México

“Yo quemé a 250 personas”: sicario del CJNG confiesa asesinatos en el Rancho Izaguirre a televisora italiana

El supuesto integrante de las cuatro letras colabora en secreto con colectivos de búsqueda

ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)
ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)
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Un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confesó haber incinerado los cuerpos de 250 personas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

En una entrevista transmitida el pasado 10 de octubre por el noticiero Tg1, de la televisión pública italiana, un hombe con el rostro cubierto que afirma estar en las filas del cártel de las cuatro letras aseguró que en el sitio fueron asesinadas más de 500 personas y que él personalmente habría quemado a 250 personas.

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El testimonio que el presunto sicario dio a la periodista Stefania Battistini contradice así la versión de la Fiscalía General de la República (FGR), que ha sostenido que no existen pruebas de cremaciones en el predio.

El hombre aseguró además que colabora en secreto con las Madres Buscadoras de Jalisco, colectivo que busca a personas desaparecidas en la entidad.

“Trabajo con el jefe, soy sicario”

(Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)
(Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)

En la cápsula, el entrevistado relató que en el rancho “ejecutamos a 20 personas en una noche” y que en total “fueron ejecutadas más de 500 personas. Yo quemé personalmente 250 personas” en el predio.

“Mañana tengo que matar a una persona. Tengo un rifle con mira telescópica, todo listo”, dijo al inicio del reportaje.

Cuando Battistini le preguntó “¿cuál es tu trabajo exactamente?”, el hombre respondió sin rodeos: “Trabajo con el jefe, soy sicario.”

Sobre su paga, explicó que el salario de un sicario no cambia según el número de víctimas. “Un sicario que trabaja en el cártel siempre gana el mismo sueldo. Puedo matar hasta cinco personas en un día y mi paga sigue siendo la misma. Cuatro mil pesos”, afirmó y luego subrayó que “una vida no cuesta mucho”.

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“Siempre quedan los dientes, los pedacitos de hueso”

(Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)
(Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)

La presentadora de Tg1 ubicó la escena del reportaje antes de la parte más dura del testimonio: “Estamos cerca del Rancho Izaguirre. Las Madres Buscadoras encontraron restos humanos calcinados y cientos de prendas de vestir hace dos años.”

El entrevistado aseguró que el método de destrucción de los cuerpos impide que las familias recuperen a sus desaparecidos. “Ahí, si buscan, todavía pueden encontrar restos humanos”, dijo, aunque insistió en que la mayoría de los cuerpos “nunca los encontrarán”.

Battistini le preguntó directamente si por eso decidió ayudar a las buscadoras a localizar restos. El hombre respondió que sabe dónde señalar, aunque no puede garantizar hallazgos completos, solo fragmentos óseos y dientes que pudieron sobrevivir a la incineración.

La periodista italiana compartió el material en su cuenta de X el 11 y el 13 de octubre, con imágenes de Gabriel Casal, de Ícaro Producciones. En las publicaciones, agradeció la colaboración del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y señaló que en México hay más de 130,000 personas desaparecidas, cifra que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada vincula con indicios de crímenes de lesa humanidad.

¿Qué dice la FGR sobre el Rancho Izaguirre?

(Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco)
(Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco)

Durante su gestión, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que análisis periciales realizado descartaron la existencia de un crematorio en el Rancho Izaguirre. La institución ha sostenido que el predio funcionó únicamente como centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG, sin pruebas de que ahí hayan sido asesinadas y cremadas personas.

Gertz Manero argumentó en su momento que las temperaturas detectadas en el sitio no superaban los 200 grados, insuficientes para una cremación. Agregó que no se localizaron cadáveres ni osamentas completas, salvo un cuerpo hallado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024.

Alejandro Gertz Manero dejó la FGR el 27 de noviembre de 2025 para asumir la embajada de México en Reino Unido. Ernestina Godoy quedó al frente de la fiscalía de manera interina.

El 6 de marzo de 2026, la FGR, ya bajo la gestión de Godoy, reportó en un comunicado oficial un avance del 64.44% en el procesamiento del predio y la detención de 47 personas. La fiscalía obtuvo un perfil genético masculino de fragmentos óseos, aún sin coincidencia con familiares de personas desaparecidas.

Un mes después, el 10 de abril, la FGR organizó un recorrido con colectivos de búsqueda en calidad de observadores y reportó un avance superior al 75% en la investigación.

El hallazgo y las polémicas

Teuchitlán Zapatos Rancho Izaguirre
(AP)

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó por primera vez al Rancho Izaguirre el 5 de marzo de 2025 tras una denuncia anónima. Encontró cientos de prendas, zapatos, mochilas, así como restos óseos calcinados en un predio de más de 10,000 metros cuadrados, en el ejido La Estanzuela.

La Guardia Nacional ya había intervenido el lugar en septiembre de 2024, con diez personas detenidas, pero sin hallar entonces los restos ni los objetos personales que aparecieron meses después.

El hallazgo generó presión internacional y la Fiscalía General de la República atrajo el caso ante las críticas por la actuación de la fiscalía estatal.

El 20 de marzo de 2025, la FGR y la Fiscalía de Jalisco abrieron el predio a colectivos y medios de comunicación. Los asistentes encontraron el lugar limpio: las prendas habían sido retiradas y varias excavaciones estaban tapadas. Colectivos acusaron “un circo” y señalaron que las zanjas donde habían encontrado restos habían sido modificadas la noche anterior a la visita.

CJNG, amparo, El Lastra
El Lastra, acusado de ser el encargado del reclutamiento del CJNG. (FOTO: Infobae México)

Entre los detenidos de mayor perfil está José Ascensión Murguía Santiago, entonces alcalde de Teuchitlán, capturado el 3 de mayo de 2025 y vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada y desaparición forzada. Según la FGR, utilizó patrullas, armas y policías municipales para resguardar el predio. Un tribunal colegiado le negó el amparo en 2026 y permanece en prisión preventiva.

Otro detenido es José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, señalado como jefe de adiestramiento y reclutamiento del CJNG, capturado junto con Abril “N”. En febrero de 2026 fue capturada Alma Rosa “La Leona” Rivera Martínez, identificada como su presunta sucesora en la captación de víctimas mediante falsas ofertas de empleo difundidas en TikTok y terminales de autobuses.

Nayarit reporta un sitio similar

Xalisco Nayarit Desapariciones centro de exterminio
Xalisco Nayarit Desapariciones centro de exterminio Foto: Gobierno de Nayarit

El pasado 3 de octubre, la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, reportó el hallazgo de un predio en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, a las afueras de Tepic. Lo describió como un “centro de exterminio por incineración” y lo comparó directamente con el caso jalisciense: “Tenemos otra versión del Rancho Izaguirre: los están quemando.”

En el sitio, las autoridades localizaron una hornilla artesanal presuntamente usada para incinerar cuerpos con gasolina y diésel, así como un tambo metálico vinculado al mismo fin. Parte de los restos calcinados fueron arrojados a un riachuelo cercano al predio, de donde se han recolectado fragmentos óseos.

La fiscalía estatal también localizó una fosa clandestina con cuerpos de aparición reciente, para los cuales se busca obtener perfiles genéticos que permitan su identificación. Hasta el momento no existe una cifra oficial de víctimas ni se ha determinado la identidad de los restos recuperados.

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