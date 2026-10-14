Cámara de Diputados discutirá reforma para reducir la espera de pacientes con cáncer a 60 días

Cáncer en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Diputados se prepara para debatir una reforma sanitaria que busca mejorar la atención de las personas con cáncer en México, mediante plazos definidos para comenzar los tratamientos, un registro nacional obligatorio y medidas para evitar que los pacientes queden sin asistencia médica. Esta iniciativa pretende fortalecer la respuesta de las instituciones públicas ante una enfermedad que representa un importante desafío para el sistema de salud.

Impulsada por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic), una alianza integrada por 38 organizaciones civiles, la propuesta recibió el respaldo unánime de la Comisión de Salud y cuenta con el apoyo de la Junta de Coordinación Política. El presidente de este órgano legislativo, Pedro Mario Zenteno Santaella, prevé discutirla en el pleno a partir del 15 de noviembre, antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, previsto para mediados de diciembre.

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Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar que las personas diagnosticadas puedan comenzar su tratamiento en un plazo máximo de 60 días dentro de los clínicas. Además, plantea asegurar la continuidad de la atención médica, mejorar la disponibilidad de información sobre la enfermedad y reducir las desigualdades que enfrentan los pacientes según su lugar de residencia.

Registro Nacional de Cáncer busca orientar las decisiones sanitarias

Uno de los ejes centrales de la iniciativa consiste en transformar el Registro Nacional de Cáncer en una herramienta obligatoria de interés público, con información suficiente para conocer los diagnósticos, los tratamientos y las necesidades de quienes padecen esta afección.

El director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús (Futeje), Francisco Freiria, explicó que la intención es evolucionar de un registro estadístico a un sistema integral de control, bajo el liderazgo técnico del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

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Con esta información, las autoridades podrían fundamentar sus decisiones sobre la adquisición de medicamentos, la atención especializada y el acceso a tratamientos de medicina de precisión, de acuerdo con la evidencia científica y las necesidades de la población.

En México, el Incan registra 96 mil 210 muertes anuales por cáncer, mientras el país todavía enfrenta dificultades para consolidar una base de datos con suficiente cobertura poblacional.

Una infografía de Infobae detalla los puntos de la reforma sanitaria sobre el cáncer que debatirá la Cámara de Diputados en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reforma contempla atención continua y protección contra la discriminación

La propuesta también busca establecer mecanismos para que los pacientes sean remitidos a otra unidad médica cuando el centro al que acudan no tenga capacidad para atenderlos. De esta manera, se pretende reducir las interrupciones y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.

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La vocera de la Caic, Elisa Puente señaló que otro componente es el denominado derecho al olvido oncológico, cuyo propósito es evitar que quienes superaron la enfermedad sufran discriminación al solicitar productos financieros.

Asimismo, se plantea proteger la continuidad de los tratamientos contra el cáncer infantil cuando los pacientes cumplen 18 años, con el fin de impedir que el cambio de edad provoque la suspensión de sus cuidados médicos.

Retos principales en los servicios de salud

Las organizaciones promotoras consideran que la reforma debe contribuir a enfrentar la falta de medicamentos oncológicos, las deficiencias en la preparación del personal sanitario y las diferencias regionales en el acceso a los servicios especializados.

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El objetivo es construir un modelo de atención que abarque desde la prevención y la detección temprana hasta los tratamientos y los cuidados paliativos, sin importar dónde vivan los pacientes.

Zenteno defendió la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios médicos y sostuvo que “la salud no es una mercancía y los ciudadanos no son clientes, son seres humanos”. Por ello, la discusión legislativa buscará avanzar hacia un sistema que priorice la atención integral y permita responder de manera más efectiva a las necesidades de las personas con cáncer.