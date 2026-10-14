Qué comer entre comidas para ganar masa muscular sin recurrir a suplementos

Ganar masa muscular sin recurrir a suplementos requiere distribuir la proteína en colaciones entre comidas, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Clínica Mayo y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La ingesta diaria recomendada oscila entre 50 y 75 gramos para un adulto de peso saludable con una dieta de 2,000 calorías.
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La OMS establece que la proteína debe representar entre el 10% y el 15% de las calorías diarias totales.
En personas que entrenan fuerza o buscan desarrollar músculo, ese porcentaje puede superar el 15%, aunque la organización advierte que un consumo excesivo supone una carga metabólica adicional para los riñones.
Qué comer entre comidas, según la Clínica Mayo
La Clínica Mayo propone opciones accesibles y fáciles de conseguir en cualquier cocina mexicana: huevo cocido, yogur natural o griego, queso cottage y un puñado de almendras o cacahuates. Ninguna requiere preparación compleja ni polvos proteicos.
Para el periodo cercano al entrenamiento, Mayo Clinic Health System sugiere ajustar la colación según el horario.
Una hora antes de hacer ejercicio recomienda medio plátano con una cucharada de crema de cacahuate; después del entrenamiento, propone huevo con verduras y pan integral, o bien pollo con verduras en un taco o sándwich.
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Dentro de las dos horas posteriores al ejercicio, consumir entre 15 y 25 gramos de proteína de alta calidad aporta los aminoácidos necesarios para la reparación muscular.
Mayo Clinic Press menciona como opciones sin suplementos el yogur con fruta, el sándwich de crema de cacahuate, la leche con chocolate baja en grasa y el pavo en pan integral.
Por qué las colaciones son la clave que casi nadie cubre
La nutrióloga Su-Nui Escobar, citada por Mayo Clinic Press, señala que el desayuno y las colaciones son los momentos del día donde más cuesta alcanzar la meta de proteína, mientras que comida y cena resultan más sencillos de cubrir.
La Clínica Mayo coincide y recomienda reservar un espacio consciente para incluir proteína entre comidas.
La cantidad por ocasión importa tanto como el total diario. Una revisión científica disponible en PubMed, plataforma del Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) indica que entre 25 y 30 gramos de proteína de alta calidad por comida son los necesarios.
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Este requerimiento es esencial para alcanzar el umbral que estimula al máximo la síntesis de proteína muscular, el proceso mediante el cual el cuerpo repara y construye fibra muscular tras el ejercicio.
Cuánta proteína aporta cada alimento común
La Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard detalla el aporte de proteína por porción típica, útil para armar una colación completa.
Una pechuga de pollo de 100 gramos aporta 31 gramos de proteína; el salmón, 24 gramos; una taza de frijoles cocidos, 18 gramos.
El yogur natural aporta 17 gramos por porción de 170 gramos; la leche descremada, 9 gramos por taza; un cuarto de taza de nueces, 7 gramos, y un huevo, 6 gramos.
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Combinar dos de estos alimentos en una sola colación permite acercarse al umbral de 25 a 30 gramos que recomienda la literatura científica.
Más opciones de colaciones para completar la meta diaria
La Clínica Mayo añade otras combinaciones prácticas que no requieren preparación elaborada.
Entre ellas menciona el queso panela con totopos horneados, el atún en lata con galletas integrales, y las semillas de girasol o calabaza como complemento de una fruta.
El IMSS suma a la lista el requesón con fruta picada, el pollo deshebrado frío en un taco pequeño, y el queso cottage con jitomate.
Todas estas opciones se ajustan al grupo de alimentos de origen animal que el instituto recomienda incluir en cada tiempo de comida.
Para quienes prefieren colaciones frías y rápidas de transportar, la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard sugiere el edamame cocido, los garbanzos horneados con especias, y el hummus con zanahoria o pepino en rodajas.
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Estas combinaciones aportan entre 10 y 17 gramos de proteína por porción, según los valores que la institución documenta para alimentos de origen vegetal.
El respaldo mexicano: el Plato del Bien Comer del IMSS
El IMSS, a través del Plato del Bien Comer, recomienda consumir leguminosas —frijoles, garbanzos, lentejas, habas— diariamente por su aporte de proteína vegetal, fibra y hierro.
También sugiere incluir alimentos de origen animal como huevo, pescado, pollo, leche y yogur descremados en cada tiempo de comida.
El documento oficial del IMSS detalla que una porción de alimento de origen animal equivale al tamaño de la palma de la mano, mientras que una porción de leguminosas equivale a media taza cocida.
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El instituto recomienda evitar preparaciones fritas o empanizadas y optar por opciones asadas, a la plancha o en guisados caldosos.
Entre las combinaciones accesibles para una colación mexicana destacan el huevo cocido con tortilla, el yogur natural con fruta de temporada, un puño de cacahuates sin sal, o media taza de frijoles con un poco de queso panela.
Todas cumplen con el principio de variedad que promueve el IMSS sin requerir ingredientes especializados.
La proteína vegetal también cuenta para el objetivo muscular
Mayo Clinic Press destaca que quienes prefieren fuentes vegetales pueden cubrir sus necesidades con frijoles, lentejas, y garbanzos, alimentos que además forman parte habitual de la dieta mexicana.
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La recomendación es incluir una o dos porciones de proteína vegetal en cada comida y colación.
El equilibrio entre fuentes animales y vegetales, distribuido a lo largo del día en comidas y colaciones, es el factor que más influencia tiene sobre la ganancia de masa muscular sin recurrir a polvos ni bebidas proteicas, según coinciden las fuentes consultadas.
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