Así es la escena de una película de terror mexicana donde se anuncia “la muerte del papa León XIV”

El habitante, dirigida por Guillermo Amoedo, ocho años antes de la elección de Robert Prevost presentó a un pontífice con el mismo nombre y anunció su muerte después de permanecer internado.

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La coincidencia entre El habitante, León XIV y una hospitalización vuelve a circular este miércoles 14 de octubre de 2026, luego de que el papa permanece internado en Roma tras una cirugía de pulmón.

La cinta mexicana, dirigida por Guillermo Amoedo y presentada en 2017, incluye una escena ficticia donde un noticiero anuncia la muerte de un pontífice llamado León XIV, un nombre que Robert Francis Prevost adopta ocho años después al ser elegido papa.

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La secuencia aparece cerca del minuto tres, antes de los créditos principales y del inicio de la historia sobre tres hermanas que entran a robar a la residencia de un senador. En una televisión se escucha un noticiero internacional que interrumpe su programación para informar la muerte del sumo pontífice. El cintillo menciona que un monseñor comunica el deceso del papa León XIV.

El reporte ficticio atribuye la muerte a una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible, después de una hospitalización durante la semana previa. La emisión también muestra referencias religiosas y políticas, entre ellas la bandera de Perú y el inicio de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esos elementos construyen una atmósfera de tensión antes de que la película avance hacia la posesión demoníaca.

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“Hace instantes, monseñor Leonardo Bieri acaba de anunciar el fallecimiento del papa León XIV ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible, por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá al nuevo papa”.

El diálogo presenta una cadena de hechos propia de una crisis en la Santa Sede: la muerte de un papa, las exequias y la convocatoria a un cónclave. La coincidencia que alimenta las publicaciones en redes no está en la causa de muerte ni en un desenlace confirmado, sino en dos puntos: el uso del nombre León XIV y la mención de que el personaje había permanecido hospitalizado.

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El papa León XIV permanece hospitalizado este 14 de octubre de 2026

¿El Habitante de Netflix predice la muerte del papa León XIV? (EFE / Netflix)

La comparación adquiere fuerza tras la intervención a la que se sometió el papa este martes 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma. La Santa Sede informó que los médicos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho y que los análisis realizados durante la operación confirmaron un adenocarcinoma pulmonar.

La cirugía dura cerca de 90 minutos y no registra complicaciones, de acuerdo con el parte médico difundido por la Santa Sede. El pontífice, de 71 años, despierta con normalidad y regresa a su habitación tras un periodo de observación.

Este miércoles 14 de octubre, la Oficina de Prensa de la Santa Sede reporta que “la noche transcurrió tranquilamente” para el papa. También señala que habrá nueva información durante el día, mientras continúan los estudios posteriores a la operación, de acuerdo a Vatican News.

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Los médicos esperan que León XIV permanezca alrededor de una semana en el Gemelli. La agenda pública del pontífice queda cancelada hasta el 20 de octubre, mientras especialistas revisan el tejido extraído y definen si requiere tratamiento adicional.

La diferencia con la ficción es precisa. En El habitante, el personaje muere por “septicemia” y un colapso cardiopulmonar irreversible. En la vida real, el Vaticano confirma una cirugía por adenocarcinoma pulmonar y sostiene que el papa continúa con vida y bajo vigilancia médica.

Guillermo Amoedo escribió el guion de El habitante en 2015

El habitante es una producción mexicana de terror y suspenso escrita y dirigida por Guillermo Amoedo. La película se presenta en el Festival de Sitges en 2017 y llega a salas mexicanas el 15 de junio de 2018. Su reparto incluye a María Evoli, Vanesa Restrepo, Carla Adell, Gabriela de la Garza y Flavio Medina.

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La trama sigue a tres hermanas que ingresan a la casa de un senador corrupto para robar dinero. Dentro de la propiedad encuentran a la hija del político encerrada en un sótano, atada a una cama y con señales de maltrato. El hallazgo abre una historia de exorcismos, secretos familiares y una entidad demoníaca.

Amoedo explica en una entrevista retomada por Infobae México que eligió el nombre de León XIV cuando escribió el libreto en 2015. “El nombre lo elegí al escribir el guion, en 2015”, dice el cineasta al hablar de la coincidencia que reaparece tras la elección papal y la reciente cirugía.

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El realizador uruguayo señala que investigó profecías atribuidas a San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, teorías religiosas apócrifas y antecedentes de antipapas. “Y León XIV fue el resultado”, sostiene Amoedo deacuerdo a declaraciones que le dio al diario argentino Clarín.

¿Predijo al papa León XIV y su enfermedad? Director de película de terror revela cómo surgió la coincidencia (YouTube / EFE)

El director también vincula algunos elementos de la película con textos religiosos y conversaciones con especialistas. Entre las referencias menciona al exorcista Gabriele Amorth, quien sirve de inspiración para el personaje del cardenal Natale.

La coincidencia se limita al nombre y a la hospitalización

Robert Francis Prevost adopta el nombre de León XIV en mayo de 2025. La película había usado esa denominación desde un guion escrito una década antes y estrenado ocho años antes de su elección como jefe de la Iglesia católica.

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La escena recupera atención por el momento médico que atraviesa el pontífice, pero no describe los hechos reportados este 14 de octubre de 2026. La cinta anuncia una muerte ficticia tras una infección y un colapso cardiopulmonar; el parte del Vaticano reporta una operación exitosa, sin complicaciones, y una noche tranquila en el hospital.