El brasileño volvería a México para tomar las riendas de los Felinos. EFE/ Carlos Ramírez

Guardar

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), analizan la posibilidad de tener en su banquillo técnico al brasileño, André Soares Jardine, después de sufrir la eliminación en la campaña regular del Apertura 2026 de la Liga Mx.

La escuadra regiomontana no se ausentaba de una Liguilla desde el Clausura 2014. Transcurrieron 12 años y 23 torneos para que Tigres UANL terminara su participación antes de las finales del Futbol Mexicano.

PUBLICIDAD

Tras poner fin al proyecto de Víctor Manuel Vucetich, la directiva analiza a los candidatos para dirigir al Tigres UANL a partir de 2027 y, según el periodista argentino, César Luis Merlo, André Jardine figura entre las opciones para regresar a la Liga MX.

André Jardine y sus impresiones tras la final de ida. Foto: X/Club América

“Ese nuevo nombre es André Jardiné, el exentrenador del América”, destapó el periodista en un video publicado en su cuenta de Youtube al hablar sobre el probable retorno del técnico carioca en la Liga Mexicana

Recordar que el entrenador de 47 años se consolidó tricampeón en los torneos cortos con el Club de Futbol América antes de abandonar el Nido en junio de este año. Jardine afronta un nuevo desafío en Emiratos Árabes Unidos al tomar las riendas del Shabab Al-Ahli.

PUBLICIDAD

André Jardine tiene un partido de copa que puede definir su futuro en Emiratos Árabes Unidos

El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026 (Club América )

César Luis Merlo mencionó que André Jardine tiene en puerta la final de la Supercopa de los Emiratos Árabes Unidos para este domingo 29 de noviembre contra Al Ain. El especialista en fichajes aseguró que una derrota en ese partido podría en duda su continuidad con el Shabab Al-Ahli.

“A fin de mes (André Jardine) tiene un partido fundamental de copa”, señaló. “No está firme en el cargo y yo creo que una derrota en ese partido podría generar que André Jardiné se quede sin trabajo en Emiratos Árabes y le permita a Tigres pisar el acelerador y tratar de cerrar el desembarco del entrenador tricampeón con el América de México”, añadió César Luis Merlo.

PUBLICIDAD

Tigres UANL sigue de cerca dicho escenario antes de definir a su próximo entrenador. Si André Jardine queda libre, la directiva podría acelerar las gestiones para incorporarlo a su cuerpo técnico.

El tricampeón con el Club América es opción para regresar a la Liga Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

El carioca con experiencia en la Liga MX tras dirigir al Club Atlético San Luis y al Club América, con quien obtuvo el tricampeonato durante la temporada 2023-24 del Futbol Mexicano, además del Campeón de Campeones (2024), la Supercopa MX (2024) y el Campeones Cup (2024).

Guillermo Barros Schelotto también aparece en la lista de opciones para dirigir a Tigres

Tigres iría por el entrenador de Vélez

Por otro lado, el nombre de Guillermo Barros Schelotto resalta como otra posibilidad para llegar a la “U” de Nuevo León. Incluso, los Felinos ya habrían enviado una propuesta para convencer al argentino.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el periodista, César Luis Merlo, aclaró que Barros Schelotto no atenderá ninguna otra oferta mientras continúe ligado con Vélez Sarsfield, a quien instaló a los playoffs de la Primera División Argentina. .

“No va a contestar ninguna oferta hasta tanto y en cuanto no quede eliminado Vélez”, mencionó el especialista. “Él no va a tomar ninguna decisión ni con la renovación de Vélez, ni con la oferta que tiene de Racing”, agregó César Luis Merlo.

La eventual elección entre Guillermo Barros Schelotto y André Jardine u otro candidato, dependerá de la evaluación deportiva y de la disposición de cada estratega para aceptar la oferta.

PUBLICIDAD

El técnico sonríe contra River Plate. Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Apertura Liga Profesional.

La dirigencia de los Tigres tendrá que negociar los aspectos económicos, pero César Luis Merlo subrayó que el factor deportivo tendrá un peso similar. La propuesta deberá incluir una planificación para el mercado de transferencias y un modelo de trabajo compartido entre el entrenador y las áreas del club.