Mega Procesión de las Catrinas 2026 en CDMX: Dónde maquillarte, horario, ruta y calles cerradas este domingo 25 de octubre

Miles de personas caracterizadas como catrinas y catrines recorrerán las principales avenidas en una jornada que combina maquillaje, vestuario temático y presentaciones artísticas antes del arranque oficial del desfile. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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La Mega Procesión de las Catrinas llegará a su 13ª edición el domingo 25 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. El desfile partirá del Ángel de la Independencia y avanzará hasta el Zócalo capitalino, en una de las celebraciones más convocantes del Día de Muertos en la capital mexicana.

Miles de personas caracterizadas como catrinas y catrines recorrerán las principales avenidas en una jornada que combina maquillaje, vestuario temático y presentaciones artísticas antes del arranque oficial del desfile.

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Una mujer reclamó haber llegado temprano y acusó a otra de colarse para bloquear la vista del evento. Crédito: TikTok / @yazarilozano

Horarios de la jornada

La Mega Procesión de las Catrinas 2026 comenzará de forma oficial a las 18:00 horas del domingo 25 de octubre, con salida desde el Ángel de la Independencia. Se espera que los primeros contingentes lleguen al Zócalo alrededor de las 20:30 horas, aunque ese horario puede variar según el avance del recorrido y la concentración de público.

La actividad, sin embargo, arranca mucho antes. Desde las 8:00 horas se instalan carpas con toldo blanco alrededor del Ángel de la Independencia para que los interesados puedan “encatrinarse”. A partir de las 14:00 horas inician presentaciones artísticas en un escenario cercano, previas al desfile.

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Quienes solo quieran observar el espectáculo deben tener en cuenta que el recorrido inicia a las 18:00 horas, no a las 14:00, cuando únicamente comienzan las actividades artísticas previas.

Un cartel anuncia la Mega Procesión de las Catrinas del 25 de octubre de 2026 desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo en la Ciudad de México. (Gob/CDMX)

Ruta oficial del desfile

El recorrido de la Mega Procesión de las Catrinas 2026 seguirá la misma traza de ediciones anteriores, a través de algunos de los puntos más emblemáticos de la capital:

1. Ángel de la Independencia: punto de salida.

2. Paseo de la Reforma: primer tramo del avance de los contingentes.

3. Avenida Juárez: continuación hacia el Centro Histórico.

4. Calle 5 de Mayo: tramo final antes de llegar a la Plaza de la Constitución.

5. Zócalo de la Ciudad de México: punto de llegada.

El acceso para espectadores a lo largo de toda la ruta será gratuito. La organización recomienda a quienes asistan únicamente para observar que elijan con anticipación un punto fijo sobre el recorrido, dado que se espera una gran concentración de personas en Paseo de la Reforma y en las calles del Centro Histórico.

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La Mega Procesión de las Catrinas es un desfile anual de Día de Muertos en el que miles de personas se caracterizan como catrinas y catrines y avanzan en contingentes temáticos desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en un recorrido de acceso gratuito para el público que decide asistir solo como espectador.

Mapa de la ruta tradicional del desfile(Imagen Ilustrativa Infobae/Ovial SSC)

Cómo inscribirse en un contingente temático

Quienes quieran desfilar dentro de la procesión, y no solo observarla, deben inscribirse en uno de los 36 contingentes temáticos disponibles para esta edición. Entre las categorías figuran catrinas pet friendly, balloon fashion, clásicas, prehispánicas, belly dance, cosplay, medievales, ciclistas, estudiantiles, artes circenses y zumberas, entre otras.

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El registro se realiza a través de la página oficial del evento, en megaprocesiondelascatrinas.com.mx. El proceso exige elegir un solo contingente: si una persona envía solicitud a más de una categoría, todas sus peticiones se cancelan de forma automática, según indicaron los organizadores.

También se pide completar correctamente la encuesta al final del formulario de inscripción para no perder el lugar asignado. Una vez elegido el contingente, el aspirante debe esperar la confirmación de aceptación por parte de los líderes de ese grupo, quienes indican los pasos siguientes antes del desfile. Cada contingente prepara su propia propuesta de vestuario y maquillaje.

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El ingreso a los contingentes oficiales requiere una cooperación de 25 pesos por persona. Este cobro aplica tanto a quienes desfilan dentro de los bloques como a quienes participan en las actividades organizadas en torno al Ángel de la Independencia.

Recomendaciones para asistentes y transporte

En cuanto al transporte, para llegar al Ángel de la Independencia, punto de arranque del desfile, las estaciones más cercanas del Metro son Insurgentes y Sevilla, ambas de la Línea 1, a unos 10 minutos caminando por Paseo de la Reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes decidan asistir como espectadores, la organización pide usar ropa y calzado cómodos, hidratarse y comer antes de llegar al evento, y respetar las vallas de seguridad instaladas a lo largo de todo el recorrido.

En cuanto al transporte, para llegar al Ángel de la Independencia, punto de arranque del desfile, las estaciones más cercanas del Metro son Insurgentes y Sevilla, ambas de la Línea 1, a unos 10 minutos caminando por Paseo de la Reforma.

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También circulan por la zona rutas de Metrobús sobre la propia avenida Reforma, con paradas en el Ángel de la Independencia y en el cruce con Insurgentes, en la estación Hamburgo.

Quienes deseen encatrinarse el mismo día sin formar parte de un contingente oficial pueden acudir a los alrededores de la ruta y elegir un punto fijo para disfrutar mejor de la vista del desfile.

Lista de contingentes de la Mega Procesión de las Catrinas 2026

Quienes deseen encatrinarse el mismo día sin formar parte de un contingente oficial pueden acudir a los alrededores de la ruta y elegir un punto fijo para disfrutar mejor de la vista del desfile. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Según la información oficial del evento, los contingentes temáticos disponibles para esta edición incluyen:

Catrinas belly dance Contingente Catrinas Que Señán Catrinas ciclistas Catrinas estudiantiles Catrinas México artesanal Catrinas circenses (todas las artes circenses son bienvenidas) Catrinas zumberas Catrinas teatreras Catrinas medievales Catrinas cosplay Catrinas novias, novios y XV añeras Catrinas batucada Catrinas pachucos y rumberas Catrinas ritmos latinos Catrinas club de fans Catrinas familias unidas (contingente enfocado en familiares de personas desaparecidas) Catrinas de la salud (personal médico y de primeros auxilios en general) Catrinas luminosas (máscaras luminosas) Mujeres motociclistas Catrinas tejedoras Vehículos oficiales Catrinas tlaxcaltecas Catrinas viajeras (ideal para turistas y agentes de viaje) Catrinas San Patricio (contingente cerrado) Fundación México con Valores Catrinas del recuerdo (rinde homenaje a seres queridos llevando su fotografía) Catrinas trajes típicos folklore (contingente cerrado) Catrinas alebrijes ACLMÁN (contingente cerrado)

Transmisión en vivo del evento

Quienes no puedan trasladarse a la Ciudad de México o no logren formar parte de algún contingente también tienen la opción de seguir el recorrido a distancia.

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El evento se transmite en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Mega Procesión, desde la salida en el Ángel de la Independencia hasta la llegada al Zócalo.