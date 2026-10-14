Sin señales de entrada forzada y 7 autos robados en 15 minutos: Fer Gay denuncia violento asalto en CDMX

El conductor Fer Gay denuncia un asalto en Ciudad de México donde sustrajeron siete vehículos de un inmueble en 15 minutos. (Instaram / x)

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Un grupo de hombres armados logró robar siete automóviles de lujo en apenas 15 minutos de un edificio residencial de la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México. El locutor y conductor Fer Gay denunció el atraco, durante el cual dos vigilantes fueron encañonados y amarrados por los delincuentes.

El robo ocurrió la madrugada del 13 de octubre en un inmueble ubicado sobre la calle Melchor Ocampo. Lo que más desconcierta a los afectados es que los responsables aparentemente consiguieron entrar mediante un engaño, sin necesidad de forzar la puerta principal.

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En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Fer Gay reconstruyó los hechos y cuestionó cómo fue posible sacar tantos vehículos en tan poco tiempo sin que los responsables fueran detectados.

Así robaron siete autos de lujo en la colonia Anzures

De acuerdo con el testimonio del conductor, dos hombres llegaron durante la madrugada y solicitaron acceso al edificio, donde existen aproximadamente 50 departamentos.

Los desconocidos preguntaron por uno de los residentes y proporcionaron su nombre. Cuando los vigilantes abrieron, los amagaron con armas de fuego.

“Alrededor de las cuatro de la mañana, dos sujetos tocaron a la puerta, preguntaron por un vecino, o sea, dieron el nombre del vecino. En el momento en el que abrieron la puerta, encañonaron a los vigilantes”, relató.

Una publicación en la red social X reporta un asalto a mano armada y el robo de siete vehículos en un inmueble de la colonia Anzures, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. (X: Fer Gay)

Posteriormente, los delincuentes subieron hasta el último piso, donde se encontraba el sistema de videovigilancia, y lo arrancaron.

En cuestión de minutos desaparecieron siete vehículos. “Se llevaron en quince minutos siete autos”, explicó Fer Gay, quien reconoció que todavía desconocen cuántas personas participaron realmente.

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El periodista Carlos Jiménez reportó que entre las unidades robadas había vehículos de las marcas Audi, BMW y Toyota. También señaló que los sospechosos llegaron alrededor de las 02:00 horas, un horario distinto al mencionado por Fer Gay.

¿Cómo escaparon los delincuentes sin ser detectados?

Uno de los principales cuestionamientos es cómo consiguieron retirar siete automóviles de un inmueble habitado sin activar una respuesta inmediata.

Durante la entrevista, Pamela Cerdeira planteó que la cantidad de vehículos robados sugería la participación de más personas.

Fer Gay reconoció que los afectados tampoco descartan que algunos cómplices estuvieran previamente dentro del edificio.

“No hay ningún registro de cámaras externas que indique que hayan entrado tantas personas y en tan poco tiempo”, señaló.

Los delincuentes también se apoderaron de llaves de otros vehículos que no consiguieron llevarse.

El conductor explicó que los vigilantes resguardaban las llaves debido a la necesidad de mover automóviles dentro del estacionamiento.

Una publicación en redes sociales del periodista Carlos Jiménez informa sobre el robo de siete automóviles en un inmueble de la colonia Anzures, Ciudad de México. (X: Carlos Jiménez)

Amarran a vigilantes y Fiscalía de CDMX abre investigación

Después del asalto, los guardias consiguieron liberarse. Uno avisó a un residente, quien comenzó a contactar a sus vecinos para verificar los vehículos.

“Pues el coche de siete personas, bueno, siete coches no estaban ya”, recordó Fer Gay.

El conductor expresó preocupación por la facilidad con la que los delincuentes vulneraron la seguridad del inmueble.

“Todos en el edificio estamos, pues muy sacados de onda y vive mucha gente, muchas familias”, declaró a Pamela Cerdeira.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo que personal de seguridad capitalino participa en las investigaciones y que instaló una carpa del programa Blindar para apoyar a los vecinos.

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La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la apertura de una carpeta de investigación para localizar los automóviles e identificar a los responsables.

Carlos Jiménez difundió imágenes de presuntos involucrados y señaló que uno de los vigilantes llevaba apenas ocho días trabajando en el lugar.

Hasta los reportes disponibles del 14 de octubre, no se habían confirmado detenciones ni la recuperación de los vehículos.