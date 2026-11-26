La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó la protesta de ley a José Roberto Quiñonez Coronado como vicefiscal general del estado. Crédito: FGE Sinaloa

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La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, ratificó este 26 de noviembre a José Roberto Quiñonez Coronado como vicefiscal general del estado, cargo que ocupó de manera provisional desde el 5 de mayo, cuando Dámaso Castro Zaavedra se separó de la institución tras ser acusado ante una corte de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

En el mismo acto, Sánchez Kondo confirmó a Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como vicefiscal regional de la Zona Centro, puesto que ocupó cuando Quiñonez tomó la vicefiscalía.

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Ambos funcionarios rindieron la protesta de ley ante la Sánchez Kondo, con fundamento en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. La ratificación formalizó dos nombramientos que, durante casi siete meses, operaron bajo el carácter de encargados de despacho mientras se resolvía la situación administrativa de Castro Zaavedra, quien presentó su renuncia definitiva el 5 de noviembre de 2026.

Sánchez Kondo destacó el compromiso y la honestidad de ambos funcionarios durante la toma de protesta

Durante el acto, la fiscal general destacó la importancia de dar seguimiento al trabajo institucional y reconoció el compromiso, liderazgo, profesionalismo y honestidad con los que Quiñonez Coronado y Aguilar Zazueta se desempeñaron en sus funciones. Ambas personas servidoras públicas se comprometieron a cumplir con las disposiciones legales correspondientes a sus cargos.

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De izquierda a derecha, Rocío Yamileth Aguilar Zazueta, vicefiscal regional de la Zona Centro; la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y José Roberto Quiñonez Coronado, vicefiscal general del estado, durante la ceremonia de ratificación realizada este 26 de noviembre de 2026. Crédito: FGE Sinaloa

Quiñonez Coronado construyó su carrera dentro de la Fiscalía de Sinaloa a partir de distintas áreas operativas. Entre 2014 y 2017 estuvo al frente de unidades dedicadas a delitos sexuales y violencia familiar en las regiones norte y centro-norte del estado, experiencia que después combinó con la dirección de la Unidad de Litigación Oral en esas mismas zonas.

Antes de incorporarse a la institución sinaloense, el funcionario se formó como abogado en Chihuahua y comenzó su trayectoria en el servicio público como agente del Ministerio Público en esa entidad. Ese antecedente lo acompañó cuando, ya en Sinaloa, pasó a desempeñarse como titular de apoyo en la región centro.

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A partir de septiembre de 2024, Quiñonez tomó el cargo de vicefiscal regional de la Zona Centro, posición que mantuvo hasta el 5 de mayo de 2026, cuando la salida de Castro Zaavedra lo colocó como encargado de despacho en la Vicefiscalía General.

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