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LASK vs Liverpool, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de Champions League 2026/27

El conjunto inglés busca mantener su paso ganador en Europa, mientras que el club austriaco necesita sumar sus primeras unidades

Un escudo blanco y negro del LASK y un escudo rojo del Liverpool flanquean las letras doradas VS sobre el campo de un estadio iluminado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Liverpool visitará al LASK en Austria con el objetivo de sumar una nueva victoria en la Champions League 2026-2027 y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Fase de Liga.

Los Reds comenzaron su participación europea con un triunfo ante el Atlético de Madrid, mientras que el conjunto austriaco necesita recuperarse después de perder su primer compromiso.

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El encuentro correspondiente a la segunda jornada representa una oportunidad para que ambos equipos mejoren su posición en la clasificación. Antes de los partidos del miércoles, el Liverpool ocupa el lugar 15, mientras que el LASK se encuentra en el puesto 27, dentro de los 12 equipos que quedarían eliminados de la competencia.

¿Cómo llegan Liverpool y LASK a su partido de Champions League?

(REUTERS)
(REUTERS)

El Liverpool afrontará el compromiso después de sufrir una derrota por 0-3 ante el Manchester City en Anfield, durante la Jornada 6 de la Premier League. Previamente, los dirigidos por los Reds vencieron al Bournemouth como visitantes y eliminaron al Tottenham de la Copa con un marcador de 3-1.

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Antes de esos resultados, el equipo inglés empató sin goles frente al Fulham y comenzó su camino en la Champions League con una victoria ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el LASK perdió 1-0 contra el AEK de Atenas en Grecia durante su debut en el torneo europeo. Después, cayó ante el Sturm Graz y empató 3-3 frente al TSV Hartberg. Aunque consiguió una victoria por 2-1 ante el First Vienna, en su partido más reciente perdió 0-2 contra el Rapid Wien.

El conjunto austriaco buscará aprovechar su condición de local para conseguir sus primeros puntos en la competición, mientras que el Liverpool intentará mantener su paso ganador en el torneo continental.

¿Dónde ver LASK vs Liverpool en México?

(REUTERS/Leonhard Foeger)
(REUTERS/Leonhard Foeger)

El partido entre LASK y Liverpool de la Champions League 2026-2027 se podrá seguir en México a través de las siguientes opciones:

  • Fecha: miércoles 14 de octubre.
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México.
  • Televisión: Fox.
  • Streaming: Fox One.

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