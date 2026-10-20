EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: Rusia acusa que sicarios mexicanos fueron a Ucrania para aprender a usar drones

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a Ucrania de haber entrenado a integrantes de cárteles mexicanos en el ensamblaje y manejo de drones bajo condiciones de combate , una práctica que, según el organismo ruso, habría despertado preocupación entre autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes por el servicio de espionaje ruso, grupos criminales mexicanos habrían enviado durante un periodo prolongado a sus sicarios a territorio ucraniano para recibir capacitación en el uso de estos dispositivos.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a Ucrania de haber entrenado a integrantes de cárteles mexicanos en el ensamblaje y manejo de drones bajo condiciones de combate , una práctica que, según el organismo ruso, habría despertado preocupación entre autoridades de Estados Unidos.

14:00 hs

Cempasúchil, catrinas monumentales y cruces cubiertas de flores naranjas y rojas transformaron la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en una ornamentada escena de Día de Muertos. A ocho meses de la muerte del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el despliegue floral en el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, ha desatado a su vez críticas en redes sociales, donde usuarios han cuestionado que se siga homenajeando a uno de los capos más buscados y sanguinarios en la historia de México.

Esta es la primera conmemoración de Día de Muertos desde que Oseguera Cervantes fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa. La ornamentación también se extendió a la tumba de su operador Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, quien murió ese mismo día en El Grullo tras coordinar bloqueos e incendios en respuesta al despliegue militar.