Ramón Ayala es hospitalizado de emergencia tras caerse y tendría una severa fractura: este es su estado de salud

El cantante mexicano Ramón Ayala ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

Guardar

Ramón Ayala habría sido hospitalizado de emergencia tras una caída que le provocó una presunta fractura en un hombro, de acuerdo con la creadora de contenido Chamonic.

Jacqueline Martínez sostiene que el acordeonista se encuentra estable y bajo observación, aunque hasta este 14 de octubre de 2026 no existe una confirmación de su familia, equipo de comunicación o colaboradores. El reporte surge días después de su concierto de despedida en la Plaza de Toros La México, donde el músico de 80 años apareció en silla de ruedas.

PUBLICIDAD

La versión sobre una nueva hospitalización fue difundida por Chamonic en sus redes sociales. La locutora compartió que recibió información sobre el estado del intérprete de “Tragos amargos”, pero no precisó el hospital donde estaría internado ni la fecha exacta de la caída.

“Me dicen que Don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse. Tiene fracturado un hombro, se encuentra estable pero en observación”, publicó Jacqueline Martínez.

Hasta ahora, las cuentas oficiales del artista no han emitido un comunicado. Tampoco hay un posicionamiento público de familiares, músicos de Los Bravos del Norte o representantes de la producción que acompañó sus recientes conciertos.

PUBLICIDAD

Chamonic reporta una presunta fractura de hombro de Ramón Ayala

La información ha generado inquietud entre los seguidores de Ramón Ayala, debido a los antecedentes médicos que el cantante ha compartido en meses recientes y a las imágenes de su última presentación en Ciudad de México.

El músico enfrenta problemas de movilidad en las piernas. Esa condición se ha hecho visible en eventos públicos, donde ha requerido apoyo de una silla de ruedas para trasladarse y, en algunos casos, para permanecer en el escenario sin exigir más fuerza física.

Ayala ha hablado sobre las caídas que ha sufrido a causa de la debilidad motriz. El acordeonista ha señalado que ha tenido más de 20 tropiezos a lo largo de su vida, incluido uno durante una presentación.

PUBLICIDAD

La presunta caída reportada por Chamonic se conocería después de una etapa de recuperación médica para el cantante. El pasado 18 de septiembre de 2026, Ayala reveló que estuvo internado varios días por un cuadro de neumonía.

Durante esa aparición, el artista explicó que buscaba recuperarse antes de retomar compromisos profesionales. “Estamos pidiéndole a Dios”, expresó al hablar de su salud y de las limitaciones que enfrenta por la falta de fuerza en las piernas.

Ramón Ayala se presenta en silla de ruedas en La México

El sábado 10 de octubre de 2026, Ramón Ayala se presentó en la Plaza de Toros La México, en la alcaldía Benito Juárez, en una fecha anunciada como parte de su despedida de los escenarios.

PUBLICIDAD

El cantante subió al escenario en aparente silla de ruedas y tocó el acordeón ante miles de asistentes. Su condición física llamó la atención del público, que siguió el repertorio pese a las dificultades de movilidad que el músico ha mostrado durante los últimos años.

Ayala interpretó canciones como “Un puño de tierra” y “Rinconcito en el cielo”. La noche también contemplaba participaciones de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo.

Ramón Ayala se presenta en silla de ruedas en La México (Fotos: SS de Instagram/@lamexicomonumental)

El acordeonista había anunciado que su nieto Christopher estaría presente en la función. También planteó la posibilidad de grabar el concierto para dejar un registro audiovisual de una de sus últimas actuaciones en la capital.

PUBLICIDAD

La presentación no concluyó como estaba prevista. El sonido dejó de funcionar y las luces del recinto se apagaron mientras el cantante permanecía sobre el escenario. Después, los asistentes recibieron indicaciones para abandonar las gradas y otras zonas de La México.

Ayala no logró despedirse formalmente del público ni terminar el repertorio anunciado. La interrupción dejó preguntas entre quienes asistieron a la función, promovida como una despedida del intérprete de regional mexicano.

Neumonía, diabetes y operación de colon forman parte de sus antecedentes médicos

La salud de Ramón Ayala ha sido un tema recurrente entre sus seguidores. El cantante ha referido padecimientos que han limitado su movilidad y que lo han obligado a disminuir el ritmo de trabajo en distintos momentos.

PUBLICIDAD

Entre sus antecedentes aparece una operación por una obstrucción provocada por un tumor en el colon. El músico también ha hablado de problemas de presión arterial y de diabetes, un padecimiento crónico que requiere vigilancia médica constante.

La neumonía que lo llevó al hospital en septiembre se suma a ese historial. El problema respiratorio ocurrió semanas antes de su presentación de despedida en Ciudad de México.

A sus 80 años, Ramón Ayala mantiene una trayectoria de más de siete décadas en el regional mexicano. Su carrera suma 113 producciones discográficas, tanto con Los Bravos del Norte como en su faceta como solista.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la presunta hospitalización por una fractura de hombro permanece sin confirmación oficial.