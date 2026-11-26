Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció la instalación de una pantalla gigante en el espacio deportivo de la Utopía Mixiuhca para la transmisión del partido de la selección mexicana femenil de futbol en su pase por el Mundial 2027 (X/ @ClaraBrugadaM)

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La Selección Mexicana Femenil tiene por delante uno de los partidos más importantes de su calendario, los cuartos de final del campeonato W Concacaf ante Haití. El equipo de Pedro López buscará conseguir su clasificación a la Copa Mundial Brasil 2027, además, también peleará por una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con el objetivo de motivar a la afición a que no se pierdan el juego, el Gobierno de la Ciudad de México instalará una pantalla gigante para la transmisión en vivo. Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino, informó que regresará uno de los Fan Fest que operaron durante la Copa Mundial 2026 pero ahora con la femenil.

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La Utopía Mixiuhca instalará una pantalla para la transmisión gratuita y en vivo de los cuartos de final del torneo de Concacaf, por lo que el público podrá disfrutar del evento deportivo

“Decidimos instalar una gran pantalla que pudimos conseguir de manera gratuita para que puedas participar y ver este gran partido que se va a llevar a cabo el sábado”.

Regresa el Fan Fest a CDMX: instalarán mega pantalla para el México vs Haití de la Concacaf W por el pase al Mundial 2027 ( REUTERS/Paola Garcia)

Dónde y a qué hora ver gratis el México vs Haití femenil en CDMX

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la pantalla estará instalado dentro de las instalaciones de la Utopía Mixiuhca, la cual se encuentra dentro de las instalaciones de Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca.

Sede: Utopía Mixiuhca

Horario: 15:30 horas