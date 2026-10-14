Quién es “El Takia”: jefe de plaza del Cártel del Noreste sancionado por EEUU y retratado en narcorraps de El Makabelico

Washington sancionó este martes a Pablo César Guajardo Álvarez, "El Takia", operador del Cártel del Noreste, quien ha sido protagonista de canciones de El Makabelico. (Redes sociales)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 13 de octubre a Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “El Takia”, jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de una acción que incluyó a cuatro personas más y 11 empresas vinculadas a la organización criminal.

La designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) recuperó un historial criminal documentado desde 2017 y una figura que el narcorrap convirtió en personaje de al menos dos canciones del compositor El Makabelico, también sancionado por Washington en agosto de 2025 por sus nexos con el mismo cártel.

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Pablo César Guajardo Álvarez fue arrestado en 2020 por su presunta vinculación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y otros cuatro servidores públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017, aunque posteriormente fue liberado. El comunicado de la OFAC lo acusa de haber participado en el tráfico de armas a favor del cartel durante su gestión como jefe de sicarios en la región fronteriza.

La acción del Tesoro fue la cuarta y más grande contra el cartel durante la administración Trump

(Departamento del Tesoro)

OFAC detalló que esta designación representó su cuarta acción contra redes del Cártel del Noreste desde 2025, y la de mayor alcance hasta la fecha.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la acción como un punto de quiebre en la estrategia contra el financiamiento del cartel: “Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste”, declaró en el comunicado oficial.

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Las sanciones anteriores ocurrieron el 21 de mayo de 2025, contra dos altos mandos y traficantes de armas; el 6 de agosto de 2025, contra tres líderes y un asociado, entre ellos el narcorrapero El Makabelico; y el 14 de abril de 2026, contra tres entidades y tres asociados, incluido el Casino Centenario, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Entre los otros sancionados el mismo día figuran Gamaliel Garza García, empresario e identificado por el Tesoro como “entusiasta de las carreras hípicas” y asociado del cartel, junto con su hijo Gamaliel Garza Elías, ambos vinculados a una red de empresas de construcción y gas en Nuevo Laredo. También se incluyó a Tamex Leasing, compañía de transporte señalada por originar al menos dos embarques de cocaína hacia Estados Unidos ocultos en compartimentos de tambores de freno, y a su despachador, Francisco Javier Inzunza Partida.

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El Takia encabezó la “Tropa del Infierno” antes de su detención en 2020

El Takia (Foto: Twitter@Tamaulipasrtc1)

Fuerzas federales capturaron a “El Takia” el 7 de febrero de 2020 en la colonia Colorines de Nuevo Laredo, junto con su pareja sentimental, identificada como Laura “N”. El operativo, encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional en apoyo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se realizó sin que se registrara un solo disparo.

Notas periodísticas de la época identificaron a Guajardo con el alias de “El Tibi”, además del ya conocido “Comandante Takia”. A nivel estatal, fuentes de la Fiscalía de Tamaulipas confirmaron que tenía una segunda orden de aprehensión, distinta a la del caso de los cinco funcionarios, por homicidio contra agentes ministeriales y por el secuestro de un civil.

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El entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, declaró tras la detención que “no contaban con la astucia del Gobierno de Tamaulipas, quien sí tenía elementos para que fuese procesado el presunto delincuente”, en referencia a que un juez federal había determinado inicialmente que no existían órdenes de aprehensión en su contra. El mandatario estatal añadió: “Tamaulipas es uno de los pocos estados donde salen órdenes de aprehensión contra capos, contra delincuentes”.

Sin embargo, posteriormente quedó libre en condiciones que no se conocen.

El Takia (Foto: Twitter@@YungMontanaBlu1)

“El Takia” fue reclutado por el Cártel del Noreste cuando era menor de edad y se distinguió por ser uno de los pistoleros más violentos desde adolescente. Un comando armado lo rescató el 19 de marzo de 2016 del Consejo Tutelar para Menores del municipio de Güemes, Tamaulipas, junto con otros jóvenes delincuentes.

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Las autoridades lo identificaron como sobrino de un exlíder del cartel ejecutado dentro del penal de Ciudad Victoria. En julio de 2017, varios integrantes de su familia fueron levantados por un grupo rival y después aparecieron ejecutados en Nuevo Laredo. Las investigaciones también lo vincularon con el asesinato del general Ricardo César Niño Villarreal, secretario de Seguridad Pública Región Norte de Tamaulipas, ocurrido en noviembre de 2014, así como con ataques contra el Ejército que dejaron tres militares muertos y seis heridos.

Fue trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social en Guanajuato, informó en su momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con cargos de homicidio calificado con premeditación, ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos contra servidores públicos.

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El mismo mes de su detención, las autoridades mexicanas capturaron también a Rodolfo “N”, “El Monstruo” o “Pomo”, señalado como líder del Cártel del Noreste en Nuevo León, y desarticularon una célula adicional con cinco detenidos más —incluida una mujer— tras operativos en los municipios de San Nicolás y Apodaca.

La primera versión del narcorrap retrató a Guajardo como “comandante de la plaza de Laredo”

El Takia (Foto: Twitter@Tamaulipasrtc1)

El Makabelico grabó al menos dos versiones de una canción titulada “El Takia”, incluidas en los volúmenes del álbum El Comando Exclusivo. En la primera versión, la letra se construyó en primera persona, como si el propio Guajardo narrara su trayectoria: “Soy comandante de la plaza de Laredo, un sicario entrenado para el refuego”.

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La canción nombró de forma explícita el origen del cartel al afirmar “soy de los Zetas, la raza, la maña, la compañía”, en línea directa con lo que describe el comunicado de OFAC sobre la evolución de Los Zetas hacia el Cártel del Noreste.

También mencionó la célula “Néctar Lima” y la estructura conocida como “la 35”, un nombre que, de acuerdo con una investigación del medio Crashout Media, remite a la carretera interestatal 35 de Texas, ruta por la que el cartel traslada droga desde Nuevo Laredo hacia el norte de Estados Unidos.

El tema incluye referencias geográficas a enfrentamientos en Fresnillo, Zacatecas, en Saltillo y en Ciudad Victoria, zonas donde el Cártel del Noreste disputó territorio con organizaciones rivales entre 2017 y 2019, según documentó InSight Crime sobre el grupo criminal.

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La letra también describió el equipo del personaje con precisión táctica: “me pongo mi chaleco, un R15 en la pernera, una escuadra bien bélico”.

(Foto: Captura de pantalla)

El corrido cierra con saludos a una lista de apodos, entre ellos “Comandante Negro”, “El Chaparro”, “El Timi” y “El Padia”, presentados como integrantes de la misma célula armada.

La mención a “Comandante Negro” coincide con el alias de un sicario real identificado por el Ejército mexicano como jefe de sicarios del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, el mismo al que después sustituiría. Éste fue abatido el28 de agosto de 2019, tras un ataque de sicarios contra instalaciones militares.

El reporte castrense precisó que el sicario abatido tenía “línea directa” con Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, entonces líder del cartel.

La segunda versión amplió el radio de violencia hacia Oaxaca, Chihuahua y Ecatepec

La segunda versión de la canción de El Makabelico expande la geografía narrada más allá de Tamaulipas. La letra incluye menciones a Oaxaca, Ecatepec, Chihuahua y, de nuevo, Zacatecas y Ciudad Victoria, con frases como “allá en Oaxaca yo fui el que les colgó aquellos 600”, aunque se desconoce a qué hecho se refiere.

El tema describe que viste “casco militar” y “camuflaje tipo tétrico”, consistente con el patrón heredado de Los Zetas, organización fundada por desertores de élite del Ejército mexicano. La letra detalló además armamento adicional —“mi Súper 38″, “piernera bien enganchada”.

Para esta fecha, ya se hace una mención directa a la organización actual y no a Los Zeta: “Cartel del Noreste, soy el Takia, no se te vaya a olvidar”.

Esta segunda versión agregó nuevos apodos a la lista de dedicatorias, entre ellos “El Pico”, “El Roñas”, “El Pumba”, “Comandante Piojo” y “Comandante Quenzo”. También incluyó un saludo final a “Panchito”, “Junior” y “Comandante Calia”.

El comunicado de OFAC de este martes ubica a Guajardo como jefe de plaza actual del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, cargo que ocuparía tras haber sido líder de la ‘Tropa del Infierno’, el brazo armado del cartel que, según InSight Crime, pasó por los liderazgos de Fernando de Jesús Rodríguez Adame, ‘El Werko’ (detenido en agosto de 2021), Martín Rodríguez, ‘El Cadete’ (septiembre de 2021), y Heriberto Rodríguez Hernández, ‘El Negrolo’ o ‘Negro 35’ (noviembre de 2022).