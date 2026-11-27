Una bailarina interpreta la obra de ballet El lago de los cisnes sobre un escenario montado en el lago del bosque de Chapultepec durante una función nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El clásico del Lago de los Cisnes regresa a la isleta del lago menor de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec entre el 2 y el 14 de febrero de 2027, con 12 funciones, dos elencos principales y boletos que van de 395 a 2,250 pesos.

La temporada marca el retorno del ballet al escenario natural de Chapultepec después de 11 años.

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La versión programada cuenta con coreografía y dirección artística de Dariusz Blajer y presenta la historia de Odette y Odile, los personajes del cisne blanco y el cisne negro, con música de Piotr Ilich Chaikovski.

La producción incluirá una función previa de la compañía A poc A poc, que interpretará una propuesta contemporánea de Bolero, de Maurice Ravel, con una grabación de 1930 dirigida por el propio compositor.

Lago de los cisnes Chapultepec

La temporada tendrá 12 funciones en la isleta del lago menor

Las funciones se realizarán en la isleta del lago de Chapultepec, dentro de la Primera Sección del bosque. El horario todavía está pendiente de confirmación, según la información difundida sobre la temporada.

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La bailarina Ivana Bueno encabezará las funciones de los días 2, 4, 6, 10 y 12 de febrero. Greta Elizondo estará al frente de las presentaciones programadas para el 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 14 de febrero.

El montaje llevará la danza clásica a un espacio abierto, donde el lago forma parte de la escenografía. La sede obliga a considerar las condiciones del clima, pues las funciones ocurren al aire libre durante febrero, uno de los meses con temperaturas bajas por la noche en Ciudad de México.

La recomendación para los asistentes es llevar ropa abrigadora y zapatos cómodos. El acceso a la isleta requiere recorrer senderos de la Primera Sección de Chapultepec antes de llegar al área destinada al público.

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La bailarina Ivana Bueno, primera solista del English National Ballet y de la Compañía Nacional de Danza, anuncia el regreso de la puesta en escena de El lago de los cisnes al Lago de Chapultepec tras once años de ausencia. Las funciones están programadas del 2 al 14 de febrero y las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web oficial del evento. (Redes sociales)

Los boletos cuestan entre 395 y 2,250 pesos

La localidad Bronce tendrá un precio de 395 pesos. La sección Plata costará 995 pesos, mientras que los lugares Oro se venderán en 1,495 y 1,595 pesos, de acuerdo con la zona elegida.

Los boletos Platino tendrán un costo de 1,980 pesos. La sección Zafiro estará disponible en 2,150 pesos y los lugares Diamante alcanzarán 2,250 pesos por persona.

También habrá una localidad para personas con discapacidad, cuyo precio será de 995 pesos. La información disponible no detalla si la tarifa incluye cargos por servicio, por lo que los asistentes deberán revisar el monto final antes de concretar la compra.

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Los boletos se venden en el sitio oficial Lago de los Cisnes, de acuerdo con Ciudad de México Secreta. La compra debe realizarse únicamente a través de canales autorizados para evitar entradas falsas o precios de reventa.

El cierre de temporada será el 14 de febrero de 2027. Esa fecha coincide con el Día del Amor y la Amistad, por lo que la última función podría concentrar una mayor demanda de localidades.

Un elenco de bailarinas interpreta El lago de los cisnes en un escenario al aire libre montado sobre el lago del bosque de Chapultepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puesta en Chapultepec comenzó 1977 y se volvió un clásico de la temporada invernal

La relación entre El lago de los cisnes y Chapultepec comenzó en 1977. La Compañía Nacional de Danza llevó entonces el ballet a la isleta del lago menor por iniciativa de Salvador Vázquez Araujo, quien dirigía a la agrupación entre 1972 y 1982.

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Según un comunicado del INBAL, Vázquez Araujo planteó que la isleta ofrecía condiciones para integrar el entorno natural a la obra. El agua, los árboles y la oscuridad de la noche se sumaron al relato del hechicero Rothbart, Odette y el príncipe Sigfrido.

La primera temporada tuvo siete funciones. Con el paso de los años, el público elevó la demanda y el número de presentaciones creció hasta superar 20 en algunas ediciones.

En 2012, la Compañía Nacional de Danza reportó que la asistencia a estas funciones se mantenía entre 80% y 100%, según la entonces Secretaría de Cultura.

El montaje exigía una logística distinta a la de un teatro. Los bailarines, técnicos y músicos debían trabajar en un espacio sin infraestructura escénica permanente.

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La producción requería camerinos temporales, iluminación, gradas, accesos para el público y estructuras sobre las isletas.

La versión de Chapultepec también enfrentaba cancelaciones o modificaciones por lluvia. El clima se convirtió en uno de los factores que condicionaban la temporada, debido a que los bailarines actuaban en exteriores y el público permanecía expuesto a las condiciones nocturnas.

En 2014, la Compañía Nacional de Danza renovó el espectáculo con un castillo de gran formato, pantalla de agua, iluminación LED, pirotecnia, arreglos musicales y cambios en la estructura dramática. El INBAL señaló que esa versión reunió a cerca de 43,000 asistentes durante su primera temporada renovada.

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La edición de 2015 fue la temporada número 39 en la isleta. Un año después, la producción llegó a su temporada 40 y dejó de presentarse en ese espacio.

En diciembre de 2016, el director artístico de la Compañía Nacional de Danza, Mario Galizzi, señaló que la agrupación buscaría presentar la obra completa, de cuatro actos, en el Palacio de Bellas Artes y otros espacios.

El lago de los cisnes en Chapultepec (Captura de pantalla)

Galizzi cuestionó la versión abreviada que se montaba en Chapultepec. También señaló que la sede podía recibir otras expresiones escénicas. La salida del ballet cerró una etapa de cuatro décadas en la que la isleta se identificó con la obra de Chaikovski.

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La temporada de 2027 retoma el uso del lago como escenario para el ballet, aunque con una producción distinta a la que encabezó durante años la Compañía Nacional de Danza.

El regreso pondrá otra vez a Odette, Odile y el cuerpo de baile frente al agua de Chapultepec, donde la obra permaneció durante 40 temporadas.