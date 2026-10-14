Marina captura a “El Cromo”, líder de una célula del CJNG en Oaxaca: ofrecían 2 millones de pesos por su arresto

Foto: X/@OHarfuch

Guardar

Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado como líder de la célula de Los Cromos, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Guadalajara, Jalisco, derivado de las investigaciones por la violencia y vínculos criminales de funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura fue resultado de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), luego de que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permitiera su arresto.

PUBLICIDAD

“El Cromo” es identificado por las autoridades como uno de los líderes de Los Cromos, una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que está relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro, tráfico de drogas y armas.

Además, las autoridades señalan al grupo criminal en las investigaciones por su probable participación en el asesinato de una niña de 4 años de edad, ocurrido en Juchitán.

Foto: X/@OHarfuch

Harfuch detalló que Iván “N” cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, así como una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020.

PUBLICIDAD

El funcionario también señaló que la detención de “El Cromo” da continuidad a las investigaciones que derivaron en la detención del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, presunto miembro de la misma estructura criminal.

Ambos fueron capturados por su probable participación en delitos de extorsión agrada, contra la seguridad del Estado y por presuntos esquemas de protección a Los Cromos en Oaxaca para permitir que realizaran sus actividades criminales en el municipio.

Así fue la captura del alcalde de Juchitán de Zaragoza: autoridades lo acusan de controlar el cobro de piso y otros delitos

El alcalde de Juchitán de Zaragoza tenía un cuadro de AMLO y fotografías con él en su oficina. Foto: Facebook / Miguel Sánchez

Miguel Sánchez Altamirano, entonces alcalde de Juchitán de Zaragoza, fue detenido el pasado 23 de septiembre en un operativo encabezado por la Marina al acusarlo de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La captura ocurrió en Ciudad Ixtepec y se realizó junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, presunto operador de la misma célula criminal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos obtenidos por esta casa editorial, el edil mantenía vínculos con Los Cromos, brazo operativo del CJNG en el Istmo de Tehuantepec. Desde el gobierno municipal, el alcalde habría brindado cobertura política y económica al grupo, facilitando el acceso a las cámaras del C2 y alertando sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

Las investigaciones también señalaron que el funcionario controlaba el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y a pequeños y medianos comerciantes establecidos en Juchitán. Sus actividades delictivas incluían además la compra de armas para la organización y el control de casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes.

PUBLICIDAD

Sánchez Altamirano gobernó el municipio en un primer periodo entre 2022 y 2024. Posteriormente buscó la reelección con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México, con los que obtuvo un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

Un grupo de agentes de seguridad y personal militar permanece desplegado en una pista de aterrizaje junto a personas custodiadas. En el lugar se aprecia un vehículo blindado de transporte táctico y una aeronave al fondo. Video: SSPC

Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, detenido junto al alcalde, fue señalado por presuntamente estar encargado del control del narcomenudeo, la extorsión y los homicidios en la zona, además del traslado y la extorsión de migrantes mediante una red de mototaxis. El sujeto también organizaba acciones de presión social para exigir la liberación de integrantes de Los Cromos previamente detenidos.

PUBLICIDAD

De forma paralela a la captura, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación, con el fin de afectar la capacidad financiera de la red señalada.

El combate a Los Cromos y sus antecedentes

La detención del alcalde se dio en el marco de un despliegue más amplio contra Los Cromos, identificada como la principal célula criminal con operaciones en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desde noviembre de 2025 las autoridades implementaron el “Operativo Sable” en esa región, encabezado por la Secretaría de Marina, para frenar la expansión del grupo.

PUBLICIDAD

En el marco de ese operativo fueron detenidos 53 integrantes de la célula criminal en un solo mes, lo que derivó en un despliegue sostenido de fuerzas federales en la zona.

El tramo más importante del Corredor interoceánico se entregará en agosto de 2023 (Foto: Cortesía / Semar)

Según un informe citado por el diario El Universal, el liderazgo de Los Cromos recaería en Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” o “Comandante Renco”, quien dirige a subalternos como Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, encargado de la zona del Istmo; su hermana Yesenia Sánchez Santiago; y José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”.

Una de las acciones más recientes contra el grupo ocurrió en febrero de 2026, cuando elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, señalado como presunto jefe de plaza de Los Cromos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, ese sujeto estaba encargado de distribuir armamento y se le relacionaba con secuestros, homicidios y el alertamiento sobre movimientos de autoridades federales contra la organización.