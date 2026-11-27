Fue entregado a la Fiscalía de Guanajuato para ser presentando ante el juez correspondiente. Crédito: Fiscalía de Querétaro

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La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Juan Armando “N”, alias “El Gordo de Barlovento”, durante un cateo en la colonia Valle de los Olivos, en el municipio de Corregidora. El hombre fue identificado como generador de violencia en Guanajuato, donde contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

La diligencia formó parte de las estrategias Sinergia por Querétaro y Sinergia Regional, que buscan ampliar las capacidades de investigación entre instituciones de seguridad de distintos órdenes de gobierno. En el operativo también fueron detenidas dos mujeres, identificadas como Victoria Jocabed “N” y María Susana “N”, probables responsables de delitos previstos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

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El cateo en Corregidora derivó del seguimiento a actos de investigación entre Querétaro y Guanajuato

El operativo se realizó mediante la colaboración interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y autoridades de Guanajuato. Personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito encabezaron las acciones en la colonia Valle de los Olivos.

“El Gordo de Barlovento” fue detenido en el municipio de Corregidora. Crédito: Fiscalía de Querétaro

La intervención respondió a actos de investigación previos que vincularon a Juan Armando “N” con hechos ocurridos en territorio guanajuatense. Esa línea de trabajo permitió a las corporaciones de ambas entidades ubicar el domicilio donde se realizó el cateo.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron el inmueble intervenido. También se encontraron más de 150 prendas de vestir, entre playeras y chamarras, así como cientos de etiquetas y estampas con distintivos de diversas marcas comerciales.

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Inmueble donde se llevó a cabo el cateo. Crédito: Fiscalía de Querétaro

El decomiso incluyó una prensa térmica utilizada para el estampado de las prendas falsificadas. Las autoridades también localizaron marihuana en el mismo inmueble, lo que derivó en los cargos por delitos contra la salud contra Juan Armando “N”.

Las dos vertientes de la investigación, la relacionada con la falsificación de marcas y la vinculada al narcótico asegurado, quedaron documentadas en el mismo expediente abierto tras el cateo.

Juan Armando “N” fue entregado a la Fiscalía de Guanajuato por su orden de aprehensión

Juan Armando “N” fue detenido por delitos contra la salud durante el cateo. Su detención permitió confirmar que tenía una orden de aprehensión vigente en Guanajuato por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

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La identificación como generador de violencia en esa entidad colocó a Juan Armando “N” entre los objetivos prioritarios de las corporaciones de Guanajuato antes de su localización en Corregidora. Esa condición motivó la colaboración directa entre ambas fiscalías durante el operativo.

Juan Armando "N" tras su detención. Crédito: Fiscalía de Querétaro

Las autoridades de Querétaro lo entregaron a elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, derivado de esa orden judicial. El traslado se realizó para que continuara su proceso penal en la entidad donde se le atribuyen los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Victoria Jocabed “N” y María Susana “N” tuvieron un camino distinto tras su detención. Ambas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para dar continuidad a su procedimiento penal por los delitos de propiedad industrial derivados de las prendas y etiquetas falsificadas aseguradas en el inmueble.

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El despliegue incluyó la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Policía Estatal de Querétaro, el Gabinete de Seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. También participaron agentes de investigación de la Fiscalía General de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora.

Esa combinación de corporaciones estatales, federales y militares respondió al esquema de Sinergia Regional, que la Fiscalía General del Estado de Querétaro describió como una herramienta para ampliar las capacidades de investigación y operación entre instituciones de distintos órdenes de gobierno.

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El fiscal general se reunió con el secretario de Seguridad de Corregidora tras el cateo

Víctor Antonio De Jesús Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, sostuvo una reunión de trabajo con Adrián Arturo Arroyo Pedraza, encargado de la seguridad municipal en Corregidora, después del operativo donde fue detenido “El Gordo de Barlovento”. El encuentro buscó dar seguimiento a la colaboración entre ambas instituciones en materia de investigación de delitos.

Adrián Arturo Arroyo Pedraza, secretario de Seguridad Pública Municipal de Corregidora (izquierda), y Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general del Estado de Querétaro. Crédito: Fiscalía de Querétaro

Ambos funcionarios revisaron los esfuerzos conjuntos orientados a preservar la seguridad y tranquilidad de las familias de Corregidora bajo el esquema de Sinergia por Querétaro. La Fiscalía General del Estado calificó esa coordinación con corporaciones policiales municipales como una vía para fortalecer las capacidades de investigación y respuesta ante los hechos delictivos.

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