante en la mama”, advirtió la oncóloga. Para entonces, pueden haberse extendido a los ganglios de la axila o a otras partes del cuerpo.

Una infografía médica tridimensional señala la localización de un carcinoma mamario frente al tejido sano en el tórax masculino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía es habitual, aunque el plan depende de cada caso

En los cánceres de mama masculinos diagnosticados entre los estadios 0 y 3, la cirugía suele formar parte del tratamiento. Una opción habitual es la mastectomía, que consiste en la extirpación completa del tejido mamario.

Algunos pacientes pueden recibir una tumorectomía, una intervención que extrae solo una parte de la mama. La decisión depende del tamaño, la localización y las características del tumor.

En el estadio 4, los tratamientos se basan principalmente en medicamentos que actúan en todo el organismo. El objetivo es controlar la enfermedad y reducir su impacto.

La quimioterapia, la terapia endocrina y la radioterapia forman parte de las opciones que pueden considerarse. Gran parte de la evidencia disponible procede de estudios realizados en mujeres, aunque existen investigaciones dirigidas específicamente a hombres.

Mayo Clinic informó que el ensayo ETHAN estudia diferentes medicamentos antiestrogénicos y terapias dirigidas en hombres con cáncer de mama en estadios 1 a 3. La finalidad es conocer qué estrategia puede reducir mejor el tumor antes de una cirugía.

En los cánceres de mama masculinos diagnosticados entre los estadios 0 y 3, la cirugía suele formar parte del tratamiento. (Mayo Clinic)

La vergüenza y el aislamiento pueden retrasar la consulta

El componente emocional también puede influir en el diagnóstico. Algunos hombres pueden sentirse aislados o avergonzados porque el cáncer de mama suele asociarse socialmente con las mujeres.

“Es importante que los hombres hablen con su equipo de atención médica sobre cómo se sienten”, afirmó la Dra. Ruddy. También aconsejó buscar contacto con otros sobrevivientes, de forma presencial o mediante grupos de apoyo en línea.

Reconocer un cambio físico y pedir ayuda no implica que el bulto sea cáncer. Sí permite que un profesional descarte causas benignas o actúe con rapidez si existe una enfermedad que requiere tratamiento.

La recomendación final de la especialista es clara: no ignorar cambios en la pared torácica, el pezón, las axilas o el cuello. La detección temprana puede ampliar las posibilidades de curación y evitar que el primer bulto se convierta en un diagnóstico tardío.