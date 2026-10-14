Concierto de Caifanes hoy 14 de octubre en Toluca: horario, setlist, objetos prohibidos y cómo llegar desde CDMX

El Ayuntamiento de Toluca habilitó rutas de transporte, filtros de seguridad y una lista de objetos prohibidos para ordenar el ingreso de los asistentes Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

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Caifanes llega a Toluca con un concierto gratuito este miércoles 14 de octubre, dentro de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, en la explanada del Mercado Juárez. La presentación de la banda mexicana abre la serie de espectáculos estelares del festival, que se extenderá hasta el 1 de noviembre.

El Ayuntamiento de Toluca habilitó rutas de transporte, filtros de seguridad y una lista de objetos prohibidos para ordenar el ingreso de los asistentes. Para quienes viajan desde la Ciudad de México existen varias alternativas de traslado, entre transporte público y autobuses foráneos.

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Caifanes en la Feria del Alfeñique/Ayuntamiento de Toluca

Fecha y horario del concierto de Caifanes en Toluca

La presentación de Caifanes forma parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que contempla 12 conciertos entre el 14 de octubre y el 1 de noviembre (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El concierto de Caifanes se realizará este miércoles 14 de octubre de 2026 en la explanada del Mercado Juárez, en Toluca. El acceso al recinto se abrirá desde las 17:00 horas, según informó el Ayuntamiento de Toluca a través de sus redes oficiales.

El inicio del show está previsto a las 20:00 horas, de acuerdo con el comunicado municipal, aunque algunos medios locales señalaron un horario de arranque a las 21:00 horas. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para sortear los filtros de seguridad.

La presentación de Caifanes forma parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que contempla 12 conciertos entre el 14 de octubre y el 1 de noviembre. Después de la banda de rock, la cartelera continúa con La Adictiva el 15 de octubre, Yuri el 16, Los Ángeles Azules el 17 y 31 Minutos el 18, hasta cerrar con Los Tigres del Norte el 1 de noviembre.

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El acceso al concierto es gratuito. El evento se desarrolla en un contexto de alta demanda: comerciantes del Mercado Juárez expresaron inquietud por la instalación de vallas en la zona, de cara a la llegada de público desde horas previas al show.

Setlist de Caifanes basado en su gira más reciente

De acuerdo con los repertorios registrados en sus presentaciones recientes, entre ellas el concierto del 8 de octubre en San Luis Potosí y la fecha del 10 de octubre en el festival Pulso GNP de Querétaro, el repertorio habitual de Caifanes en esta etapa de su gira incluye:

Debajo de tu piel

Aquí no es así

Para que no digas que no pienso en ti

Miedo

Viaje astral (cover de Jaguares)

Los dioses ocultos

Y caíste

Cuéntame tu vida

Mátenme porque me muero

Nubes

Viento

No dejes que...

Aviéntame

Afuera

Te lo pido por favor (cover de Juan Gabriel)

La célula que explota

La negra Tomasa (cover de Guillermo Rodríguez Fiffe)

El año pasado en su presentación de la Venustiano Carranza su repertorio incluyó covers de la Maldita Vecindad (Pachuco) y Juan Gabriel (Te lo pido por favor)

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Este listado corresponde al repertorio documentado en shows recientes de la gira y no constituye un setlist confirmado de manera oficial para la fecha de Toluca, cuyo orden puede variar según la presentación.

En su concierto del 8 de octubre en el Parque Tangamanga de San Luis Potosí, la banda abrió con Debajo de tu piel, tema de su álbum El silencio, y cerró con La negra Tomasa. Durante el show, Saúl Hernández intercaló las canciones con mensajes sobre el amor, las relaciones personales y la igualdad, además de compartir una anécdota sobre los primeros años de la banda en los llamados “hoyos funkies”.

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Cómo llegar a Toluca desde la Ciudad de México

Otra alternativa es tomar un autobús con las líneas Caminante o Flecha Roja con destino a la Terminal de Toluca(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes viajen desde la Ciudad de México cuentan con distintas alternativas de transporte público para llegar al concierto de Caifanes en Toluca. Una opción consiste en dirigirse a la estación Observatorio y continuar el recorrido en el Tren Interurbano México-Toluca. El trayecto ferroviario hasta Toluca dura aproximadamente 50 minutos, con una tarifa referida de 90 pesos, aunque conviene verificar el precio vigente antes de salir.

Otra alternativa es tomar un autobús con las líneas Caminante o Flecha Roja con destino a la Terminal de Toluca. Desde la terminal, el Mercado Juárez se encuentra en las inmediaciones: es posible caminar por la calle Dr. Gustavo Baz y continuar hacia Isidro Fabela Norte para acercarse a la explanada del recinto.

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Ya en Toluca, el Ayuntamiento habilitó el servicio Alfeñique Bus para conectar distintos puntos de la ciudad con la sede de los conciertos masivos. El servicio contempla dos recorridos.

La Ruta 1 conecta el Centro Histórico con la explanada del Mercado Juárez, con paradas en avenida Morelos, a la altura de Quintana Roo, Villada y Rayón; el retorno contempla la calle República del Brasil con 5 de Mayo. La Ruta 2 une Galerías Toluca con la explanada, con abordaje sobre Paseo Tollocan y llegada frente al Parque Urawa.

Los horarios anunciados para el Alfeñique Bus contemplan dos periodos: de 17:00 a 20:30 horas y de 22:00 a 00:30 horas. El servicio tiene costo de pasaje regular.

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Recomendaciones de seguridad

Para el regreso después del concierto, el programa ¡Súbale! Hay Lugares ofrece opciones desde la Terminal de Autobuses de Toluca a partir de las 22:00 horas. Las rutas se identifican mediante colores y andenes según la zona de destino: andén 1 en verde hacia la zona poniente y Zinacantepec; andén 2 en amarillo hacia el sur de Toluca; andén 3 en rosa hacia la zona norte y Lerma; andén 5 en morado hacia el norte de Toluca; y andén 10 en café hacia la región sureste.

Antes de acudir, se recomienda verificar la disponibilidad del servicio y ajustar el horario de regreso según la duración del concierto. La calle 5 de Mayo y el estacionamiento del mercado permanecerán abiertos para facilitar la llegada de los asistentes.

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Las autoridades municipales establecieron restricciones sobre artículos que pueden representar riesgos o dificultar la circulación dentro del recinto. Entre los objetos prohibidos figuran:

Armas de fuego

Objetos punzocortantes

Bebidas alcohólicas y sustancias ilegales

Bastones, tubos metálicos y estructuras similares (salvo apoyos de movilidad autorizados para personas con discapacidad)

Pirotecnia y aerosoles

Paraguas grandes o puntiagudos

Cinturones

Mochilas de gran tamaño y equipaje pesado

Recipientes de vidrio

Patines, patinetas y bicicletas

Drones sin autorización para volar sobre el recinto

Se recomienda a los asistentes acudir con ropa cómoda, dejar a sus mascotas en casa, salvo animales de asistencia, y considerar posibles complicaciones viales en las zonas cercanas al Mercado Juárez durante las horas previas al espectáculo.

Cómo volver de Toluca a la Ciudad de México tras el concierto

Desde ahí, la línea Flecha Roja opera salidas hacia la Terminal Observatorio con alta frecuencia durante el día, aunque su taquilla en la central cierra a las 22:00 horas.- crédito @caifanes/Instagram

La opción más directa para regresar a la capital después del concierto de Caifanes es trasladarse hasta la Central de Autobuses de Toluca, ubicada en Felipe Berriozabal 101, colonia Valle Verde, a corta distancia del Mercado Juárez.

Desde ahí, la línea Flecha Roja opera salidas hacia la Terminal Observatorio con alta frecuencia durante el día, aunque su taquilla en la central cierra a las 22:00 horas. Quienes salgan del concierto después de ese horario pueden considerar la corrida nocturna que la empresa agregó en agosto de 2026: un servicio semidirecto que parte a las 23:30 horas, aunque esa salida corresponde al sentido Ciudad de México-Toluca, desde la Terminal Poniente (Observatorio).

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La línea Caminante, especializada en la ruta a Observatorio y Santa Fe, ofrece salidas de Toluca hacia la Ciudad de México con servicio de primera clase. Según sus horarios regulares, entre semana la última corrida programada desde Toluca parte a las 20:00 horas, por lo que no cubre un horario posterior al cierre habitual del concierto.

El Tren Interurbano El Insurgente, otra alternativa para el trayecto, redujo su horario de operación desde el 10 de agosto de 2026 y su último servicio concluye a las 22:30 horas, por lo que tampoco resultaría viable para un regreso inmediato tras la medianoche si el concierto se extiende hasta tarde.

Ante este panorama, se recomienda:

Verificar directamente con Flecha Roja (teléfono 55 1555 9519) la disponibilidad de corridas nocturnas desde Toluca hacia CDMX, ya que la empresa no ha fijado una fecha de término para este servicio ampliado

Considerar que la taquilla de la Central de Autobuses de Toluca cierra a las 22:00 horas, por lo que conviene llegar con margen si el concierto se extiende

Tener en cuenta que el Tren Interurbano El Insurgente no opera después de las 22:30 horas

Evaluar como alternativa el uso de aplicaciones de transporte privado si las corridas de autobús no coinciden con el horario de salida del concierto

Confirmar precios y horarios actualizados antes de viajar, ya que las compañías señalan que estos pueden modificarse por condiciones de tráfico o clima

Trayectoria y gira reciente de Caifanes

Actualmente la agrupación está integrada por Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills, Marco Rentería y Saúl Hernández, según se consignó durante una presentación reciente de la banda en San Luis Potosí. (Instagram: Caifanes / Especial Infobae)

Caifanes es una banda de rock mexicano formada en la Ciudad de México en 1986. Su alineación original estuvo integrada por Saúl Hernández en la voz y guitarra, Sabo Romo en el bajo, Alfonso André en la batería y Diego Herrera en teclados y saxofón.

El guitarrista argentino Alejandro Marcovich se sumó al grupo en 1989. El grupo alcanzó éxito comercial en América Latina a fines de los años 80 y principios de los 90, con un sonido que combinó rock, new wave y post-punk con elementos de la música tradicional mexicana. Esa fusión construyó una identidad sonora que trascendió generaciones.

Actualmente la agrupación está integrada por Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills, Marco Rentería y Saúl Hernández, según se consignó durante una presentación reciente de la banda en San Luis Potosí. Durante 2025 y 2026, Caifanes sostuvo una actividad intensa de giras. Participó en el festival Vive Latino y realizó múltiples conciertos con entradas agotadas en México y otras ciudades, incluyendo presentaciones masivas y eventos gratuitos.

La banda también encabezó una gira por Sudamérica entre septiembre de 2026, con fechas en Chile, Argentina, Perú y Colombia, país donde se presentó en Cali, Manizales y Medellín como parte de un recorrido por sus clásicos del rock en español, organizado por la productora Páramo Presenta. En el plano discográfico, el grupo lanzó recientemente el sencillo Y caíste, que mostró una evolución en su sonido sin perder su esencia característica. El baterista Alfonso André adelantó, en entrevista con el diario AM, que la agrupación contempla entrar a grabar nuevo material antes de que termine el año, de cara a un 2027 con música inédita.

André también señaló que la banda retomará en 2027 fechas pendientes de su gira sudamericana, después de que algunos conciertos debieron reagendarse. El 10 de octubre, días antes de la presentación en Toluca, Caifanes se presentó en el festival Pulso GNP en Querétaro, junto a artistas como Robbie Williams y Travis.