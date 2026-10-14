La NFL quiere quedarse en México: busca extender su contrato para tener más partidos en los próximos años

NFL México (Espacial)

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La liga ya sostiene acercamientos para dar continuidad a los encuentros de temporada regular en el país; Arturo Olivé, director general de NFL México, señaló que los próximos tres juegos serán clave para demostrar el potencial del mercado mexicano.

La NFL quiere mantener su presencia en México más allá de 2028, cuando concluirá el acuerdo vigente para disputar partidos de temporada regular en el Estadio Banorte. Aunque todavía no existe una renovación confirmada, ya comenzaron los acercamientos para explorar la continuidad de los encuentros en el país.

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Arturo Olivé, explicó que las conversaciones se encuentran en una etapa informal y que el objetivo es avanzar hacia negociaciones formales para ampliar el convenio. El acuerdo actual contempla partidos en 2026, 2027 y 2028, después de una pausa de cuatro temporadas por las remodelaciones del inmueble.

“Charlas informales siempre las hay, obviamente tenemos que aprovechar el escaparate del juego de este año y los próximos dos para poder demostrarle a la liga de lo que somos capaces”, declaró Olivé este martes en entrevista con ESPN.

El directivo señaló que el siguiente paso será aprovechar los tres encuentros programados para mostrar a la liga las condiciones del mercado mexicano y buscar que las conversaciones avancen hacia un acuerdo de mayor duración.

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“Hay que encauzar estas pláticas ya de manera formal hacia darle mayor continuidad a esto, que hoy ya es una realidad con juegos en 2026, 2027 y 2028”, agregó.

La atención inmediata está puesta en el partido de este año, que se disputará el próximo 22 de noviembre en el Coloso de Santa Úrsula, cuando los San Francisco 49ers se enfrenten a los Minnesota Vikings. Será el sexto encuentro de temporada regular de la NFL en México.

“Nuestra atención está puesta en dar los mejores resultados en el juego de 2026 con todo el impacto, para que el mensaje sea contundente en Nueva York y nos den la oportunidad de dar esta continuidad que tanto necesitamos”, afirmó Arturo.

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México, una sede clave para la expansión internacional de la NFL

(Ilustración: Jovani Pérez)

México fue el primer mercado internacional en recibir un partido de temporada regular de la NFL. El 2 de octubre de 2005, los Arizona Cardinals vencieron 31-14 a los 49ers, en un encuentro que abrió el camino para la presencia de la liga fuera de Estados Unidos.

La NFL regresó al país en 2016 con un partido entre los Houston Texans y los entonces Oakland Raiders, como parte de un acuerdo que contemplaba encuentros hasta 2020. Sin embargo, el duelo de 2018 entre los Kansas City Chiefs y Rams, originalmente programado en la Ciudad de México, tuvo que trasladarse a Los Ángeles debido a las condiciones de la cancha del estadio.

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Para 2020, los Cardinals estaban contemplados para jugar en México, pero la pandemia de COVID-19 provocó la cancelación de los partidos internacionales de ese año.

Los encuentros se reanudaron en 2022, cuando los 49ers derrotaron 38-10 a los Cardinals y tomaron revancha deportiva de la derrota sufrida en 2005. Después de ese partido, la NFL dejó de jugar en territorio mexicano mientras avanzaban las remodelaciones del Estadio Banorte, realizadas rumbo al Mundial 2026.

Con el regreso programado para noviembre, la liga busca recuperar la continuidad de sus partidos en el país. Después de Gran Bretaña, México es la nación que ha recibido más encuentros de temporada regular de la NFL.

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Los 32 equipos de la NFL quieren jugar en México

(Jerome Miron-Imagn Images)

La posibilidad de extender el acuerdo también está relacionada con el interés de las franquicias por acercarse a la afición mexicana. De acuerdo con Arturo Olivé, los 32 equipos han mostrado interés en realizar actividades en el país o disputar un partido de temporada regular.

“Cada una de las franquicias, las 32 están interesadas en venir a jugar a México y esperemos que podamos dar esa continuidad para eventualmente poder estar recibiendo al mayor número posible de franquicias en el país”, señaló el director de NFL México.

La expansión internacional de la liga contempla partidos en distintos mercados, entre ellos España, Gran Bretaña, Australia, Alemania, Francia y Brasil. En ese escenario, Olivé destacó la ubicación de México como un elemento que puede facilitar los desplazamientos de los equipos desde Estados Unidos.

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El directivo también recordó que el país fue sede del primer partido internacional oficial de la NFL en 2005 y destacó que México forma parte del crecimiento internacional de la competencia.

“No olvidemos que México fue sede del primer juego internacional oficial en 2005, a partir de ahí la liga decidió seguir camino en Inglaterra, pero al final de cuentas todos somos parte de ese ecosistema de NFL internacional y estamos aportando nuestro conocimiento, nuestras ganas, nuestro intento para poder sacar adelante el área internacional”, concluyó.

Miami Dolphins realizan clínica de futbol americano en la Ciudad de México

Mientras la NFL busca consolidar su calendario de partidos en México, las franquicias también mantienen actividades para acercarse a los aficionados y desarrollar el deporte en el país.

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En coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la liga organizó una clínica de la Academia de los Miami Dolphins en las instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en la zona oriente de la Ciudad de México.

Los Dolphins forman parte de los 10 equipos que cuentan con derechos comerciales exclusivos en México mediante el Global Markets Program. Otras franquicias, como los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers, también han realizado campamentos y actividades para acercarse a sus seguidores.

Felipe Formiga, vicepresidente de marketing y desarrollo internacional de los Dolphins, explicó que la iniciativa busca trabajar tanto con los participantes como con los entrenadores.

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“Para nosotros es muy emocionante estar en México colaborando desde ahora en el centro de la organización de un proyecto que es la Academia de los Miami Dolphins”, comentó en entrevista con ESPN. “Es un reto nuevo para nosotros porque ahora tenemos un enfoque muy grande no solamente de los niños y niñas que vienen a participar, pero también la capacitación de los entrenadores”.

Durante la clínica, cientos de participantes realizaron ejercicios específicos de futbol americano bajo la guía de los entrenadores del equipo. Los Dolphins figuran entre las franquicias con mayor seguimiento en México, junto con los Dallas Cowboys, Steelers, Kansas City Chiefs, 49ers y Patriots.

El crecimiento del deporte también se refleja en el flag football, disciplina en la que la selección femenil mexicana ya aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que el equipo varonil continúa en busca de su boleto.

Oscar Soto, subdirector de la CONADE, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar el desarrollo de la disciplina.

“El objetivo, por supuesto, de esta colaboración con NFL México y con la academia de los Dolphins es principalmente el promover y profesionalizar en este caso la disciplina de fútbol americano, que ha tenido un gran desarrollo en nuestro país y por supuesto también muy buenos resultados a nivel nacional e internacional”, concluyó.