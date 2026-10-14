Quiénes son los Gamaliel Garza: 66 mil dólares ganados en carreras en EEUU, empresas ligadas al Cártel del Noreste y contratos públicos

Una ilustración reúne a Gamaliel Garza García y a su hijo Gamaliel Garza Elías ante una carrera de caballos en la pista del hipódromo de Los Alamitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diez días antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionara por presuntos nexos con el Cártel del Noreste (CDN), un caballo registrado a nombre de Gamaliel Garza García ganó una carrera en el hipódromo de Los Alamitos, California.

El empresario mexicano acumuló, en al menos nueve carreras documentadas entre 2024 y 2026, 66 mil dólares, más de un millón de pesos en premios en pistas estadounidenses.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó el 13 de octubre a Garza García y a su hijo, Gamaliel Garza Elías, junto con otras dos personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste. El Tesoro describió al empresario como “un entusiasta de las carreras hípicas” y socio del cartel, con participación activa en pistas de México y Estados Unidos.

(Departamento del Tesoro)

Un caballo suyo ganó en Los Alamitos apenas diez días antes de la sanción

El registro del sitio especializado Horse Racing Nation, revisado por Infobae México, documentó que el 3 de octubre de 2026 un caballo llamado Midnight Rambler ganó la carrera 12 de esa jornada en Los Alamitos, con una bolsa de 6,000 dólares, bajo la etiqueta “propietario ganador: Gamaliel Garza García”.

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No fue un hecho aislado. El mismo registro muestra triunfos anteriores el 19 de septiembre de 2026, con el caballo High Resolve y una bolsa de 10,000 dólares; el 28 de junio, con Hardtoxplain; y el 23 de agosto y el 31 de mayo, ambos con el caballo Uptick, que ganó dos veces en menos de tres meses.

Más atrás, el 25 de abril de 2026, un caballo llamado Wee Political ganó una bolsa de 9,000 dólares. Y en 2025, el ejemplar Accelerated ganó dos carreras, el 27 de abril y el 25 de mayo, con bolsas de 9,000 y 6,000 dólares respectivamente.

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Uno de sus caballos corrió en California y ganó 10 días antes de las sanciones de la OFAC. (Captura de pantalla)

El registro más antiguo documentado data del 24 de noviembre de 2024, cuando el caballo Devils Tower ganó por primera vez, repitiendo triunfo el 19 de octubre de 2025.

La suma de las nueve bolsas por triunfo asciende a 66,000 dólares, equivalentes a más de un millón de pesos al tipo de cambio vigente. El registro no precisa si Garza García cobró ese dinero de forma directa, aunque confirma que figuró como propietario registrado en cada una de las carreras ganadoras.

El nombre “Accelerated” coincide también con el de un semental que la Cuadra San Dibanh, caballeriza que Garza García controla en Anáhuac, Nuevo León, presentó en Facebook como “nueva adquisición” apenas días antes de conocerse las sanciones, con la leyenda “México, prepárate... Accelerated viene en camino”.

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(Facebook: Cuadra San Dibanh)

El empresario es socio de 13 empresas en Nuevo Laredo, Reynosa y Anáhuac

De acuerdo con una investigación de la revista Proceso, Garza García, de 52 años, aparece como socio de 13 empresas dedicadas a la construcción, la venta de gasolinas y la comercialización de gas natural o licuado.

De esas compañías, nueve fueron incluidas en la lista de sancionados por la OFAC: Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), Cuadra San Dibanh, Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.

Las empresas de gasolineras y comercio de gas fueron creadas entre 2022 y 2025, coincidiendo con el auge del negocio del huachicol fiscal en el país, según detalla el medio antes citado.

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En ese sector, Garza García tiene como socios a Canevari Castán Guzmán, identificado en LinkedIn como consultor en energía con sede en Texas vinculado a la empresa Motus Energy, y a Eulalio Tovar Jr. García, de quien no existe información pública disponible.

En Construaceros del Fuerte, su socio es Edgar Elías Valdez, representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) en Nuevo Laredo. En COPASA comparte el control con Francisco Muñoz García, contratista del gobierno de Tamaulipas, y con Fernando Castañeda Treviño.

El Tesoro acusa a Garza García de haber utilizado CEGESA para canalizar fondos hacia campañas electorales de candidatos afines al cartel, así como de obtener contratos gubernamentales “a través de actos de corrupción” que después subcontrataba a personas vinculadas al CDN.

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Contratos millonarios en Nuevo León

De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), CEGESA acumula al menos tres contratos con la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) que suman 110 millones de pesos, para obras en el Puente Internacional Colombia-Laredo, en el municipio de Anáhuac.

El contrato de mayor monto, por casi 70 millones de pesos, fue otorgado en julio de 2023 para la construcción de casetas y carriles de acceso en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL).

Meses antes, en febrero de ese mismo año, CEGESA había recibido otro contrato por 25 millones de pesos para el mejoramiento de la fachada del parador turístico del puerto fronterizo, pero antes le antecedió uno más en julio de 2022, cuando la empresa obtuvo un contrato por 15 millones de pesos para trabajos de terracerías y suministro de materiales.

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El gobierno de Samuel García ha adjudicado contratos a las empresas de lo Gamaliel Garza. Crédito: X/ @samuel_garcias

Los tres contratos fueron firmados por Marco Antonio González Valdez, director de CODEFRONT desde el arranque de la administración del gobernador Samuel García en octubre de 2021, exdiputado priista y después morenista, quien además encabeza la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León.

El 30 de septiembre de 2026, el gobierno de Nuevo Laredo certificó la inscripción de CEGESA en el padrón municipal de contratistas, reconociendo un capital contable superior a los 143 millones de pesos. El documento describe a la empresa como especialista en “construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas”.

En su sitio de internet, CEGESA se presenta con el eslogan “transformamos espacios en activos valiosos” y detalla entre sus servicios el arrendamiento de maquinaria pesada y la logística ferroviaria, incluido “el manejo de carga peligrosa”. La empresa exhibe como proyecto insignia la construcción de una terminal de trasvase de combustible en Nuevo Laredo, con capacidad para descarga de gasolina y diésel.

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COPASA, por su parte, recibió en 2025 tres contratos de recarpeteo de calles del gobierno de Nuevo Laredo por 9 millones de pesos, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.