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Qué se sabe del estado de salud del Vampiro Canadiense tras versiones sobre su presunto fallecimiento

Más de 40 años sobre los cuadriláteros dejaron grandes secuelas en el cuerpo de Ian Richard Hodgkinson, lo cual genera preocupación en los fans de la lucha libre mexicana

Las publicaciones sobre la supuesta muerte del exluchador provocaron preocupación, pero fuentes cercanas señalan que el canadiense retomaría una gira de medios y anunciaría actividades proximamente. (EFE/Vampiro Canadiense)
Las publicaciones sobre la supuesta muerte del exluchador provocaron preocupación, pero fuentes cercanas señalan que el canadiense retomaría una gira de medios y anunciaría actividades proximamente. (EFE/Vampiro Canadiense)
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Las versiones sobre la presunta muerte del Vampiro Canadiense generaron preocupación este 20 de octubre entre los aficionados de la lucha libre mexicana.

Los mensajes se extendieron en redes sociales alrededor de Ian Richard Hodgkinson, cuya salud ha sido motivo de atención pública en los últimos años.

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Las versiones sobre el supuesto fallecimiento del Vampiro Canadiense provocaron alarma este 20 de octubre entre los seguidores de la lucha libre mexicana. (Foto: Facebook- @vampiro)
Las versiones sobre el supuesto fallecimiento del Vampiro Canadiense provocaron alarma este 20 de octubre entre los seguidores de la lucha libre mexicana. (Foto: Facebook- @vampiro)

El de Ontario se alejó de la competencia regular después de más de 40 años de carrera, aunque mantuvo contacto con el público mediante proyectos de radio, podcasts y presentaciones en vivo. Sus antecedentes físicos alimentaron la incertidumbre ante publicaciones que anunciaban su supuesto fallecimiento.

Personas cercanas al Vampiro Canadiense aclaran cuál es su situación

La primera aclaración llegó desde personas cercanas al exluchador. La información descartó que Hodgkinson hubiera muerto y señaló que se encuentra bien, aunque no se difundieron precisiones clínicas sobre su condición física actual.

Tras contactar con esas fuentes, Diario Récord escribió: “Consultando con personas cercanas al luchador y ex estrella de Triple A, me confirman que se encuentra bien”. También se afirmó que esas personas rechazaron las publicaciones sobre una supuesta muerte.

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Sus seguidores tendrán la oportunidad de verlo por última vez arriba del ring a lo largo del 2024.
Personas cercanas a Ian Richard Hodgkinson descartaron su muerte y confirmaron que el exluchador se encuentra en buen estado. (Foto: IG Vampiro Canadiense)

La información atribuida a ese entorno incluyó además una expectativa sobre las próximas actividades de Ian Richard. Según esa versión, el luchador podría retomar una gira de medios y anunciar nuevos proyectos.

Por el momento, no ha trascendido un comunicado firmado por el Vampiro Canadiense, familiares, representantes o alguna empresa vinculada con sus actividades, por lo cual se puede asumir que el luchador está vivo y se encuentra bien.

Un contacto directo con el exluchador reforzó el desmentido

El desmentido atribuido al entorno de Hodgkinson coincidió con una publicación de Jessie Cervantes, quien se pronunció luego de que los rumores comenzaron a ganar fuerza entre seguidores del pancracio nacional.

El conductor sostuvo que tuvo contacto directo con el canadiense durante la jornada y negó de forma tajante las versiones sobre su fallecimiento: “Está más vivo que nunca, acabo de hablar con él”.

Además, adelantó que esperaba compartir más información sobre los proyectos de su amigo, sin profundizar en cuestiones médicas.

Además del deporte, las artes son otra de sus pasiones para mantenerse saludable.
El atleta de Ontario se alejó de los cuadriláteros tras una trayectoria de más de 40 años en México y Estados Unidos. (Foto: IG Vampiro Canadiense)

El conductor había conversado con el Vampiro Candiense a comienzos de octubre, cuando el luchador habló de su vida fuera del ring y de sus planes en formatos como la radio y el podcast.

El contacto directo con Ian Hodgkinson aportó una señal adicional frente a una versión que ganó fuerza sin pruebas. Aunque no hubo un parte médico ni un mensaje público del propio luchador, la conversación durante la jornada reforzó el desmentido y bajó la preocupación entre sus seguidores.

El retiro del ring, las lesiones y las secuelas de una carrera de más de 40 años dieron fuerza al rumor

La alarma entre sus seguidores también está ligada a lo que Vampiro Canadiense contó sobre el desgaste de una carrera que atravesó empresas de México, Estados Unidos y otros países. El luchador habló de limitaciones físicas y de un proceso difícil después de dejar los cuadriláteros:

  • Más de 40 años de actividad dejaron secuelas en su cuello, espalda, rodillas y manos, según relató.
  • Hodgkinson explicó que tuvo que adaptarse a una vida con menos actividad dentro del ring.
  • El canadiense también contó que recibió un diagnóstico de Alzheimer que luego resultó erróneo. Esa revelación, sumada a sus referencias a lesiones y enfermedades, había generado preocupación entre el público desde 2024.
  • Durante las últimas semanas promovió The World Through My Eyes, una presentación personal con la que compartió experiencias de su vida fuera de la lucha libre.
  • Sus proyectos recientes incluyeron planes para radio, podcast y espectáculos en vivo. Esa nueva etapa no implicó un regreso a la competencia regular, pero sí mantuvo vigente su vínculo con la lucha libre.
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El entorno del Vampiro Canadiense prevé una gira de medios para anunciar proyectos en radio y podcasts. (Ilustración: Jovani Pérez)

El rumor colocó otra vez al Vampiro Canadiense bajo los reflectores, aunque esta vez lejos de las arenas.

Mientras sus seguidores esperaban una señal en medio de la confusión, las versiones surgidas desde su entorno apuntaron a que Ian Hodgkinson continúa enfocado en la etapa que construyó después del ring, con proyectos, apariciones y una historia que todavía mantiene cerca a su público.

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