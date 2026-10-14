Detalles del homenaje que Atlante le dedicará al “Hobbit” Bermúdez durante el partido contra Pumas

Christian Bermúdez llega al encuentro ante el Club Universidad Nacional con 53 goles, 31 asistencias y seis trofeos, registros que resumen una trayectoria azulgrana significativa para los aficionados. (Especial)

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Hay futbolistas que quedan asociados a una camiseta por los goles, los títulos o las tardes que la afición guarda como parte de su historia.

Christian “Hobbit” Bermúdez llega a una de esas noches con el Atlante, club que lo ve crecer, ganar una final y acompañar sus etapas dentro y fuera de la máxima categoría.

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Este viernes 16 de octubre, los Potros de Hierro enfrentan a Pumas en el Estadio Banorte y aprovechan el partido de la jornada 12 del Apertura 2026 para rendir homenaje al mediocampista de 39 años. El rival devuelve al recuerdo de la final de 2007, cuando Bermúdez inicia ambos encuentros y Atlante conquista su tercera liga.

El Estadio Banorte prepara una noche para reconocer al “Hobbit” Bermúdez

El homenaje ocurre en el torneo que Miguel Herrera presenta como la despedida de Bermúdez del Atlante. El técnico no confirma que el jugador vaya a retirarse del futbol, pero sí plantea que el Apertura 2026 marca el cierre de una etapa como azulgrana.

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Atlante aprovecha el partido ante Pumas para colocar a Bermúdez en el centro de una ceremonia dedicada a su paso por el equipo. La directiva busca reunir a la afición con uno de los jugadores que acompañan distintas etapas de la institución.

El reconocimiento tendrá lugar en el Estadio Banorte , escenario del duelo de la jornada 12. La cita permite que el homenaje ocurra frente a la afición que sigue al equipo en su regreso a la máxima categoría.

La elección de Pumas no parece casual. El cuadro universitario remite de inmediato a la final del Apertura 2007, una serie que permanece entre los recuerdos más presentes para el atlantismo.

Bermúdez llega al homenaje todavía como parte del plantel. Su presencia en el torneo permite que el acto no se limite a una despedida simbólica, sino que ocurra mientras el mediocampista continúa compartiendo vestidor con los jugadores actuales de los Potros.

Pumas devuelve al Atlante a la final que le da su tercera estrella

El duelo ante los universitarios conecta el presente del club con una de las noches que definen la carrera del “Hobbit”. En el Apertura 2007, Atlante vence a Pumas por marcador global de 2-1 y consigue el último título de Liga MX de su historia.

Christian Bermúdez inicia los dos partidos de aquella final. Su participación en la ida y la vuelta lo coloca entre los futbolistas que viven desde la cancha la conquista de la tercera estrella azulgrana.

El homenaje revive una rivalidad con carga especial para la afición. Pumas no será sólo el adversario de la jornada: será el rival que devuelve a la memoria una serie que termina con celebración atlantista.

La carrera de Bermúdez también incluye el campeonato de la Liga de Campeones de Concacaf 2008-2009. El volante es titular en ambos encuentros de la final ante Cruz Azul, que Atlante gana por 2-0.

Aquel periodo coloca al mediocampista dentro de una generación que sostiene algunos de los mayores logros del club. El reconocimiento ante Pumas enlaza esas escenas con el presente de una institución que vuelve a mirar a sus figuras de distintas épocas.

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Los números del “Hobbit” reflejan una carrera extensa con los Potros

La ceremonia también permite revisar las cifras de Bermúdez con el Atlante. El volante acumula 329 partidos, 53 goles, 31 asistencias y seis títulos durante su recorrido como azulgrana.

Sus trofeos incluyen el Apertura 2007 , la corona de Concacaf y campeonatos obtenidos en la Liga de Expansión MX , además de un Campeón de Campeones en esa categoría.

El “Hobbit” vive etapas de triunfos, descensos y reconstrucciones con el mismo uniforme. Esa continuidad explica por qué el club lo presenta como una de las figuras que representan su historia reciente.

Miguel Herrera anticipa que este torneo será su despedida del Atlante. La decisión sobre un posible retiro queda en manos del propio futbolista, quien mantiene abierta la posibilidad de definir su futuro al terminar el semestre.

Atlante recibe a Pumas con una noche que junta la final de 2007, los trofeos de una carrera prolongada y el reconocimiento a un jugador que deja su nombre en varias de las páginas más recordadas de los Potros de Hierro.