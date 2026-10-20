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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: Rusia acusa que sicarios mexicanos fueron a Ucrania para aprender a usar drones

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14:01 hsHoy

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a Ucrania de haber entrenado a integrantes de cárteles mexicanos en el ensamblaje y manejo de drones bajo condiciones de combate, una práctica que, según el organismo ruso, habría despertado preocupación entre autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes por el servicio de espionaje ruso, grupos criminales mexicanos habrían enviado durante un periodo prolongado a sus sicarios a territorio ucraniano para recibir capacitación en el uso de estos dispositivos.

Cárteles mexicanos habrían enviado sicarios a Ucrania para aprender a usar drones, acusa Rusia

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia aseguró que al menos 80 integrantes de grupos criminales mexicanos fueron capacitados por militares ucranianos para ensamblar y utilizar drones en condiciones de combate

Drones FPV utilizados durante la guerra en Ucrania estarían detrás de la supuesta capacitación recibida por sicarios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Drones FPV utilizados durante la guerra en Ucrania estarían detrás de la supuesta capacitación recibida por sicarios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a Ucrania de haber entrenado a integrantes de cárteles mexicanos en el ensamblaje y manejo de drones bajo condiciones de combate, una práctica que, según el organismo ruso, habría despertado preocupación entre autoridades de Estados Unidos.

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14:00 hsHoy

Cempasúchil, catrinas monumentales y cruces cubiertas de flores naranjas y rojas transformaron la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en una ornamentada escena de Día de Muertos. A ocho meses de la muerte del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el despliegue floral en el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, ha desatado a su vez críticas en redes sociales, donde usuarios han cuestionado que se siga homenajeando a uno de los capos más buscados y sanguinarios en la historia de México.

Esta es la primera conmemoración de Día de Muertos desde que Oseguera Cervantes fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa. La ornamentación también se extendió a la tumba de su operador Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, quien murió ese mismo día en El Grullo tras coordinar bloqueos e incendios en respuesta al despliegue militar.

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

A ocho meses de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, su tumba en Zapopan fue decorada con cempasúchil y catrinas

Cempasúchil, catrinas monumentales y cruces cubiertas de flores naranjas y rojas transformaron la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en una ornamentada escena de Día de Muertos. A ocho meses de la muerte del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el despliegue floral en el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, ha desatado a su vez críticas en redes sociales, donde usuarios han cuestionado que se siga homenajeando a uno de los capos más buscados y sanguinarios en la historia de México.

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14:00 hsHoy

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que posee registros sobre el arresto de Ismael Zambada García, “El Mayo”, pero se negó a entregarlos bajo el argumento de proteger la privacidad de terceros. Con ello, se mantiene cerrado el acceso a los documentos que explicarían cómo el cofundador del Cártel de Sinaloa terminó bajo custodia estadounidense.

El periodista Ioan Grillo publicó la carta de respuesta el 19 de octubre de 2026 en su cuenta de X. La solicitud, presentada por el investigador Joseph Hefferon al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), lleva el folio 1679203-001 y pedía todo registro relacionado con el arresto de Zambada y de Joaquín Guzmán López, ocurrido el 25 de julio de 2024.

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La negativa se suma a la reserva de cinco años que impuso la FGR en México para revelar datos relacionados al mismo caso

Ismael El Mayo Zambada García denunció que fue traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López que lo secuestró y lo entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio. Foto: Infobae México
Ismael El Mayo Zambada García denunció que fue traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López que lo secuestró y lo entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio. Foto: Infobae México

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que posee registros sobre el arresto de Ismael Zambada García, “El Mayo”, pero se negó a entregarlos bajo el argumento de proteger la privacidad de terceros. Con ello, se mantiene cerrado el acceso a los documentos que explicarían cómo el cofundador del Cártel de Sinaloa terminó bajo custodia estadounidense.

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13:59 hsHoy

Emma Coronel presentó una demanda contra la editorial Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso no autorizado de su imagen en el libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, y exige una reparación económica.

El abogado de Coronel, Hugo Torres, confirmó la acción legal en entrevista con Telemundo: “Metimos una demanda por la explotación no autorizada de la propia imagen de la señora en contra de Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La esposa de El Chapo exige una reparación económica a Penguin Random House por usar sin autorización su imagen en el libro “Emma y las otras señoras del narco”

Una ilustración retrata a Emma Coronel Aispuro con una corona dorada y una chaqueta negra frente a un muro de billetes de cien dólares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración retrata a Emma Coronel Aispuro con una corona dorada y una chaqueta negra frente a un muro de billetes de cien dólares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emma Coronel presentó una demanda contra la editorial Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso no autorizado de su imagen en el libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, y exige una reparación económica.

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13:59 hsHoy

Domingo Atanacio Quirino es el único de ocho campesinos que continúa secuestrado por un grupo armado en la sierra de Guerrero. A 26 días de que su familia lo viera por última vez, su hijo, un niño, compartió un video en redes sociales en el que suplica a quienes lo tienen retenido que lo liberen con vida, pues padece una enfermedad.

La grabación se difundió este 19 de octubre, después de que hace tres días seis hombres retenidos junto con Atanacio Quirino recuperaran la libertad mediante un operativo militar. Solo él permanece sin ser localizado.

La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

Domingo Atanacio Quirino es el único campesino que sigue sin ser localizado

Un niño pide en video que liberen con vida a su padre, Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos que continúa secuestrado en la sierra de Guerrero. "Es un campesino, no es de pleito", dice el menor. Se cree que La Familia Michoacana está detrás del secuestro. (Redes sociales)

Domingo Atanacio Quirino es el único de ocho campesinos que continúa secuestrado por un grupo armado en la sierra de Guerrero. A 26 días de que su familia lo viera por última vez, su hijo, un niño, compartió un video en redes sociales en el que suplica a quienes lo tienen retenido que lo liberen con vida, pues padece una enfermedad.

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