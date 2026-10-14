México

Édgar Vivar se retira temporalmente del medio artístico por problemas de salud; revela si volverá

El actor también habla de las críticas a bioseries y pide a Timbiriche tener “piel más dura”

Este era el sueldo que Édgar Vivar recibía de Chespirito por ser ‘El señor Barriga’ y ‘Ñoño’ en El Chavo del 8 (Fotos: Televisa)
Este era el sueldo que Édgar Vivar recibía de Chespirito por ser ‘El señor Barriga’ y ‘Ñoño’ en El Chavo del 8 (Fotos: Televisa)
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Édgar Vivar anuncia un retiro temporal del medio artístico para someterse a una cirugía de columna vertebral en junio. El actor confía en volver a los escenarios tras su recuperación, aunque admite que su continuidad dependerá de su evolución médica.

Durante un encuentro con la prensa, el intérprete explica que los médicos rectificarán su columna vertebral. La intervención lo obligará a alejarse de sus compromisos profesionales durante un periodo que no precisó.

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Vivar también se refiere a los nuevos proyectos relacionados con el legado de Roberto Gómez Bolaños. El actor considera que el material creado por Chespirito mantiene su vigencia comercial y adelanta que ha recibido acercamientos para participar en una producción sobre Ramón Valdés.

“Es en junio, en junio me voy a hacer. Van a rectificar la columna vertebral y, bueno, voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien”, señala Édgar Vivar al hablar de la operación que enfrentará.

El actor se muestra tranquilo ante el procedimiento y pide que su recuperación le permita retomar su trabajo. “Dios permita que así sea. Mi voluntad es esa. Si no dispone otra cosa acá arriba. Y espero que me sigan viendo también ustedes”, responde al ser cuestionado sobre su regreso a los escenarios.

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Edgar Vivar llegó a Perú para interpretar a El Zorro en “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca”. Además, será parte de Al Fondo Hay Sitio en un capítulo especial.
Edgar Vivar llegó a Perú para interpretar a El Zorro en “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca”. Además, será parte de Al Fondo Hay Sitio en un capítulo especial.

Édgar Vivar se prepara para una cirugía de columna en junio

El actor asegura que se encuentra “razonablemente bien” de salud antes de la intervención. Aun así, reconoce que deberá hacer una pausa obligada en su carrera para atender el problema en la columna vertebral.

Vivar no establece una fecha para volver al teatro, la televisión o cualquier otro proyecto artístico. Su intención, dice, es continuar con su carrera una vez que concluya el proceso médico y tenga la autorización necesaria para reanudar actividades.

La noticia ocurre mientras el actor mantiene presencia en actos vinculados con el teatro mexicano. Antes de responder a las preguntas sobre su salud, Vivar asiste a un evento para apoyar una puesta en escena y celebra que existan espacios para ese sector.

Edgar Vivar es el artista internacional del circo de la Chola Chabuca.
Edgar Vivar es el artista internacional del circo de la Chola Chabuca. | Difusión

“Claro, como debe ser”, comenta cuando le preguntan por su presencia en el encuentro. Minutos después, el intérprete aborda el tema de la operación y confirma que su ausencia de los escenarios no responde a una decisión definitiva.

El retiro será involuntario, según sus propias palabras. La pausa se debe a la recuperación que requerirá después de la cirugía, no a una despedida del medio artístico.

El actor espera volver a los escenarios después de recuperarse

La expectativa de Vivar es recuperar su actividad profesional. El actor deja abierta la posibilidad de regresar cuando su salud se lo permita y evita dar por terminada una trayectoria que incluye teatro, televisión, cine y proyectos relacionados con El Chavo del 8.

Su declaración también deja ver cautela frente a la operación. Aunque expresa su voluntad de seguir trabajando, coloca su recuperación como la prioridad antes de aceptar nuevos compromisos.

Edgar Vivar defiende a ‘El Chavo del 8′ tras fuertes críticas en redes: “El bullying era políticamente correcto” (Fotos: Televisa)
Edgar Vivar defiende a ‘El Chavo del 8′ tras fuertes críticas en redes: “El bullying era políticamente correcto” (Fotos: Televisa)

El intérprete no detalla el diagnóstico ni el tiempo estimado de rehabilitación. Tampoco informa si deberá cancelar proyectos ya pactados antes de junio.

Vivar ha mantenido relación con producciones que retoman personajes, historias y figuras vinculadas con Roberto Gómez Bolaños. Al hablar de una posible película sobre el Chapulín Colorado y de una bioserie sobre Ramón Valdés, sostiene que el universo de Chespirito todavía atrae proyectos.

“Todavía es una franquicia muy rentable, todo el acervo de Roberto”, afirma el actor sobre las producciones que buscan llevar a nuevas plataformas y formatos los personajes creados por Gómez Bolaños.

Sobre una eventual participación en un spin-off dedicado a Ramón Valdés, Vivar confirma que ha tenido conversaciones. “Me han hecho acercamientos, probablemente. Bueno, no puedo decir que sí, pero tampoco voy a decir que no. En fin, vamos a ver”, comenta.

Edgar Vivar pide tomar las bioseries como obras de ficción

El actor también opina sobre las diferencias que han surgido entre integrantes de agrupaciones y las producciones inspiradas en sus carreras. Al ser consultado sobre las críticas de algunos exintegrantes de Timbiriche a una bioserie, señala que esas disputas suelen responder a versiones distintas de los mismos hechos.

Para Vivar, una producción de ese tipo no puede asumirse como un retrato absoluto de la realidad. Explica que existe la mirada de quienes vivieron los acontecimientos y la de los escritores que construyen la obra para la pantalla.

Serie "Timbiriche"
Los actores principales reflexionaron sobre el impacto que tuvo el proyecto en sus carreras, más allá de la polémica que generó antes de su lanzamiento. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

“Es muy espinoso ahí, porque es la visión de ellos contra la visión de los que escribieron”, sostiene el actor. Después recuerda que las bioseries trabajan con elementos dramáticos y decisiones creativas.

“Hay que recordar que es una ficción. Todo eso que sale es una ficción basada en hechos reales, entonces es interpretativo”, dice Vivar al referirse a los reclamos que pueden surgir tras el estreno de una producción biográfica.

El actor también evita opinar sobre la falta de un reencuentro entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves. Vivar señala que le gustaría que ocurriera, aunque aclara que depende de la voluntad de ambas partes.

“No puedo emitir un juicio, no puedo hablar por ellos”, responde antes de retirarse del encuentro con la prensa.

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