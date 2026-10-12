México

12 de octubre del 2026: ¿Por qué es día feriado en otros países de Latinoamérica y en México no?

Diversas naciones hispanohablantes otorgan asueto oficial en sus calendarios cívicos, mientras el sistema laboral mexicano mantiene sus jornadas de trabajo habituales

Trabajar el 12 de octubre no genera pago doble ni triple, ya que la LFT no lo reconoce como descanso obligatorio. (Foto: Composición Fotográfica REUTERS/Alejandro Martinez Velez/Infobae/Jovani Pérez)
Trabajar el 12 de octubre no genera pago doble ni triple, ya que la LFT no lo reconoce como descanso obligatorio. (Foto: Composición Fotográfica REUTERS/Alejandro Martinez Velez/Infobae/Jovani Pérez)
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El 12 de octubre conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y el primer contacto entre su expedición y los pueblos originarios del continente.

Cada país de Latinoamérica le da un nombre distinto según su propia legislación, desde Día de la Raza hasta Día de la Resistencia Indígena, y la mayoría lo mantiene como feriado oficial.

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En México la fecha dejó de llamarse “Día de la Raza” el 18 de diciembre de 2020, cuando un decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la renombró como “Día de la Nación Pluricultural”.

Un hombre con traje oscuro y corbata roja está sentado con un dedo sobre la barbilla frente a un fondo con letras doradas
El cambio de nombre del día celebrado ocurrió durante el mandato de AMLO. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo (Reuters)

Sin embargo, ese cambio fue solo simbólico: la ley laboral nunca la reconoció como día de descanso, por lo que en México no es feriado mientras en otros países de la región sí lo es.

El cambio de nombre ocurrió en el terreno de las efemérides cívicas, no en la ley laboral.

El Gobierno puede declarar una fecha como conmemoración nacional sin que eso la convierta automáticamente en día de descanso, porque son dos trámites distintos: uno simbólico y otro legislativo.

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Detrás de la épica cinematográfica: lo que "1492" silenció sobre Colón y La Española
El cambio de nombre en México responde a un movimiento más amplio en Latinoamérica para replantear la narrativa sobre la conquista española. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El 12 de octubre es día de descanso obligatorio en México?

No. El 12 de octubre no aparece en el listado del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) por lo que no existe obligación legal de dar el día libre ni de pagar salario adicional a quienes trabajen esa jornada.

Esto puede cambiar únicamente si una empresa lo otorga como prestación adicional por acuerdo interno o contrato colectivo.

Empleados mexicanos laboran en una oficina gubernamental con computadoras, documentos y banderas de México. Un letrero "GOBIERNO DE MÉXICO" es visible.
El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo no incluye al 12 de octubre entre los días de descanso obligatorio en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen iniciativas en el Congreso para reformar el artículo 74 y agregar el 12 de octubre como descanso obligatorio, según consta en documentos del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. Hasta ahora ninguna ha prosperado.

¿Hay clases el 12 de octubre en México?

Sí. El calendario escolar 2026-2027 de la SEP no contempla el 12 de octubre como fecha de suspensión de labores docentes ni como sesión de Consejo Técnico Escolar.

Alumnos y maestros de educación básica y media superior deben acudir a clases con normalidad, salvo que exista una disposición local específica.

Estudiantes con uniforme escolar formados en filas en un patio frente a la bandera de México.
El calendario escolar 2026-2027 de la SEP no marca al 12 de octubre como día de suspensión de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se celebra exactamente el 12 de octubre?

De manera general, en el mundo hispanohablante se conmemora el primer contacto entre la expedición de Cristóbal Colón y los pueblos originarios de América en 1492.

El origen de la efeméride como celebración oficial se remonta a 1913, cuando el exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana, propuso una fecha que uniera a España con Iberoamérica.

Cuatro carabelas en el mar de noche, con la luna eclipsada y dos lunas crecientes en el cielo; personas en la orilla con palmeras y vegetación.
La denominación de la fecha varía en cada país de la región: desde Día de la Raza hasta Día de la Resistencia Indígena o Día de la Hispanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1914 se celebró por primera vez como “Fiesta de la Raza” y en 1915 adoptó el nombre de “Día de la Raza” en varios países hispanohablantes.

¿Qué se celebra el 12 de octubre en México?

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de diciembre de 2020, la conmemoración pasó a llamarse oficialmente “Día de la Nación Pluricultural”.

El texto responsabiliza a la Secretaría de Gobernación, la SEP, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de organizar la efeméride.

José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, impulsó en 1928 la primera celebración bajo el concepto de "raza iberoamericana". (YouTube/ Cámara Alta Senado de la República)

Antes de ese cambio, en México la fecha se celebraba oficialmente desde 1928 como “Día de la Raza”, por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos, quien aludía al concepto de “raza iberoamericana” con un sentido de mestizaje cultural.

¿Por qué ya no se llama Día de la Raza en México?

El decreto de 2020 surgió tras cuestionamientos de académicos, organizaciones indígenas y sectores políticos que señalaban que “Día de la Raza” conmemoraba de forma implícita la ‘’conquista’' y el sometimiento de los pueblos originarios.

El Senado argumentó que el concepto de "Día de la Raza" fomentaba la discriminación y ocultaba el aporte de pueblos indígenas y afromexicanos. REUTERS/Henry Romero
El Senado argumentó que el concepto de "Día de la Raza" fomentaba la discriminación y ocultaba el aporte de pueblos indígenas y afromexicanos. REUTERS/Henry Romero

El cambio buscó sustituir esa narrativa por un enfoque de reconocimiento a la diversidad y pluriculturalidad del país, más que en el episodio histórico de 1492.

¿Cómo se llama el 12 de octubre en otros países de Latinoamérica?

La denominación varía según la legislación de cada nación. Argentina lo llama oficialmente Día del Respeto a la Diversidad Cultural desde el decreto 1584/2010, aunque el gobierno de Javier Milei volvió a usar en 2024, 2025 y 2026 el nombre “Día de la Raza” en sus calendarios oficiales, sin que la ley se haya modificado.

Bolivia lo denomina Día de la Descolonización. Chile lo llama Día del Encuentro de Dos Mundos desde la Ley 19.668 del año 2000, con descanso trasladable al lunes más cercano a la fecha.

Un calendario de mesa de octubre de 2026 con el número 12 circulado en rojo, junto a una bandera de Argentina, un bolígrafo y una planta
Argentina mantiene por ley el nombre "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia, Honduras y El Salvador mantienen el nombre tradicional de Día de la Raza. Costa Rica lo celebra como Día de las Culturas desde 1994.

Ecuador usa la denominación Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, mientras Nicaragua y Venezuela lo llaman Día de la Resistencia Indígena.

Perú celebra desde 2009 el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, aunque esa fecha no es feriado nacional en ese país.

Pintura acuarela de personas indígenas mexicanas con vestimenta tradicional, elementos culturales como pirámides, cactáceas y una iglesia, y formas fluidas que simulan el habla.
En algunos países latinoamericanos el término ''Día de la Raza'' sigue vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uruguay la denomina Día de la Diversidad Cultural y Guatemala, Día de la Resistencia Indígena.

¿Cómo se celebra el 12 de octubre en Estados Unidos y España?

En Estados Unidos se conoce como “Columbus Day” y es feriado federal desde 1971, celebrado el segundo lunes de octubre y no necesariamente el día 12.

En España se conmemora como Fiesta Nacional, también conocida popularmente como Día de la Hispanidad, denominación adoptada en 1958 durante el franquismo en sustitución de “Día de la Raza”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En Estados Unidos, el "Columbus Day" es feriado federal desde 1971 y se celebra el segundo lunes de octubre, no siempre el día 12. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuba no conmemora la fecha de forma oficial y en su lugar celebra el 10 de octubre el inicio de su guerra de independencia.

La diferencia de trato entre países depende de si cada legislación incorporó la fecha como descanso obligatorio con beneficios laborales asociados, algo que en México no ocurrió pese al cambio de nombre decretado en 2020.

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