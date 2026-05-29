México

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Estas opciones son snacks bajos en calorías

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Vista amplia de un pasillo de supermercado con góndolas de madera repletas de frutas y verduras frescas y orgánicas; clientes compran en el fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas frescas acompañadas de chile piquín forman una botana que puede integrarse en la alimentación diaria en México.

Esta combinación une el sabor de alimentos naturales con un toque picante que suele ser atractivo para quienes buscan alternativas sencillas y rápidas para consumir durante el día.

El chile piquín, al agregarse en pequeñas cantidades, aporta un sabor intenso sin alterar las propiedades básicas de la fruta ni agregar calorías significativas.

Elegir frutas con alto contenido de agua y nutrientes permite disfrutar de un tentempié que hidrata y ayuda a mantener la saciedad.

En el país, es común ver esta mezcla en espacios públicos y reuniones familiares por su practicidad. Las siguientes opciones muestran cómo la sandía, el pepino y la jícama pueden funcionar como base para una botana saludable al combinarse con chile piquín y, si se prefiere, unas gotas de jugo de limón.

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Sandía: agua y dulzura con un toque picante

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sandía es reconocida por su alto contenido de agua y su sabor dulce. Este fruto puede cortarse en cubos o rebanadas y espolvorearse con chile piquín para obtener una botana refrescante. Consumir sandía con chile piquín:

  • Aporta hidratación, ya que la sandía contiene hasta 92% de agua.
  • Ofrece vitamina C y licopeno, que son nutrientes presentes de forma natural en la fruta.
  • Puede disfrutarse fría, lo cual intensifica la sensación de frescura.

Pepino: frescura y textura crujiente

Vaso de frappé de pepino verde con chamoy rojo goteando, rodajas de pepino, borde escarchado con chile en polvo y toque de chile encima, sobre mesa de madera clara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino es otra opción popular para combinar con chile piquín. Suele pelarse y cortarse en rodajas o tiras, resultando en una botana ligera. Entre sus ventajas destacan:

  • Contiene pocas calorías y es fuente de fibra.
  • Su sabor neutro resalta el picor y la acidez del chile con limón.
  • Facilita la digestión cuando se consume en porciones moderadas.

Jícama: fibra y sabor neutro

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La jícama es apreciada por su textura crocante y su bajo contenido calórico. Al añadirse chile piquín, la jícama:

  • Proporciona una alternativa baja en azúcar para quienes buscan cuidar los niveles de glucosa.
  • Es fuente de fibra, lo que ayuda a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.
  • Puede conservarse en refrigeración y consumirse como refrigerio en cualquier momento.

Estas tres frutas combinadas con chile piquín pueden formar parte de la alimentación cotidiana, ofreciendo sabor y practicidad sin recurrir a productos ultraprocesados.

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