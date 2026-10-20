Agentes federales aseguran 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Cancún: binomio canino y rayos X fueron clave

El cargamento de droga fue localizado en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguraron 10 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en el doble fondo de una maleta en la aduana de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo. El hallazgo se realizó durante labores de revisión de equipaje, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado conjunto este martes 20 de octubre.

El procedimiento combinó el uso de equipo de rayos X con el apoyo de un binomio canino, herramientas que resultaron determinantes para localizar la sustancia. El pasajero detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

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El equipo de rayos X y el binomio canino detectaron la maleta con doble fondo

Durante la inspección del equipaje, personal de la ANAM utilizó equipos de rayos X que identificaron irregularidades en la estructura de una maleta. El escáner reveló un compartimiento de doble fondo que no correspondía a la configuración original de la pieza, lo que motivó una revisión detallada por parte de los oficiales.

Con el apoyo del binomio canino, los agentes localizaron en el interior del compartimiento cerca de 10 kilos de un polvo blanco. Los equipos tecnológicos especializados para el análisis e identificación de sustancias arrojaron resultados compatibles con clorhidrato de cocaína, de acuerdo con el comunicado de la SSPC.

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La droga se encontraba oculta en el doble fondo de una maleta. Crédito: Gabinete de Seguridad

El pasajero fue detenido en el mismo punto de revisión aduanal. Junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinaría su situación legal conforme a las investigaciones abiertas tras el aseguramiento.

Una imagen difundida del operativo mostró el momento del aseguramiento: el detenido, vestido con una playera blanca sin mangas, se encontraba junto a su equipaje abierto mientras un binomio canino realiza la inspección. Las autoridades no revelaron el destino ni la procedencia del vuelo en el que viajaba el pasajero al momento de la revisión.

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Tras el golpe al narco, las instituciones señalaron que la acción se enmarcó en el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad para combatir el tráfico de sustancias ilícitas mediante herramientas tecnológicas en los puntos de entrada al país.

El Aeropuerto de Cancún registró otros dos aseguramientos en los meses previos

El 2 de julio de este 2026, personal de la aduana del mismo aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró 12.38 kilogramos de cocaína ocultos en una silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín, Colombia. La detección fue resultado de acciones de inteligencia aduanera, análisis estratégico y gestión de riesgo implementadas por la ANAM, que permitieron identificar la operación como de riesgo antes de la revisión física.

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Ese procedimiento derivó en la puesta a disposición de la persona involucrada y la mercancía asegurada ante las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. La dependencia señaló en ese momento que el aseguramiento reflejó la eficacia de la coordinación interinstitucional y de los mecanismos de inteligencia y control aduanero.

En otro hecho, el pasado 3 de octubre autoridades confirmaron que la Guardia Nacional detuvo a un hombre de nacionalidad brasileña en el mismo aeropuerto con 35 mil dólares estadounidenses sin la declaración correspondiente para su ingreso a territorio mexicano. El sujeto fue trasladado junto con el numerario a la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones.

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El efectivo en dólares equivale a cerca de 642 mil pesos. Crédito: Especial

El operativo ocurrió en el área de revisión de la sala de vuelos internacionales, donde elementos de la corporación realizaban labores de seguridad habituales cuando detectaron el dinero mediante un escáner de rayos X que mostró el efectivo oculto dentro del equipaje de mano del pasajero. Los 35 mil dólares equivalieron a aproximadamente 642 mil pesos mexicanos, monto que rebasó el límite de 10 mil dólares que la ley mexicana exige declarar al ingresar divisas al país.

La vigilancia aduanal también acumuló resultados en Oaxaca con el decomiso de 365 mil dólares

Un día antes del aseguramiento de cocaína en Cancún, el 19 de octubre, el Gabinete de Seguridad reportó el aseguramiento de 365 mil 865 dólares estadounidenses y 5 mil 900 pesos mexicanos ocultos en cuatro maletas de un pasajero procedente de Dallas, Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. El hallazgo se originó por una alerta del sensor canino “Cinta” durante la revisión del equipaje.

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Al inspeccionar las cuatro maletas y una mochila que transportaba el pasajero, los oficiales de comercio exterior localizaron diversos paquetes con billetes de dólares y moneda nacional ocultos en el interior del equipaje. El viajero había manifestado no tener mercancías que declarar al arribar a territorio nacional, declaración que resultó contraria al hallazgo posterior.

Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EEUU. Crédito: X - @GabSeguridadMX

Ante la posible comisión de un delito, personal aduanal dio aviso a elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar y realizaron el conteo del efectivo asegurado. Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con el dinero localizado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR.

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Los cuatro casos registrados entre julio y octubre en los aeropuertos de Cancún y Oaxaca compartieron el uso de binomios caninos y equipo de rayos X como herramientas centrales de detección. Las dependencias del Gabinete de Seguridad no precisaron si existe vinculación entre los distintos operativos ni si forman parte de una misma línea de investigación.